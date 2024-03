Giáo viên thừa nhận bạo hành hai trẻ ở Bình Định

Cô giáo tại các cơ sở mầm non tư thục thừa nhận hành vi sai trái, đã xin lỗi và nhận trách nhiệm với gia đình các bé bị bạo hành.

Liên quan đến việc hai trẻ mầm non nghi bị bạo hành tại cơ sở trông giữ trẻ, ngày 10/3, thông tin tới Báo điện tử VTC News, đại diện UBND huyện Tuy Phước cho biết Trường Mầm non Sao Sáng đã tạm đình chỉ một giáo viên được cho là đã "mạnh tay lôi kéo" làm bầm tay cháu H.T.A. (3 tuổi).

Hình ảnh các bé bị bạo hành được gia đình tố cáo trên mạng xã hội ngày 6/3.

Đại diện UBND huyện Phù Mỹ cho biết, Phòng GD&ĐT huyện này cũng đã tạm đình chỉ đối với Cơ sở mầm non tư thục Su Su tại thị trấn Bình Dương để làm rõ việc bé gái 4 tuổi nghi bị giáo viên dùng bút đâm vào gan bàn chân.

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ, trong ngày 7/3, công an huyện này đã phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với Cơ sở mầm non tư thục Su Su và gia đình bé gái 4 tuổi N.N.K.H để đánh giá mức độ sự việc nhằm xử lý theo quy định.

Tại buổi làm việc, cô H.N. giáo viên Cơ sở mầm non tư thục Su Su đã thừa nhận hành vi sai trái, đã xin lỗi, nhận trách nhiệm với gia đình bé. Được biết, Cơ sở mầm non tư thục Su Su hoạt động khoảng hơn 3 năm nay, được cấp phép và do UBND thị trấn Bình Dương quản lý.

"Tình trạng sức khỏe bé đã dần ổn, tuy nhiên tâm lý đang còn hoảng sợ, khi gia đình muốn đưa bé đi học lại thì bé nhất quyết không chịu đi", chị T.T. - dì bé gái N.N.K.H cho biết.

Về phía Trường mầm non tư thục Sao Sáng (thôn Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) ngay sau thông tin bé trai H.T.A. (3 tuổi) bị vết bầm ở tay khi đi học về được gia đình phản ánh, Phòng GD&ĐT huyện này đã có buổi làm việc với các bên liên quan, gửi báo cáo đến các cơ quan chức năng.

Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước đã làm việc với 3 giáo viên Trường mầm non tư thục Sao Sáng. Qua trích xuất camera theo dõi, cô D.T.A.T. thừa nhận đã mạnh tay lôi kéo cháu A. với lý do cháu bứt tóc, đạp vào người bạn học, nhiều lần cô nhắc không nghe. Cô T. đang mang thai nên thiếu bình tĩnh trong vụ việc.

Phía nhà trường quyết định đình chỉ công tác đối với cô T..

Như VTC News đã thông tin trước đó, trong ngày 6/3, mạng xã hội xôn xao bởi thông tin 2 vụ trẻ nghi bị bạo hành tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Tuy Phước và huyện Phù Mỹ được chia sẻ trên mạng xã hội.

Người đăng tải thông tin trên mạng về trường hợp bé gái (4 tuổi) N.N.K.H (huyện Phù Mỹ) nghi bị bạo hành những vết châm kim ở gan bàn chân khi ở trường là dì ruột của bé. Phản ánh bé trai (3 tuổi) H.T.A. (huyện Tuy phước) bị bạo hành bầm tím hai bên bắp tay là cha ruột của bé.