Giải robot đối kháng gây sốt

Trận đối kháng robot hình người đầu tiên thế giới tại Thâm Quyến đang gây sốt khi mang đến cho khán giả một phiên bản đời thực đầy sống động của bộ phim bom tấn "Tay đấm thép".

Robot thực hiện những kỹ thuật võ thuật điêu luyện như võ sĩ chuyên nghiệp.

Đêm 16/7 vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao Nam Sơn (Thâm Quyến, Trung Quốc), trận đấu ra mắt của giải vô địch đối kháng tự do robot hình người mang tên Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) đã diễn ra đầy kịch tính.

Trận đấu mở màn giữa hai robot “White Eagle” và “Matador” đã khiến khán giả phấn khích khi trình diễn các kỹ thuật võ thuật điêu luyện như đấm móc hay đá cao như võ sĩ chuyên nghiệp.

Hội nghị ra mắt giải đấu Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) đã được tổ chức vào ngày 9/2. Ảnh: URKL.

Trên võ đài, hai đấu sĩ cơ khí liên tục thực hiện những đòn đánh đối kháng mạnh mẽ. Từ các cú đấm móc chớp nhoáng cho đến những cú đá tầm cao đầy uy lực, các chuyển động của robot đều diễn ra mượt mà và linh hoạt. Không chỉ tấn công dồn dập, các cỗ máy còn chủ động né tránh, phòng thủ và phản công nhịp nhàng.

Ban tổ chức nhận định trận đấu này đã chứng minh độ bền bỉ cùng khả năng duy trì thăng bằng xuất sắc của các robot thế hệ mới trong môi trường va chạm cường độ cao.

Giải đấu quy tụ 32 đội tuyển xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Các đội đều sử dụng chung một nền tảng phần cứng tiêu chuẩn là robot hình người kích thước chuẩn T800 do công ty EngineAI sản xuất. Cỗ máy này sở hữu chiều cao 1,73 m, có khả năng thực hiện các động tác võ thuật phức tạp đòi hỏi sự phối hợp khéo léo như xoay người đá và tự đứng dậy nhanh chóng sau khi bị quật ngã xuống sàn đấu.

Ngôi sao võ thuật nổi tiếng Chân Tử Đan cũng có mặt tại hàng ghế khán giả và bày tỏ sự kinh ngạc trước bước tiến vượt bậc của công nghệ.

“Tôi từng nghĩ đấu sĩ robot chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến chúng chiến đấu. Sức nặng của máy móc và sự chính xác trong từng chuyển động thực sự rất khó tin”, Chân Tử Đan chia sẻ sau trận đấu.

Robot hình người đối kháng trên võ đài như võ sĩ chuyên nghiệp Trận đấu robot hình người tự do đầu tiên thế giới tại Thâm Quyến gây sốt khi các đấu sĩ cơ khí phô diễn kỹ thuật đấm đá chuyên nghiệp cùng khả năng vận động điêu luyện.

Khác với các môn thể thao đối kháng của con người, giải URKL đánh giá các đấu sĩ cơ khí dựa trên 4 tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt gồm: đòn đánh hiệu quả, độ ổn định thăng bằng của cơ thể, khả năng phòng thủ né tránh và độ bền tổng thể.

Ông Zhao Tongyang, người sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành EngineAI giải thích, giải đấu không đơn thuần là đối kháng giải trí mà là môi trường thực nghiệm công nghệ quan trọng.

“Chúng tôi muốn dùng giải đấu để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghiệp. Hãy để sự kiện này phản hồi dữ liệu thực tế cho công nghệ, từ đó đưa robot thông minh bước ra khỏi phòng thí nghiệm để ứng dụng vào đời sống thực tế”, ông Tongyang cho biết.

URKL được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng giúp kiểm tra giới hạn của các công nghệ robot hàng đầu hiện nay. Việc thi đấu thực tế giúp kiểm chứng khả năng giữ thăng bằng cấu trúc cơ khí, đưa ra quyết định ở tốc độ mili-giây và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cảm biến đa phương thức.