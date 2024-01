Giới siêu giàu mặc gì khi đi mua tạp hóa?

Trên trang mạng xã hội chuyên chia sẻ thời trang của cư dân tại thị trấn Palm Beach giàu có của nước Mỹ, mọi người thường đề cập đến Brunello Cucinelli, Zimmermann và Hermès.

Cư dân Palm Beach thường ra ngoài với những món đồ hiệu.

Là trợ lý riêng cho một người về hưu khá giả, Nora Szigeti được giao nhiệm vụ quản lý lịch trình, đặt chuyến đi, chạy việc vặt. Nhưng sau khi bà chủ 70 tuổi của bà Szigeti tình cờ thấy một bài đăng của tài khoản Class of Palm Beach, trong đó ghi lại những bộ trang phục mà mọi người mặc quanh thị trấn giàu có Palm Beach (Florida, Mỹ), bà đảm nhận thêm vai trò khác: publicist (chuyên gia giúp các cá nhân hoặc tổ chức quảng bá bản thân trên phương tiện truyền thông)

"Sếp của tôi sẽ là nhân vật hoàn hảo cho tài khoản của bạn", bà Szigeti, 50 tuổi, nhớ lại đoạn tin nhắn mình gửi đến Class of Palm Beach vào tháng 11 năm ngoái. Ngay sau đó, sếp của bà, Oblio Wish, xuất hiện trong một video được Class of Palm Beach chia sẻ, trong đó bà Wish khoe tủ quần áo đầy những món đồ Dior, Gucci và Chanel, theo The New York Times.

Đeo Rolex, xách Birkin

Bà Wish là một trong hàng trăm cư dân và du khách ở Palm Beach, trong độ tuổi 20-80, đã xuất hiện trên tài khoản Instagram, TikTok và Facebook của Class of Palm Beach kể từ khi trang này bắt đầu hoạt động vào tháng 3 năm ngoái. Class of Palm Beach hiện có tổng cộng hơn một triệu người theo dõi trên tất cả các nền tảng.

Tại thị trấn giàu có của nước Mỹ, Class of Palm Beach được xem là phiên bản mạng xã hội của Palm Beach Daily News, một tờ báo tràn ngập những bức ảnh buổi dạ tiệc và bữa trưa sang trọng.

Đối với những người như bà Szigeti, Class of Palm Beach cung cấp cái nhìn gần như hàng ngày về cách ăn mặc của giới siêu giàu. Một báo cáo từ Cục Thống kê Dân số Mỹ đã liệt kê thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Palm Beach từ năm 2018 đến năm 2022 là 190.824 USD . Brunello Cucinelli, Zimmermann và Hermès là những thương hiệu thường được những nhân vật xuất hiện trên trang này nhắc đến.

Devorah Ezagui, người đứng sau trang Class of Palm Beach.

"Đối với họ, điều đó thật bình thường: 'Ồ, hôm nay tôi đeo một chiếc Rolex và nó chỉ là một chiếc túi Birkin. Trong khi đó, tôi phải tiết kiệm hai năm mới mua được một nửa chiếc Birkin'", bà Szigeti nói.

Devorah Ezagui, 28 tuổi, sống ở Palm Beach khi còn nhỏ, lập nên Class of Palm Beach sau khi chuyển về khu vực này vào năm ngoái. Cô cho biết trước đây từng sống ở New York, nơi cô có các hợp đồng tiếp thị và đào tạo cá nhân, và chuyên phỏng vấn dạo về trang phục thường ngày của người đi đường.

Ezagui cho biết thời trang ở Palm Beach bao gồm các nhãn hiệu phổ biến ở các khu vực giàu có khác, nhưng cách mọi người mặc chúng gợi lên một phong cách sống rất riêng. Cô nói thêm Class of Palm Beach nhằm mục đích giới thiệu lối sống đó và mang đến nguồn cảm hứng thời trang.

Alanna Strei, người môi giới bất động sản ở San Diego đã follow Class of Palm Beach trên Instagram, cho biết cô đánh giá cao tính thẩm mỹ của "old money" và tông màu của trang. Strei nói thêm rằng cô cũng thích cách trang này giới thiệu nhiều người, chứ không chỉ tập trung vào "những bà nội trợ ở Miami" như chương trình truyền hình thực tế Real Housewives of Miami.

"Không phải ai cũng ở khu vực này"

Trong các clip của Class of Palm Beach, Ezagui chủ yếu phỏng vấn người đi đường về quần áo, phụ kiện và nước hoa họ sử dụng, trong khi quay phim bằng iPhone. Cách tiếp cận này tương tự như các tài khoản khác ở những địa điểm cao cấp như Đại lộ Madison ở New York và thị trấn Greenwich ở Connecticut.

Ezagui, người có tủ quần áo bao gồm giày bệt của Celine và quần short denim Maison Margiela, cũng là stylist cá nhân cho khách hàng ở khu vực Palm Beach và New York. Cô dành ít nhất 4 giờ/ngày để quản lý các tài khoản Class of Palm Beach, nơi chia sẻ các bài đăng được tài trợ do các thương hiệu trả tiền.

Ezagui cho biết các tài khoản này cũng giới thiệu một số khách hàng, nhưng hầu hết là những người lạ mà cô gặp khi ra ngoài, cho dù đang mua sắm tại một cửa hàng tạp hóa Publix hay các cửa hàng sang trọng trên Đại lộ Worth.

Cô Ezagui (bên trái) phỏng vấn người đi đường ở Palm Beach.

Khoảng 70% những người mà Ezagui tiếp cận đã đồng ý phỏng vấn. Những người mà cô tìm kiếm có tính cách sôi nổi và dường như "thực sự chú trọng đến trang phục của họ".

Hầu hết nhân vật xuất hiện trong các clip là phụ nữ da trắng, một xu hướng mà một số người theo dõi tài khoản đã chỉ ra trong phần bình luận. Ezagui cho biết nhân khẩu học của các nhân vật không phản ánh lựa chọn của cô, mà phản ánh cơ cấu dân số của Palm Beach. Một báo cáo gần đây của Cục Thống kê Dân số Mỹ cho thấy khoảng 94% cư dân của thị trấn là người da trắng và 0% là người da đen.

"Không phải ai cũng ở khu vực này", Ezagui nói.

Một số người theo dõi yêu cầu cô tập trung hơn vào đối tượng trẻ tuổi. Nhưng Ezagui nói rằng các video về nhóm lớn tuổi chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Nhiều người khác lại đề nghị cô giới thiệu các mặt hàng thời trang có giá cả phải chăng hơn. Nhưng với Class of Palm Beach, thương hiệu sang trọng là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công. "Mọi người đang cố gắng tìm kiếm nguồn cảm hứng", Ezagui cho biết.