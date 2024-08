Giải cứu 8 trẻ mầm non mắc kẹt ở trường khi lũ về

Tám trẻ mầm non mắc kẹt trong trường Mầm non Hoa Ban (phường Pom Hán, tỉnh Lào Cai) bị mắc kẹt do nước dâng cao.

Lực lượng công an giải cứu trẻ tại Trường Mầm non Hoa Ban. Ảnh: NVCC. Ông Lê Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND phường Pom Hán, cho biết sự việc xảy ra sáng 30/8, thành phố Lào Cai mưa vừa, mưa to đến rất to. Khoảng 9h, một số tuyến đường quanh phường Pom Hán ngập 40-70 cm. Trường Mầm non Hoa Ban có thời điểm bị ngập khoảng 70cm. Khi thấy nước dâng nhanh, các cô giáo đã cho trẻ lên tầng 2, sau đó bị kẹt lại. Ngay sau khi nắm được thông tin, khoảng 50 cảnh sát cơ động và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Lào Cai đã được huy động, tới giải cứu cô trò và người dân ở xung quanh. Theo ông Quyền, ban đầu, lực lượng chức năng định dùng xuồng để đưa học sinh đến nơi an toàn. Tuy nhiên, vì nước dâng cao, khó đảm bảo an toàn với trẻ nhỏ, cảnh sát đã bế từng em ra ngoài. "Sáu em sau đó được đưa đến điểm trường cao hơn, hai em còn lại được bố mẹ đón về", ông Quyền cho biết. Lũ về khiến cơ sở vật chất của trường Ban Mai bị hư hại, sổ sách, giấy tờ đều bị ướt. Chủ tịch UBND phường Pom Hán cho hay tạm thời chưa thống kê được thiệt hại. Chiều 30/8, nước đã rút, lực lượng chức năng và giáo viên tới dọn dẹp để kịp đón khai giảng năm học mới.