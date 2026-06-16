‘Giờ chân thành’ - người trẻ thú nhận những điều từng ngại nói ra

Trước lời rủ đi chữa lành lúc đang tiết kiệm, dân mạng “bật chân thật” kể lại những pha khó xử quen thuộc.

Đang tiết kiệm nhưng được rủ đi chơi, muốn từ chối nhưng lại sợ mất vui, muốn giữ ví tiền nhưng cũng muốn giữ hòa khí, đó là thế “tiến thoái lưỡng nan” không ít người trẻ gặp phải nhưng chưa biết cách hóa giải.

Không được trả cát-xê, cũng chẳng đam mê nhưng vẫn phải diễn

Nếu có giải thưởng cho “diễn viên không chuyên xuất sắc”, cộng đồng mạng Việt hẳn trở thành ứng viên nặng ký. Diễn trước mặt sếp là mình vẫn ổn với “deadline”. Khi đi chơi, diễn với hội bạn rằng câu chuyện nào cũng thú vị. Về nhà lại diễn với gia đình rằng con vẫn đang ổn. Trong những cuộc gặp xã giao, nhiều người cũng quen khoác lên mình phiên bản nhiệt tình và hào hứng nhất.

Không ai được trả cát-xê, cũng chẳng ai thật sự đam mê vai diễn ấy. Song, trong nhiều tình huống thường ngày, đôi khi người ta vẫn phải diễn một chút để cuộc trò chuyện trôi êm hơn, để bản thân không lệch nhịp với cả nhóm.

Huda Beer triển khai chương trình “Giờ chân thành - Bật chân thật”.

Tuy nhiên, nếu lặp lại quá nhiều, kết nối dần trở nên thiếu tự nhiên. Khi ai cũng cố giữ bản thân ở phiên bản dễ chịu, những điều thật lòng lại càng khó có dịp được nói ra.

Có lẽ vì vậy, trên các nền tảng xã hội, chủ đề xoay quanh chuyện “nói thật khi xã giao” luôn được hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ cần câu hỏi đơn giản, cộng đồng mạng lập tức có hàng trăm câu chuyện để kể. Trong đó, phải kể đến hoạt động “Giờ chân thành - Bật chân thật” của Huda Beer.

“Đang tiết kiệm mà được rủ đi chữa lành, nói sao cho anh em hiểu?” - một câu hỏi đời thường, nhưng lại chạm đúng “nỗi khổ xã giao” của nhiều người trẻ. Đó là muốn từ chối vì ví tiền cần được chữa lành hơn cả bản thân, muốn nói thật nhưng sợ bạn bè tụt hứng.

Chỉ chờ có thế, dân mạng “được lời như cởi tấm lòng” đã ùa vào bình luận. Người kể chuyện “thắt lưng buộc bụng” nhưng vẫn phải nghĩ cách nói sao cho không phũ. Người lại tranh thủ “bóc phốt” chính mình vì ngoài miệng nói “đi đâu cũng được”, nhưng trong đầu liên tục tính xem địa điểm nào ít tốn kém nhất.

Những bình luận giãi bày tâm sự của cư dân mạng.

Không chỉ giãi bày nỗi lòng, những phản hồi chân thành trong hoạt động còn có cơ hội nhận phần thưởng từ Huda. Hơn hết, sau khi nhập cuộc “Giờ chân thành - Bật chân thật”, cư dân mạng còn nhận ra mình không cô đơn. Ai cũng có lúc từng gồng, từng diễn, từng tìm cách cư xử khéo léo dù bản thân chỉ muốn nói thật cho xong.

“Giờ chân thành - Bật chân thật” - không gian để người trẻ xả vai

Ngay khi xuất hiện, “Giờ chân thành - Bật chân thật” đã thu hút hàng trăm thảo luận dưới bài đăng của fanpage Huda Beer. Chủ đề cũng nhanh chóng lan sang các hội nhóm khác, nơi cư dân mạng tiếp tục nhập cuộc bằng những câu chuyện tưởng riêng nhưng lại rất chung.

Cộng đồng mạng ở các diễn đàn miền Trung cũng tích cực hồi đáp “Giờ chân thành - Bật chân thật”.

Không đơn thuần là hoạt động tương tác, “Giờ chân thành - Bật chân thật” cho thấy nhu cầu của người trẻ hôm nay. Đó là được thành thật nói ra suy nghĩ của mình trong không gian đủ thoải mái và không bị phán xét.

Khi mọi người bước vào không gian đó bằng sự hài hước, tự trào và cởi mở, những lời nói thật bỗng trở nên dễ nghe hơn, khoảng cách giữa người với người cũng được rút ngắn hơn.

Sau cùng, kết nối chân thành không bắt đầu từ việc ai đó phải thật hoàn hảo, đôi khi chỉ từ khoảnh khắc một người đủ thoải mái để nói thật, người còn lại đủ nhẹ nhàng để lắng nghe, và cả hai cùng bật cười nhận ra mình cũng từng như thế.

Với “Giờ chân thành - Bật chân thật”, Huda Beer đang mở ra cơ hội để người trẻ được xả vai, được là chính mình trong những cuộc trò chuyện tự nhiên và đời thường nhất.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.