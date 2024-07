Giảm sẹo mụn với 5 loại mặt nạ từ lá bạc hà

Chứa nhiều hợp chất tác dụng tốt cho da, bạc hà khi kết hợp với một số nguyên liệu khác có thể làm thành loại mặt nạ hỗ trợ giảm sẹo mụn.

Có thể kết hợp nước hoa hồng, dưa chuột hay bột nghệ với lá bạc hà để làm thành mặt nạ.

Theo Tạp chí Da liễu Lâm sàng và Thẩm mỹ (Mỹ) một số nguyên nhân gây ra sẹo mụn có thể kể tới như tình trạng viêm, nặn mụn sai cách hay trì hoãn việc điều trị mụn trứng cá/mụn nhọt, để lại những tổn thương trên da.

Một trong những thành phần tự nhiên, quen thuộc có thể hỗ trợ giảm thiểu tình trạng sẹo mụn là lá bạc hà. Loại lá này chứa axit salicylic - hoạt động như một tác nhân chống viêm giúp thông thoáng các nang lông bị tắc nghẽn và làm giảm sẹo mụn.

Ngoài ra, lá bạc hà cũng chứa phosphate, canxi, vitamin C, flavonoid và phenolic có đặc tính chống oxy hóa và có thể hạn chế tác hại của các gốc tự do. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Analytical Methods in Chemistry, bạc hà tự nhiên còn có thể giúp điều trị các tình trạng da bao gồm mụn trứng cá hay da tăng sắc tố.

Dưới đây là 5 cách đơn giản để kết hợp lá bạc hà vào chu trình chăm sóc da nhằm góp phần giảm sẹo mụn, theo Health Shots.

Bạc hà và bột nghệ

Nguyên liệu: 10-15 lá bạc hà, một nhúm bột nghệ.

Cách làm: Nghiền lá bạc hà với một chút nước, sau đó cho thêm bột nghệ vào khuấy đều. Thoa lên mặt, đợi vài phút rồi rửa sạch lại với nước lạnh.

Bạc hà và dưa chuột

Nguyên liệu: 10-15 lá bạc hà, 1 quả dưa chuột.

Cách làm: Cắt dưa chuột thành lát và thái nhỏ lá bạc hà. Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố cho đến khi thu được hỗn hợp nhuyễn. Sau đó, đắp hỗn hợp lên mặt, để yên khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước lạnh.

Lá bạc hà có nhiều hoạt chất tốt trong việc chăm sóc da.

Bạc hà và nước hoa hồng

Nguyên liệu: 5-10 lá bạc hà, nước hoa hồng, bột đậu gà.

Cách làm: Nghiền nát lá bạc hà, cho thêm vài giọt nước hoa hồng. Có thể bỏ thêm chút bột đậu để hỗn hợp sệt hơn. Đắp hỗn hợp lên mặt và chờ 30 phút sau đó rửa lại với nước ấm.

Bạc hà và yến mạch

Nguyên liệu: 10-15 lá bạc hà, 1 thìa dưa chuột nghiền nát, 1 thìa yến mạch, 1 thìa mật ong, 1 thìa nước hoa hồng.

Cách làm: Xay yến mạch và giã nát lá bạc hà. Trộn hai nguyên liệu trong bát, sau đó cho mật ong và dưa chuột dằm nhuyễn hoặc nước dưa chuột vào, khuấy đều. Có thể thêm một ít nước hoa hồng nếu thấy quá đặc. Thoa lên vùng da sẹo trước rồi thoa đều khắp mặt. Để khô rồi rửa lại nhẹ nhàng với nước.

Bạc hà và nước cốt chanh

Nguyên liệu: 10-15 lá bạc hà, vài giọt nước cốt chanh.

Cách làm: Nghiền nát lá bạc hà sau đó thêm vài giọt nước cốt chanh. Thoa lên mặt, đợi 15 phút rồi rửa lại với nước lạnh.

Nhìn chung, mặt nạ làm từ lá bạc hà khá an toàn. Tuy nhiên trong một số trường hợp có thể gây dị ứng. Để an toàn, hãy thử lên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng cho toàn mặt. Nếu đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ, hay tham khảo ý kiến trước khi bổ sung nó vào chu trình chăm da.