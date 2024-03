Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận thêm trọng trách mới

Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 1/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về công tác cán bộ.

Theo báo Vĩnh Phúc, tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trao quyết định cho Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị, thời gian tới, đại tá Thân Văn Hải cùng Đảng bộ Công an tỉnh tập trung ngay vào việc quy tụ đội ngũ, tiếp cận, nắm bắt nhanh tình hình địa phương, đơn vị để có sự khái quát toàn diện, kịp thời triển khai biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chỉ đạo rà soát toàn bộ các nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ đã đề ra, từ đó, có kế hoạch đẩy nhanh thực hiện, hoàn thành theo đúng tiến độ.

Ngoài ra, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo; phòng chống, ngăn chặn các loại tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đưa ra những dự báo đúng, trúng, chính xác tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh tin tưởng, tín nhiệm, trao thêm trọng trách mới.

Đại tá Thân Văn Hải xin hứa, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó vào đầu tháng 2 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo TTXVN, tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

Đại tá Thân Văn Hải sinh năm 1975, quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hải từng giữ các vị trí: Phó trưởng Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.