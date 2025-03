Gin Tuấn Kiệt ngừng diễn vì chấn thương

Vì gặp chấn thương, Gin Tuấn Kiệt cho biết anh sẽ không tham gia concert 5 Anh trai say hi.

Ngày 12/3, Gin Tuấn Kiệt cho biết anh đã chủ động tạm ngưng gần như toàn bộ hoạt động trong tháng 3 để dành thời gian cho gia đình. Trước tình cảm của khán giả, anh dự định sắp xếp tham gia trình diễn ở đêm 5 của concert Anh trai say hi.

Tuy nhiên, nam ca sĩ bị thương, dẫn đến không thể tham gia.

"Nhưng đáng tiếc, mới đây tôi gặp phải chấn thương khá nghiêm trọng, buộc phải tạm ngưng trình diễn hoặc vận động mạnh để hồi phục. Vậy nên dự định này không thể thực hiện được", ca sĩ cho biết, song không tiết lộ gặp chấn thương gì.

Anh gửi lời xin lỗi ban tổ chức và khán giả về sự vắng mặt này, đồng thời hy vọng sớm khỏe để làm việc trở lại.

Gin Tuấn Kiệt vắng mặt trong show diễn sắp tới vì gặp chấn thương. Ảnh: Fb Gin Tuấn Kiệt.

Theo thông tin của ban tổ chức, concert Anh trai say hi ngày 5 sẽ được tổ chức ngày 21/3 tại Vạn Phúc City, TP.HCM. Ngoài Gin Tuấn Kiệt, Công Dương cũng xác nhận vắng mặt trong show diễn do vướng lịch làm việc ở nước ngoài.

Gin Tuấn Kiệt là một trong 30 nghệ sĩ nam tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên. Trong chương trình, anh nhiều lần vấp phải ý kiến trái chiều, bị nhận xét nhạt nhòa. Từng có lần Gin Tuấn Kiệt chia sẻ trên trang cá nhân khi bị công kích: "Mọi người vui lòng bình luận lịch sự, nhã nhặn, không tranh cãi với nhau nhé".

Ca sĩ đã bị loại ở tập 8, phát sóng vào ngày 10/8/2024. Sau đó, anh cùng dàn anh trai tham gia concert. Trong đêm diễn ở Hà Nội vào ngày 10/12/2024, Gin Tuấn Kiệt có mặt, hát trước hàng nghìn khán giả.