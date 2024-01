Giá vé máy bay tăng phi mã dịp Tết nhưng khách Việt không còn chần chừ

Không chờ săn tour giá rẻ, nhiều du khách Việt chủ động đặt tour sớm để có những chuyến du lịch chất lượng dịp đầu năm mới.

Theo khảo sát của Tri trức - Znews, phần lớn các đơn vị lữ hành đã hoàn thành khoảng 90% kế hoạch tour du lịch Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, khách Việt ưu tiên chọn các điểm đến nước ngoài như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản... Thị trường du lịch nội địa khóa sổ chậm.

Tour xuất ngoại lên ngôi

Với tổng thời gian nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, du khách có xu hướng chọn tour trọn gói đi các tuyến xa, kể cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, vé bay nội địa trong dịp Tết tăng phi mã cũng ảnh hưởng nhiều đến quyết định của khách Việt.

"Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ khách đặt tour dịp Tết Nguyên đán 2024 đạt gần 90% so với kế hoạch đề ra. Khách du lịch Việt phần lớn chọn đi nước ngoài, chiếm trên 60%, còn lại gần 40% chọn tour trong nước", ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing thuộc Công ty TST Tourist chia sẻ.

Ông Mẫn cho biết giá tour được cấu thành từ các dịch vụ, trong đó hàng không chiếm tỷ lệ cao. "Giá vé máy bay tăng sẽ làm sức cạnh tranh giảm, giá tour chắc chắn sẽ phải tăng. Giữa muôn vàn lựa chọn, du khách sẽ ưu tiên hành trình có điểm đến hấp dẫn, sự hợp lý về giá và cả xu hướng đám đông đối với các địa điểm đến 'hot trend'", ông Mẫn nói.

Cụ thể, nếu giá tour trong nước cao hơn tour nước ngoài, vẫn có một ít du khách chọn theo sở thích, nhưng số đông còn lại có xu hướng đi nước ngoài vì vui hơn, giá hợp lý và được xuất ngoại có nhiều điều mới để khám phá.

Ông Mẫn cho biết khách Việt thuộc phân khúc thu nhập trung bình khá không còn chờ săn tour giá rẻ. Thay vào đó, khách hình thành xu hướng "book tour sớm" để chủ động giữ chỗ cho tour chất lượng. "Trước đây, trung bình thời gian đặt tour của khách trước ngày khởi hành từ 1-2 tháng, nay đã tăng từ 3 tháng trở lên", ông Mẫn nói.

Các nhóm bạn và gia đình Việt ưu tiên chọn các tour có nhiều hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Bảo Ngân.

Trong mùa du lịch Tết năm nay, Đông Bắc Á và châu Âu hiện là các tuyến tour nổi bật, được nhiều khách hàng quan tâm. Theo anh Đinh Hiếu Nghĩa - Giám đốc Marketing Công ty Du lịch Tugo, Hàn Quốc và Nhật Bản là điểm đến du khách chọn đi vào mùa xuân. Du khách đặt tour từ sớm, hiện các chuyến du lịch mùa hoa anh đào vào tháng 3-4 của đơn vị đã kín chỗ.

Bà Trần Phương Linh - đại diện BenThanh Tourist cho biết: "Du khách quyết định đặt tour khá sớm và ưu tiên cho các tour giá trị cao, chất lượng đảm bảo và trải nghiệm mới. Đơn cử như tour Nhật Bản 6N5Đ khởi hành mùng 1 Tết của chúng tôi đã kín chỗ từ đầu tháng 12/2023".

Hiện đơn vị đã hoàn thành hơn 90% kế hoạch đề ra cho du lịch Tết Giáp Thìn. "Các tour Tết du lịch đến các thị trường xa như Mỹ, châu Âu đã khóa sổ. Các tour châu Á cũng có tỷ lệ lấp đầy chỗ khá cao, chỉ còn mở bán với số lượng hạn chế. Chùm tour Đông Nam Á, bao gồm các tuyến du lịch Thái Lan, liên tuyến Singapore - Malaysia, du lịch Philippines, Bali, Campuchia, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 80%", bà Trần Phương Linh chia sẻ.

Tương tự, công suất khách lẻ đặt tour Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Công ty Lữ hành Vietluxtour cũng đạt khoảng 90%, tăng từ 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện chỉ còn trống một số chỗ tour Đông Nam Á và tour trong nước. Trong đó tỷ lệ đặt tour nước ngoài khoảng 55%, 45% là tour trong nước.

Bà Trần Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour cho biết tỷ lệ này có thể sẽ có dao động ở thời điểm cận Tết do khách đặt tour và các dịch vụ nội địa thường đặt cận ngày khởi hành hoặc xuyên Tết.

Du lịch nội địa khóa sổ chậm

Đại diện BenThanh Tourist cho biết đến thời điểm hiện tại, các tour du lịch Tết trong nước cũng đang dần kín chỗ, tỷ lệ lấp đầy khoảng 75%. "Đối với thị trường du lịch trong nước, du khách thường có thói quen chốt tour khá sát ngày khởi hành nên thời điểm khóa sổ chậm hơn khá nhiều so với tour du lịch nước ngoài", bà Trần Phương Linh nói.

Trong mùa Tết, du khách có xu hướng chọn các điểm đến có cảnh quan thiên nhiên đẹp, trải nghiệm văn hóa đặc sắc, nhiều hoạt động giải trí dành cho nhóm gia đình. Trong đó tour miền Bắc và biển đảo vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu.

"Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, du khách đã tiết kiệm chi tiêu hơn. Yếu tố giá tour được du khách cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định. Các tuyến tour giá tốt, giá kích cầu sẽ thu hút du khách hơn", bà Trần Phương Linh chia sẻ.

Các hình thức nghỉ dưỡng ở resort biển được du khách ưa chuộng nhiều hơn. Ảnh: Duy Hiệu.

Tết Nguyên đán là một trong số ít những kỳ nghỉ lễ lớn mà tất cả thế hệ trong gia đình có dịp tụ họp, sum vầy. Nhiều gia đình Việt đã chọn đi du lịch cùng nhau trong thời gian này.

"Có hai đối tượng khách đi tour dịp Tết là khách lẻ (nhóm nhỏ dưới 3 khách) và khách gia đình (từ 6-12 khách), trong đó nhóm khách gia đình chiếm vị trí chủ đạo với tỷ lệ hơn 60%", ông Nguyễn Minh Mẫn nói.

Bên cạnh đó, vẫn có những nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ đặt tour trong giai đoạn trước và sau mùng 5 Tết với những điểm đến liên tuyến khi vực Tây Nam Bộ, Vùng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang...

Du lịch đường bộ không phải là giải pháp thay thế khi giá vé máy bay tăng

Theo bà Trần Phương Linh, du lịch hàng không vẫn là lựa chọn của đa số du khách do ưu thế di chuyển thuận tiện, an toàn và tiết kiệm thời gian, khách có nhiều cơ hội để trải nghiệm, khám phá tận hưởng chuyến du lịch của mình. Do đó, các tuyến tour đến điểm du lịch xa, các tour di chuyển bằng máy bay vẫn là lựa chọn chính của du khách.

Đối với những địa điểm du lịch khoảng cách gần, đặc biệt là các tuyến có đường cao tốc thuận tiện, trong phạm vi 300 km trở lại thu hút dòng khách du lịch tự túc.

"Trong quá trình xây dựng sản phẩm tour Tết Nguyên đán 2024, BenThanh Tourist đã chủ động làm việc với các hãng hàng không, nhà cung cấp dịch vụ để có được các thỏa thuận ưu đãi tốt nhất. Vì vậy, tùy từng tuyến tour, giá tour Tết có thể tăng 5-10% so với thời điểm bình thường, nhưng không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ năm trước", đại diện đơn vị cho biết.

Các điểm đến có khoảng cách gần thu hút khách trẻ đi tự túc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Để có được giá tốt, các doanh nghiệp lữ hành đã lên kế hoạch bán tour từ sớm để xúc tiến các hoạt động đặt dịch vụ, hợp tác cùng các đối tác, kích cầu các chương trình mua sớm, mua nhóm để có nhiều ưu đãi.

Đại diện Vietluxtour cho biết cân đối lợi nhuận cũng là phương thức được đơn vị cân nhắc để đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá hợp lý, tuy nhiên vẫn không thể tránh được xu thế chung của thị trường là mùa lễ, Tết giá sẽ cao hơn thời điểm bình thường.

"Du lịch trong nước cần một chiến dịch đồng bộ ưu đãi không chỉ giá vé máy bay mà còn nhiều dịch vụ khác như nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan và phương tiện vận chuyển khác…để góp phần tác động tích cực vào giá tour và nhu cầu khách hàng, gia tăng năng lực cạnh tranh của thị trường tour nội địa trên 'sân nhà'", bà Trần Bảo Thu nhận định.