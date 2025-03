Giặt sấy thông minh cùng LG nhờ loạt công nghệ tiên phong

LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường giặt sấy Việt Nam suốt 8 năm liên tiếp nhờ loạt công nghệ đột phá, đáp ứng chính xác nhu cầu của người dùng hiện đại.

Liên tục trong 8 năm, LG luôn giữ vững vị thế tiên phong với những giải pháp công nghệ giặt sấy nổi bật. Năm 2024, theo báo cáo từ GfK, LG tiếp tục ghi dấu cột mốc quan trọng khi dẫn đầu thị trường với 24,6% tổng giá trị doanh thu và 20% tổng sản lượng máy giặt bán ra. Đặc biệt, phân khúc máy giặt lồng ngang - một trong những dòng sản phẩm thế mạnh của LG - đã đạt 34,6% thị phần, tăng 2,8% so với năm 2023.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan khẳng định vị thế dẫn đầu của LG, dòng máy giặt LG AI DD 2.0 còn được vinh danh là “Máy giặt sấy công nghệ đột phá của năm 2024” tại sự kiện Editors’ Choice Awards, minh chứng cho sự tín nhiệm của giới chuyên môn và người tiêu dùng dành cho thương hiệu.

Loạt công nghệ định hình xu hướng giặt sấy tương lai

Một trong những cải tiến quan trọng nhất là công nghệ truyền động trực tiếp kết hợp trí tuệ nhân tạo AI DD, giúp bảo vệ sợi vải tốt hơn 18% so với các chu trình giặt thông thường.

AI DD có khả năng tự động nhận diện chất liệu vải và khối lượng quần áo, từ đó đưa ra chương trình giặt phù hợp mà không cần người dùng phải tự điều chỉnh. Điều này giúp cải thiện hiệu quả giặt sạch, đồng thời kéo dài tuổi thọ của quần áo, giữ trang phục luôn bền đẹp theo thời gian.

Những sản phẩm máy giặt hàng đầu của LG luôn chinh phục người dùng nhờ loạt công nghệ tiên tiến, mang lại trải nghiệm giặt giũ tối ưu.

Bên cạnh đó, công nghệ Turbo Wash cũng được đánh giá cao. Bằng cách tạo ra các luồng nước mạnh để luân chuyển quần áo liên tục, công nghệ này giúp rút ngắn thời gian giặt mà vẫn đảm bảo khả năng làm sạch tối ưu. Nhờ đó, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể điện năng và lượng nước tiêu thụ mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng giặt giũ.

Công nghệ giặt hơi nước Steam giúp loại bỏ vi khuẩn, tác nhân gây dị ứng mà không làm nhăn vải hay phai màu. Chỉ với thao tác đơn giản, người dùng có thể chọn chế độ giặt vệ sinh 40 độ C hoặc giặt khử trùng 60 độ C để loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn có hại, giúp quần áo luôn sạch khuẩn và an toàn cho làn da.

Loạt cải tiến công nghệ minh chứng cho cam kết của LG trong việc mang đến những giải pháp giặt sấy thông minh.

Tiên phong với những giải pháp giặt sấy đột phá

Không dừng lại ở các dòng máy giặt hay sấy đơn lẻ, LG còn nâng tầm trải nghiệm chăm sóc quần áo với những sản phẩm đột phá. LG WashTower là một ví dụ điển hình. Với thiết kế dạng tháp gọn gàng, máy sấy được đặt chồng lên máy giặt giúp tiết kiệm không gian tối đa. Cả 2 thiết bị được tích hợp chung một bảng điều khiển trung tâm duy nhất, giúp thao tác dễ dàng và thuận tiện. Đặc biệt, chu trình giặt và sấy hoàn tất chỉ trong một giờ, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian làm việc nhà.

LG WashTower còn là sự lựa chọn của khách sạn Wil’que ở trung tâm Hà Nội - khách sạn hoạt động theo mô hình “hybrid hotel” kết hợp trải nghiệm lưu trú truyền thống và mô hình “co-living”. Để nâng cao trải nghiệm lưu trú, Wil’que trang bị LG WashTower giúp khách hàng dễ dàng làm sạch trang phục ngay tại khách sạn.

Chị Quách Phương Thảo - Quản lý tại Wil’que Cửa Bắc - chia sẻ: “LG WashTower phát huy lợi thế với nhóm khách hàng lưu trú cho những chuyến công tác hoặc dài ngày. Khách có thể tự giặt sấy các loại quần áo yêu cầu chế độ chăm sóc đặc biệt mà không lo hư hỏng và rất tiết kiệm thời gian. Khả năng vận hành êm ái, không ảnh hưởng đến sự riêng tư và thư giãn cho khách lưu trú cũng là lý do chúng tôi lựa chọn sản phẩm này”.

Một chu trình giặt sấy của LG WashTower chỉ mất khoảng 60 phút khiến khách lưu trú tại Wil’que rất hài lòng.

Trong khi đó, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler là sự kết hợp lý tưởng giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế sang trọng. Sản phẩm có khả năng giặt hấp, khử trùng, làm mới trang phục và giảm nếp nhăn hiệu quả.

LG Styler với độ bền đáng tin cậy được chị Hà Linh - quản trị viên nhóm Nghiện nhà - xem như khoản đầu tư xứng đáng để sử dụng lâu dài và tự tay chăm chút trang phục một cách tỉ mỉ.

“Mỗi ngày, tôi phải quay chụp khá nhiều để sản xuất nội dung cho kênh cá nhân nên thường xuyên thay đồ. Thực ra, quần áo đôi khi chỉ mặc khoảng 30-60 phút, nhưng nếu giặt sấy như bình thường thì hơi mất công mà treo lên lại khiến cả tủ có mùi. Vì vậy, chức năng làm mới quần áo trong 30 phút của LG Styler là giải pháp tối ưu để tôi có thể chăm sóc quần áo đầy tiện lợi và hữu ích. Chưa kể, với những chất liệu đặc biệt như lụa, dạ, da, len cashmere... LG Styler cũng chăm sóc đúng cách, giúp tôi tiết kiệm một khoản chi phí giặt khô, là hơi ngoài tiệm kha khá”, chị Hà Linh - quản trị viên nhóm Nghiện nhà - chia sẻ.

Cam kết mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng, LG đã và đang giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường giặt sấy. Đại diện LG cho biết hãng sẽ tiếp tục tận dụng thế mạnh công nghệ để tạo nên những sản phẩm chất lượng, góp phần mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho mọi gia đình.