Giấc mơ của trẻ nhỏ đồng bào Raglai

"Đóa hoa sương núi" là tác phẩm khắc họa nỗ lực vươn lên sống đẹp của những em nhỏ đồng bào Raglai, giữa những khó khăn thách thức ở trường học, trường đời.

Tác giả trẻ Tâm An tại buổi ra mắt sách Đóa hoa sương núi tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: Sbooks.

Lấy bối cảnh trường học, Đóa hoa sương núi khắc họa hành trình trưởng thành và hoàn thiện nhân cách của những đứa trẻ đồng bào Raglai trong một môi trường đầy thử thách. Trên hành trình không hề dễ dàng ấy, tình thương, sự bảo ban, giáo dục tốt giúp các em vươn tới những điều tốt đẹp, nuôi dưỡng những khát vọng chính đáng.

Ở đó, giữa những gian khó, trẻ thơ được trao truyền tinh thần lạc quan, mạnh mẽ, biết đối diện với thực tế khắc nghiệt để trưởng thành, phát triển khả năng tự lập, biết yêu thương và không ngừng mơ ước, đồng thời thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia cộng đồng.

Đoá hoa sương núi còn bao gồm nhiều yếu tố văn hóa, phong tục của người dân tộc Raglai, đời sống của người bản địa và những câu chuyện đậm tính thời sự như giáo dục, cách ứng phó với thời tiết khó khăn ở địa hình vùng núi. Qua đó, tác phẩm mở ra bức tranh sinh động về đời sống vùng cao, nơi những nỗi lo âu, hy vọng và ước mơ của người dân bản địa được thể hiện rõ nét. Nổi bật trong bối cảnh đó là những đứa trẻ nhỏ nhắn nhưng nội lực mạnh mẽ.

Chia sẻ trong buổi ra mắt sách, TS Hà Thanh Vân cho biết ấn tượng trước hết vì đây là tác phẩm giàu tính giáo dục, phù hợp với nhiều độ tuổi. Tác phẩm cũng chia sẻ quan điểm sống của bà: Cuộc đời chúng ta là một hành trình mà trên đó có người đi cùng ta đoạn đường dài, có người chỉ đi chung một đoạn đường ngắn. Nhưng dù dài hay ngắn thì sự đồng hành đó đều đáng ghi nhận, đáng tôn vinh. Theo TS, sách viết bằng giọng văn giản dị, trong sáng, dễ hiểu, làm nổi bật tính hướng thiện, tình yêu thương trong từng câu chữ, trang sách.

Tác giả trẻ Tâm An từng gây tiếng vang với tác phẩm đầu tay Lữ khách ven đường phát hành hơn 50.000 bản trong năm 2023 và 2024, tạo ra cơn sốt chữa lành trên các nền tảng mạng xã hội. Tâm An chia sẻ anh gắn bó sâu sắc với những dải núi xanh, những người đồng bào Raglai. Ra mắt Đóa hoa sương núi, Tâm An và Sbooks kỳ vọng lan tỏa đến độc giả thông điệp nhân văn: trao con chữ - nâng ước mơ cho những em bé miền núi.