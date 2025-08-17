Giải cứu, đưa vào bờ 4 nữ sinh bị nước lũ cô lập khu vực suối Mơ

Tối 17/8, lực lượng chức năng địa phương tỉnh Lâm Đồng giải cứu, đưa vào bờ an toàn 4 nữ sinh 16 tuổi đi dạo chơi, bị mắc kẹt tại khu vực suối Mơ (gần đèo Bảo Lộc) trong chiều cùng ngày.

Chiều tối 17/8, lực lượng chức năng địa phương tỉnh Lâm Đồng đã giải cứu, đưa vào bờ an toàn 4 nữ sinh 16 tuổi đi dạo chơi và bị mắc kẹt tại khu vực suối Mơ thuộc phường 3 Bảo Lộc trong chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/8, nhóm 4 nữ sinh gồm L.T.V.T, B.T.M.T, N.H.B.N và N.K.D (đều trú tại xã Dinh Linh, Lâm Đồng) cùng nhau đến khu vực suối Mơ (gần đèo Bảo Lộc) dạo chơi.

Khi cả nhóm đang chơi bên kia bờ suối, thì nước từ thượng nguồn đổ về, dâng cao khiến cả 4 người bị mắc kẹt bên kia bờ suối.

Ảnh minh họa: Hương Thu/TTXVN.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng của Đội Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn khu vực 3 (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tìm hướng triển khai phương án cứu nạn.

Tuy nhiên, do trời mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về chảy xiết nên công tác ứng cứu gặp nhiều trở ngại.

Đến hơn 17h cùng ngày, khi nước lũ rút dần, lực lượng cứu nạn đã tìm được cầu tre bắc qua suối, cách vị trí nhóm nữ sinh bị mắc kẹt khoảng 300 m.

Sau đó, lực lượng cứu nạn đi theo cầu tre, nhanh chóng tiếp cận khu vực nhóm nữ sinh mắc kẹt.

Ngay sau khi trấn an, giúp các em bình tĩnh, lực lượng cứu nạn đã đưa tất cả về bờ an toàn. Cả nhóm nữ sinh đã trở về nhà trọ ngay trong tối cùng ngày.