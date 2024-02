Giá vé Eras Tour của Taylor Swift ở Singapore

The Eras Tour của Taylor Swift đang tạo nên cơn sốt "săn" vé, đánh dấu lần trở lại Đông Nam Á sau 9 năm của ngôi sao nhạc pop kể từ chuyến lưu diễn 1989 World Tour.

Vào tháng 11/2015, nữ ca sĩ Taylor Swift đã có 2 đêm diễn thành công ở Sân vận động trong nhà Singapore như một phần của chuyến lưu diễn 1989 World Tour.

Chín năm sau, ngôi sao nhạc pop đã trở lại với quốc gia Đông Nam Á duy nhất được lựa chọn để tổ chức 6 buổi diễn The Eras ​​Tour tại Sân vận động Quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi.

Tháng 3 này, Taylor Swift sẽ quay trở lại Singapore. Ảnh: AAP.

Concert của Taylor sẽ được chia thành 3 giai đoạn: biểu diễn các bản hit gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ (từ ngày 2-4/3), tạm nghỉ 2 ngày và trở lại sân khấu vào ngày 7-9/3.

Đúng như The New York Post dự đoán, Swifties ở Singapore đang sục sôi vì lần tái xuất của thần tượng tại "đảo quốc sư tử".

Các mức giá vé dao động từ 328 USD đến 550 USD (gần 8,1 triệu đến gần 13,5 triệu đồng). Những con số này được đánh giá là thấp hơn nhiều so với concert 2023 ở Mỹ của Taylor - lên đến hơn 1.000 USD (hơn 24,6 triệu đồng).

Hiện tại, lịch diễn và giá vé chi tiết của The Eras Tour tại Singapore như sau:

- Ngày 2/3: 328 USD ~ 8.080.280 đồng

- Ngày 3/3: 300 USD ~ 7.390.500 đồng

- Ngày 4/3: 425 USD ~ 10.469.875 đồng

- Ngày 7/3: 550 USD ~ 13.549.250 đồng

- Ngày 8/3: 466 USD ~ 11.479.910 đồng

- Ngày 9/3: 459 USD ~ 11.307.465 đồng

(Lưu ý: The New York Post đã xác nhận tất cả các mức giá trên vào ngày 26/2. Đơn vị số tiền là USD. Giá vé có thể biến động và bao gồm chi phí phát sinh khi thanh toán).

Sơ đồ chỗ ngồi tại Sân vận động Quốc gia Singapore. Ảnh: Vivid Seats.

Concert của nữ ca sĩ sẽ được chia theo các "era", cụ thể gồm 10 eras khác nhau với những bài hát phù hợp. Chẳng hạn, Lover Era sẽ có các ca khúc: Miss Americana & the Heartbreak Prince, Cruel Summer, The Man, You Need to Calm Down, Lover, The Archer...

Đặc biệt, Taylor Swift sẽ có màn xuất hiện cùng Sabrina Carpenter tại concert sắp tới ở Singapore. Sabrina Carpenter (25 tuổi) là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô nổi tiếng với vai diễn Maya Hart trong loạt phim Girl Meets World trên Disney Channel. Một số đĩa đơn nổi tiếng của Sabrina phải kể đến On My Way, Nonsense và Thumbs.