Giá vàng miếng tăng hơn 2 triệu đồng/lượng sau một tuần

Sáng 24/5, giá vàng miếng SJC phục hồi lên mức 121 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng hơn 2 triệu đồng chỉ sau một tuần. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 cũng tăng tương đương.

Giá vàng miếng hồi phục về mức 121 triệu đồng/lượng (bán ra) trong phiên giao dịch sáng 24/5. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 24/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 119 - 121 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng mỗi chiều so với hôm trước. Biên độ chênh lệch giá mua - bán tiếp tục duy trì ở mức cao 2 triệu đồng/lượng.

Mức giá này hiện cũng là mặt bằng chung được áp dụng bởi các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.

Riêng với Mi Hồng, công ty tăng tới 1 triệu đồng ở chiều mua vào và bán ra lên 119,5 - 121,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch này cũng đang cao hơn mặt bằng chung của thị trường 500.000 đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG QUAY ĐẦU TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 Mua vào triệu đồng/lượng 94.3 94.3 94.8 96.7 97.6 98 97.8 94.7 94.4 94.4 95.1 95.9 96.7 97.4 98.2 98.4 98.4 99.5 99.4 99.1 99.5 98.8 97.1 97.1 97.1 97.7 99.7 100.6 102.2 103 103 105 105.5 113 115.5 117 109 109 116 122 117 118.5 119.5 119 119 117.5 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 117.8 120.2 120.2 118.5 119.5 120 120 119 118.5 118 115.5 115.7 115.5 115.5 116.8 116.8 118.5 118.5 118.5 119 Bán ra

95.8 95.8 96.1 98.2 99.1 99.5 99.8 97.7 97.4 97.4 97.6 97.9 98.4 98.9 100.2 100.7 100.7 101.8 102.1 101.8 102.2 101.3 100.1 100.1 100.1 100.2 101.9 103.6 105.2 106.5 106.5 107.5 108 115.5 118 120 114 114 118 124 119.5 121 121.5 120.5 120.5 119.5 121.3 121.3 121.3 121.3 121.3 121.3 119.8 122.2 122.2 120.5 121.5 122 122 121 120.5 120 118.2 118.7 118.5 118.5 119.3 119.3 121 120.5 120.5 121

Không chỉ vàng miếng SJC, các dòng sản phẩm vàng nhẫn - thường được ưa chuộng bởi nhà đầu tư có mục đích tích trữ nhỏ lẻ - cũng ghi nhận mức tăng rõ rệt.

SJC tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ lên mức 113,5 -116 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 1 triệu đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán.

Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý khác tăng giá vàng nhẫn 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, PNJ neo giá vàng nhẫn trơn ở mức 113 - 116 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá vàng nhẫn tròn trơn lên vùng 115,5 - 118,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý bán lẻ vàng nhẫn tròn ở mức 113,2 - 116,2 triệu đồng/lượng hay Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 999 với người dân ở vùng 114 - 116 triệu đồng/lượng.

Xét về tốc độ tăng, cả vàng miếng và vàng nhẫn đều ghi nhận mức tăng xấp xỉ 2 triệu đồng/lượng trong 7 ngày qua, tương ứng mức tăng ròng khoảng 2%.

Đà tăng giá mạnh của vàng trong nước được hỗ trợ bởi diễn biến của thị trường quốc tế. Kim loại quý đóng cửa tuần ở mức 3.357 USD /ounce, tức tăng hơn 60 USD , đánh dấu một trong những nhịp tăng mạnh nhất trong tháng.

Giá vàng thế giới tăng do đồng USD suy yếu, giá dầu thô ổn định và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mốc 4,5%. Ngoài ra tâm lý rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu tăng cao sau khi các chỉ số chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh vào tối 23/5 cũng là động lực.

Trước đó, Tổng cục Thống kê báo cáo chỉ số giá vàng trong nước tháng 4 đã tăng 10,54% so với tháng trước, tăng 37,14% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 22,43% so với cuối năm 2024. Bình quân 4 tháng đầu năm, chỉ số giá vàng đã tăng 32,85%, mức tăng rất mạnh nếu so với tốc độ lạm phát hay tăng trưởng thu nhập bình quân.