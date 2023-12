Giải mã Taylor Swift

Tạp chí Time mới đây đã vinh danh Taylor Swift trở thành Person of the year, khiến cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải thưởng nhờ những thành tựu nghệ thuật.

Được khởi xướng từ năm 1927, Person of the year là giải thưởng hàng năm của tạp chí Time nhằm vinh danh cá nhân, nhóm, tổ chức tạo nên ảnh hưởng trong năm, bao gồm cả những ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực. Suốt gần 100 năm, đã có rất nhiều chính trị gia, nhà hoạt động xã hội, nhà từ thiện, doanh nhân,... đạt được giải thưởng này nhờ những tác động lớn của họ đối với thế giới.

Tuy nhiên năm nay, Taylor Swift được vinh danh, trở thành người đầu tiên nhận được giải thưởng nhờ những hoạt động nghệ thuật của mình. Làm cách nào mà một nghệ sĩ giải trí có thể tạo nên sức ảnh hưởng lớn vượt trên tất cả các lĩnh vực khác để nhận lấy danh hiệu một cách thuyết phục như vậy?

Sức nóng bền bỉ xuyên suốt

Hiếm có nghệ sĩ nào hoạt động chăm chỉ hơn Taylor Swift trong năm vừa qua. Cô phát hành đến 2 album thu âm lại sau khi bị mất bản quyền là Speak Now và 1989, tặng thêm một số bài hát mới chưa từng được ra mắt trước đây. Cô cũng khởi động chuỗi The Eras Tour - Đến nay đã trải qua khoảng 60 đêm diễn. Cô kết thúc năm bằng một concert movie về chính The Eras Tour, chỉ mới rời rạp cách đây không lâu.

Với bất cứ hoạt động nghệ thuật nào trong năm vừa qua, Taylor Swift cũng tạo những thành tích vượt trội. Cả 2 album Speak Now và 1989 dù chỉ là những album thu âm lại, vẫn vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và trụ lại trong top 10 từ khi ra mắt đến nay. Chưa kể, các album phát hành trong những năm trước đây như Midnights, folklore hay Lover của cô vẫn duy trì sức nóng ổn định, khiến cô trở thành một những nghệ sĩ tiêu thụ đĩa hàng đầu thị trường hiện nay.

Taylor Swift hoạt động rất chăm chỉ trong năm qua và đạt những thành tựu lớn.

Bên lãnh địa của single là Billboard Hot 100, mặc dù không có ca khúc nào được quảng bá quá rầm rộ, nhưng Taylor Swift vẫn bỏ túi một bản hit đạt vị trí số 1 là Cruel Summer. Đây là ca khúc thậm chí không được chọn làm đĩa đơn nằm trong album Lover đã ra mắt được hơn 4 năm - khiến nó trở thành một sleeper hit nổi bật nhất trong năm vừa qua.

Sức hút của Cruel Summer được cộng hưởng phần lớn từ The Eras Tour - nơi mà cô đang liên tục xác lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Theo Pollstar, đến nay The Eras Tour đã chính thức cán mốc 1 tỷ USD doanh thu, trở thành tour diễn thành công nhất mọi thời đại. Theo ước tính của chuyên trang này, sau khi kết thúc hoàn toàn tour diễn, nó có thể thu về đến hơn 2 tỷ USD - bỏ rất xa người đứng thứ 2 là Elton John và thiết lập một kỷ lục rất khó để phá vỡ.

Ngay cả concert movie cho The Eras tour cũng xác lập được kỷ lục mới cho dòng phim này. Từ khi mở màn, bộ phim này đã phá vỡ kỷ lục của Spiderman: No Way Home về doanh số ngày mở đầu chiếu sớm tại cụm rạp AMC - hệ thống rạp hàng đầu Bắc Mỹ. Sau khi kết thúc công chiếu, dù số lượng vé và suất chiếu có giới hạn, The Eras tour movie vẫn dễ dàng phá sâu kỷ lục doanh thu cho dòng phim concert movie, đạt cột mốc 249 triệu đô la Mỹ. Kỷ lục này đã được Guinness công nhận.

Những thành tựu lớn vượt ngoài biên giới nghệ thuật

Với những thành tích vượt trội trong năm 2023 vừa qua, tổng tài sản của Taylor Swift đã cán mốc 1 tỷ USD , khiến cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên trở thành tỷ phú chỉ nhờ hoạt động nghệ thuật. Trước Taylor Swift, làng nhạc cũng có một tỷ phú khác là Rihanna nhưng số tiền kiếm được của nữ nghệ sĩ này chủ yếu đến từ hãng mỹ phẩm Fenty Beauty danh tiếng. Đã hơn 5 năm cô chưa phát hành album mới.

Không chỉ mang tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực âm nhạc, nhiều chuyên gia đã nhận định The Eras Tour của Taylor Swift có khả năng tác động mạnh đến kinh tế. Mỗi nơi mà tour diễn của cô đi qua, khách du lịch ở khu vực đó đều tăng đột biến, dẫn đến nhu cầu khách sạn, nhà hàng cũng tăng theo. Theo chuyên gia tài chính Callie Cox, việc chi tiêu của người hâm mộ Taylor Swift giữa thời kỳ kinh tế suy thoái như vậy là rất đáng ngạc nhiên. Chưa kể, The Eras Tour diễn ra ngay sau khi thế giới vừa bình phục sau Covid-19. Sự thành công của tour lưu diễn này là một cú hích rất lớn cho thị trường âm nhạc.

Việc tạp chí Time vinh danh Taylor Swift cho danh hiệu Person of the year là bất ngờ, nhưng xứng đáng.

Với sức ảnh hưởng chưa từng có, tour diễn của Taylor Swift được cả giới quan chức cấp cao chào mừng. Thị trưởng Glendale - ông Jerry Weiers - đã đổi tên thành phố của mình thành “Thành phố Swift” trong 2 ngày để đón chào đêm diễn đầu tiên của The Eras Tour diễn ra tại đây. Chính quyền thành phố Rio de Janeiro cũng đã phê duyệt sự kiện chào đón tour diễn này bằng việc thay áo cho bức tượng Chúa Kitô cứu thế nổi tiếng. Thậm chí, trong đêm diễn tại Seattle (Mỹ), người hâm mộ Taylor Swift đã cùng nhau nhảy múa, tạo nên cú rung chuyển tương đương trận động đất 2,3 độ richter. Trước đó tại Mỹ, chưa có cú rung chuyển nào do một nhóm người tạo ra đạt mức lớn đến như vậy.

Việc tạp chí Time vinh danh duy nhất Taylor Swift trở thành Person of the year là một điều bất ngờ khi nhìn vào danh sách những người chiến thắng các năm trước. Tuy nhiên, với những thành tựu đặc biệt vượt cả khuôn khổ nghệ thuật, giải trí, sự vinh danh này là hoàn toàn xứng đáng.