Lựa chọn giao nhận linh hoạt giúp nhà bán chủ động vận hành, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.

Để duy trì hoạt động kinh doanh thông suốt, nhà bán cần đảm bảo khâu chuẩn bị, bàn giao và theo dõi đơn hàng diễn ra đúng tiến độ. Trong khi đó, người mua cũng kỳ vọng trải nghiệm nhận hàng thuận tiện hơn, đặc biệt với đơn hàng nhiều sản phẩm hoặc cần kiểm tra trước khi thanh toán. Điều này đặt ra yêu cầu về giải pháp giao nhận linh hoạt, không chỉ đáp ứng tiến độ vận chuyển mà còn phù hợp nhu cầu đa dạng của cả người gửi và người nhận.

Linh hoạt gửi đơn mùa cao điểm

Để hỗ trợ nhà bán trong quá trình xử lý đơn hàng, đơn vị vận chuyển thường cung cấp dịch vụ lấy hàng tận nơi, giúp chủ cửa hàng tiết kiệm thời gian di chuyển và tập trung vào khâu chuẩn bị hàng hóa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà bán có thể cần chủ động hơn về thời gian bàn giao, chẳng hạn khi đơn hàng đã sẵn sàng nhưng chưa đến lịch lấy hàng.

Vì vậy, mạng lưới điểm gửi hàng (drop-off) thêm lựa chọn cho nhà bán, cho phép họ chủ động mang đơn hàng đã chuẩn bị đến bưu cục gần nhất trong thời gian hoạt động của điểm gửi. Cách làm này hữu ích với đơn cần được bàn giao sớm hoặc khi nhà bán muốn linh hoạt sắp xếp công việc trong ngày.

Nhà bán có thể lựa chọn lấy hàng tận nơi hoặc gửi hàng tại điểm giao nhận của SPX tùy theo nhu cầu.

Tại SPX Express (SPX), dịch vụ lấy hàng tận nơi và mạng lưới điểm gửi hàng mang đến cho nhà bán thêm lựa chọn phù hợp nhiều nhu cầu. Trong khi lấy hàng tận nơi giúp tiết kiệm công sức, đặc biệt với nhà bán có lượng đơn lớn hoặc hàng cồng kềnh, hình thức tự mang hàng đến điểm gửi giúp chủ động đưa đơn vào quy trình vận chuyển. Từ 2025, SPX triển khai chương trình Đối tác điểm giao nhận, kết nối với điểm giao nhận đối tác bên cạnh hệ thống bưu cục sẵn có, giúp nhà bán thuận tiện hơn khi gửi hàng trực tiếp.

“Vào mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, đơn hàng tăng là tín hiệu đáng mừng nên tôi cũng chú trọng lựa chọn giải pháp để đội ngũ hiện có xử lý đơn hiệu quả hơn. Từ khi có thêm lựa chọn mang hàng đến điểm gửi SPX, tôi có thể chủ động gửi đơn đã đóng gói xong theo từng đợt, hạn chế để hàng chờ lâu tại cửa hàng. Nhờ vậy, việc bàn giao thuận tiện hơn, nhân viên cũng bớt áp lực dồn việc và có thời gian kiểm tra hàng, chăm sóc khách chu đáo hơn. Với tôi, tăng đơn phải đi cùng chất lượng phục vụ”, chị Thu Hà, chủ cửa hàng thời trang tại Hà Nội, chia sẻ.

Linh hoạt khi nhận hàng

Nếu khâu bàn giao đòi hỏi sự chủ động và linh hoạt từ phía nhà bán, trải nghiệm nhận hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định hoàn tất giao dịch của người mua. Đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm, khi khách hàng có xu hướng đặt nhiều sản phẩm trong cùng một đơn, lựa chọn kiểm tra hàng hoặc nhận một phần đơn hàng có thể giúp quá trình giao nhận thuận tiện hơn.

Bên cạnh hình thức hỗ trợ kiểm tra hàng trước khi thanh toán, tính năng giao hàng một phần của SPX cho phép người mua nhận sản phẩm phù hợp và gửi trả sản phẩm còn lại ngay tại thời điểm giao hàng trong phạm vi dịch vụ hỗ trợ. Với một số trường hợp đơn hàng có nhiều chi tiết hoặc sản phẩm, việc điều chỉnh danh mục hàng giao, hàng trả và số tiền thu hộ (COD) tương ứng có thể được thực hiện tại điểm giao theo quy trình áp dụng, với sự phối hợp trực tiếp giữa nhân viên giao nhận và người bán.

Giải pháp này còn hỗ trợ nhà bán hạn chế phải xử lý lại toàn bộ đơn hàng khi người mua chỉ có nhu cầu giữ lại một số sản phẩm. Nhờ đó, quá trình giao nhận có thêm phương án xử lý phù hợp với tình huống thực tế, thay vì mặc định trả lại toàn bộ đơn.

Đơn vị vận chuyển mang đến giải pháp giao nhận linh hoạt, hỗ trợ người bán và người mua mùa cao điểm cuối năm.

“Nhu cầu mua sắm quần áo và đồ dùng dịp cuối năm thường tăng cao nhưng khách hàng vẫn có băn khoăn về kích cỡ hoặc mức độ phù hợp của sản phẩm khi nhận hàng. Với đơn hàng đáp ứng điều kiện giao hàng một phần, khách có thể lựa chọn món phù hợp ngay tại thời điểm giao. Điều này giúp cửa hàng tăng cơ hội bán hàng, hạn chế việc khách trả lại toàn bộ đơn, đồng thời vẫn ghi nhận doanh thu từ món khách chọn nhận và đáp ứng sát hơn nhu cầu thực tế của người mua”, anh Minh Quân, nhà bán hàng tiêu dùng tại TP.HCM, cho biết.

Về phía người tiêu dùng, lựa chọn này góp phần tăng thêm tính thuận tiện trong quá trình nhận hàng. Chị Khánh Linh (TP.HCM) chia sẻ: "Tôi thường mua vài món trong cùng một đơn nên nếu có sản phẩm chưa phù hợp vẫn muốn nhận những món còn lại. Việc được kiểm tra và nhận một phần đơn hàng giúp tôi tiết kiệm thời gian, không phải trả lại cả gói rồi chờ giao lại món cần mua".

Trong mùa mua sắm cuối năm, khả năng thích ứng với nhu cầu thực tế ở từng khâu giao nhận ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh trực tuyến. Từ việc chủ động lựa chọn cách bàn giao hàng đến tạo thuận tiện cho người mua khi nhận bưu kiện, giải pháp linh hoạt của SPX góp phần giúp nhà bán duy trì tiến độ xử lý đơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, qua đó gia tăng cơ hội hoàn tất giao dịch và tăng trưởng doanh thu.