Giám đốc tự vẽ sơ đồ tách thửa, lừa đảo bán đất

Không phải chủ sở hữu, cũng không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng Phạm Ngọc Anh đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Hào Nam tự vẽ sơ đồ tách thửa, rao bán trên mạng xã hội.

Theo tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Hạ Hoà.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2021 đến năm 2023, Phạm Ngọc Anh (SN 1994, trú tại xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Hào Nam) đã mua gom nhiều thửa đất, trong đó có đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Hạ Hòa và nhiều địa bàn khác trong và ngoài tỉnh.

Hiện trạng một khu vực mà Công ty Hào Nam rao bán trên mạng xã hội.

Mặc dù có những thửa đất không thuộc sở hữu của Công ty Hào Nam, không thể chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở được, Phạm Ngọc Anh đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Hào Nam tự vẽ sơ đồ tách thửa, sau đó chạy quảng cáo trên mạng xã hội đưa ra những thông tin không đúng với thực tế hiện trạng của các thửa đất để bán.

Bằng thủ đoạn này, Phạm Ngọc Anh đã ký hợp đồng đặt cọc bán đất cho rất nhiều khách hàng.

Sau khi thu tiền, Phạm Ngọc Anh đã không có đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bàn giao cho khách. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đất, Phạm Ngọc Anh đã chiếm đoạt sử dụng chi tiêu hết.

Để phục vụ quá trình điều tra, đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào bị Phạm Ngọc Anh lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng việc mua bán đất nêu trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để làm việc. Địa chỉ liên hệ: Cơ quan CSĐT (Phòng PC03) Công an tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: Số 216, đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.