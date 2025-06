Giới siêu giàu đang đổ về đâu?

Giới siêu giàu đang âm thầm dịch chuyển tài sản đến tọa độ mới đáp ứng tiêu chí riêng tư, dấu ấn cá nhân, tiềm năng dài hạn và pháp lý vững chắc.

Đằng sau sự di cư tài sản này là thị trường hấp dẫn, nơi bất động sản triệu USD trở thành biểu tượng của vị thế, tư duy đầu tư và di sản truyền đời.

Tái cấu trúc danh mục tài sản

Các báo cáo từ UBS, Knight Frank đều chỉ ra điểm chung rằng giai tầng thượng lưu đang đồng loạt tái cơ cấu danh mục tài sản theo hướng chất lượng và bền vững. Việc giảm tỷ trọng ở những kênh có “khẩu vị” mạo hiểm cao sang tài sản giá trị thực, trong đó có bất động sản cao cấp tại thị trường tiềm năng, phản ánh tư duy đầu tư mới. Họ không chỉ đầu tư bằng tiền để tìm lợi nhuận ngắn hạn, mà còn bằng thời điểm, tầm nhìn dài hạn.

Theo báo cáo The Wealth Report 2024 của Knight Frank, hơn 79% giới siêu giàu tăng tỷ trọng đầu tư vào bất động sản hạng sang như “hầm trú ẩn” tài sản bởi khả năng bảo toàn giá trị trước biến động. Tại thị trường lớn như New York, London, Paris, Hong Kong (Trung Quốc) hay Dubai, giá trị bất động sản hạng sang vẫn tăng trưởng ngay cả khi thị trường chung đi ngang hoặc giảm do ảnh hưởng từ chu kỳ kinh tế, biến động khác.

Bên cạnh đó, loại hình bất động sản hạng sang thường tọa lạc tại vị trí chiến lược khan hiếm, địa thế bên sông nước kết hợp hệ giá trị độc bản về thiết kế, tiện ích, vận hành… Một căn penthouse giữa trung tâm tài chính sôi động hay tư dinh được tạo tác giữa thiên nhiên trở thành biểu tượng cho vị thế cá nhân. Nhà đầu tư không chỉ “giữ tiền”, mà còn nuôi dưỡng phong thái sống, tích lũy thành di sản truyền lại cho thế hệ tiếp theo.

Bất động sản cao cấp, hạng sang tọa lạc trên địa thế độc tôn được giới thượng lưu ưa chuộng. Ảnh phối cảnh.

Tâm điểm mới của dòng tiền

Thị trường bất động sản hạng sang tại Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng mạnh những năm qua, đặc biệt là khu vực lân cận TP.HCM, khi quỹ đất nội đô dần khan hiếm.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm chính sách đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông; tầng lớp trung lưu và thượng lưu tăng nhanh; xu hướng tìm kiếm không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi hiện đại.

Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp địa ốc lớn liên tục “đổ bộ” triển khai nhiều dự án quy mô, quy hoạch sản phẩm bài bản… góp phần đưa khu vực ngoại ô vươn mình thành điểm đến của dòng tiền tích sản.

Đơn cử có thể kể đến đại đô thị tích hợp Waterpoint rộng 355 ha ở phía tây TP.HCM, do Nam Long và Nishi Nippon Railroad hợp tác phát triển. Khu đô thị nằm trên trục tỉnh lộ 830, cách trung tâm TP.HCM hơn 30 phút di chuyển qua hành lang giao thông hiện hữu gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, QL1A…

Waterpoint nằm bên dòng sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh phối cảnh.

Giai đoạn 2025-2026, hàng loạt công trình quan trọng gồm cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3… được đưa vào khai thác hoàn toàn sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách di chuyển giữa khu đô thị vào trung tâm thành phố và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Waterpoint sở hữu địa thế đắt giá, bao bọc bởi 5,8 km đường sông Vàm Cỏ Đông. Bất động sản bên sông, gắn liền yếu tố nước được giới thượng lưu ưa chuộng bởi hệ giá trị không thể định lượng như chất lượng môi trường sống, tầm nhìn, phong thủy. Kết hợp cùng dòng chảy tự nhiên của sông nước, chủ đầu tư quy hoạch hệ thống kênh đào hơn 8 km đi vào từng phân khu, hơn 65 ha mảng xanh điều tiết khí hậu toàn khu đô thị. Cách kiến tạo đô thị “lấy thiên nhiên làm gốc” mang đến môi trường sống trong lành.

Được quy hoạch từ những năm 2000, Waterpoint dần hoàn thiện dáng hình khu đô thị tích hợp, chuẩn lối sống mới tại phía tây TP.HCM. Chuỗi tiện ích từ trường song ngữ quốc tế, phòng khám đa khoa, làng văn hoá Việt - Nhật, bến du thuyền đến tổ hợp thể thao… đều đã đi vào vận hành, đáp ứng nhu cầu mua sắm, học tập, giải trí… chỉ trong vài phút tản bộ. Hệ sinh thái tiện ích đô thị liên tục được mở rộng, nâng cấp, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của 30.000 cư dân trong tương lai.

Waterpoint được kiến tạo để trở thành đô thị vệ tinh quan trọng của TP.HCM. Ảnh phối cảnh.

Với quy hoạch bài bản, khả năng kết nối vượt trội cùng tiềm năng triển vọng, Waterpoint là nơi cư dân sống giữa thiên nhiên nhưng không tách rời tiện nghi đô thị, sở hữu không gian riêng tư nhưng vẫn kết nối cộng đồng. Việc đầu tư bất động sản không dừng lại ở tài sản hữu hình, mà còn hướng tới giá trị vô hình về chuẩn mực sống và di sản truyền đời.