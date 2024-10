Giải Báo chí 'Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' 2023-2025

Giải Báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025 sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/4/2025.

Giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Giải Báo chí được tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND); về vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của lực lượng CAND trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời khẳng định vị trí vai trò về tầm quan trọng của báo chí đã và đang là cầu nối quan trọng gữa CAND với quần chúng nhân dân.

Tác phẩm tham dự Giải cần thể hiện nhiều nhất có thể các nội dung về những thành tích, chiến công nổi bật, sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. (Ảnh cand.com.vn)

Tác phẩm tham dự Giải cần thể hiện nhiều nhất có thể các nội dung về phổ biến, tuyên truyền kết quả tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng CAND Việt Nam. Phản ánh đậm nét truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với CAND; những thành tích, chiến công nổi bật, sự đóng góp của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng; những khó khăn, vất vả thách thức của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Bên cạnh đó, phản ánh vai trò, sự đóng góp tích cực và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa CAND với Quân đội nhân dân, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế với lực lượng CAND trên mặt trận bảo đảm ANTT. Phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống, chiến đấu của lực lượng CAND; trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát hiện, phản ánh những chủ trương, chính sách và quy định hiện hành về bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung. Đưa ra giải pháp, phương hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả bảo vệ ANTT trong thời gian tới. Thông tin, nhận diện, cảnh báo về những âm mưu, thủ đoạn, nhất là những thủ đoạn mới phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc liên quan đến công tác bảo đảm ANTT.

Các loại hình báo chí tham dự Giải bao gồm: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Các thể loại gồm: Bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, ký sự, bình luận, chuyên luận, sản phẩm báo chí đa phương tiện (không nhận các video clip trên báo điện tử).

Các tác phẩm gửi tham dự Giải phải ghi rõ đã đăng, phát sóng lần đầu kể từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2024 trên cơ quan báo, đài; có xác nhận của cơ quan báo chí kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm. Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự giải và được quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải để phục vụ hoạt động tuyên truyền.

Ban tổ chức không nhận các tác phẩm đã đoạt Giải Báo chí Quốc gia. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí Trung ương và địa phương được quyền tham dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải đã đoạt, thông tin về đơn vị, thời gian tổ chức Giải.

Cơ cấu Giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt trị giá 80 triệu đồng, 5 giải Nhất mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, 10 giải Nhì mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, 15 giải Ba mỗi giải trị giá 20 triệu đồng, 25 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và một số giải thưởng cho cơ quan báo chí, Liên Chi hội, Chi hội nhà báo và cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành tích cực tham gia, có nhiều tác phẩm chất lượng trong thời gian tổ chức Giải.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày phát động Giải (8/6/2023) đến hết ngày 30/4/2025 (theo dấu bưu điện). Các tác phẩm tham dự Giải gửi Địa chỉ: Cục Truyền thông CAND (Phòng 3, SĐT 0904149596; 0902821791), số 1 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội).