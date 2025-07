Giá vàng miếng bất ngờ lao dốc

Sau khi chạm đỉnh 3 tuần ở 121,5 triệu/lượng, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm mạnh trong sáng 15/7 khi mất tới 400.000 đồng. Đà giảm diễn ra trên diện rộng, kéo theo cả vàng nhẫn.

Giá vàng miếng đột ngột giảm mạnh trong sáng 15/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau khi giữ vững vùng đỉnh 121,5 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch liền trước (14/5), giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm trong sáng nay (15/7). Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng quay đầu giảm mạnh, kéo theo phản ứng điều chỉnh của cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn trong nước.

Cụ thể, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 119,1 - 121,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng so với chốt phiên 14/7. Chênh lệch giá mua - bán giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng/lượng, phản ánh mức độ phòng vệ rủi ro vẫn cao từ phía doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường khó đoán định.

Giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn khác hiện cũng được bán ra phổ biến quanh mức 121 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động trong khoảng 118,4-119,5 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Trước đó, phiên 14/7 chứng kiến giá vàng miếng đóng cửa cuối ngày ở mức 121,5 triệu đồng/lượng, cũng là đỉnh giá 3 tuần liên tiếp.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM ĐỘT NGỘT Nguồn: SJC. Nhãn 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 Mua vào triệu đồng/lượng 118.7 119.3 118.9 118.9 118.9 118.5 119 118.6 118.8 119 119.5 119.5 119.5 119.1 Bán ra

120.7 120.3 120.9 120.9 120.9 120.5 121 120.6 120.8 121 121.5 121.5 121.5 121.1

Không chỉ vàng miếng, sản phẩm vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC cũng ghi nhận xu hướng giảm sáng nay, hiện giao dịch quanh mức 114,6 - 117,1 triệu đồng/lượng.

Mức giảm 200.000-400.000 đồng/lượng diễn ra đồng loạt với giá vàng nhẫn ở nhiều thương hiệu lớn.

Sau điều chỉnh, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết vàng nhẫn ở mức 115,2 - 118,2 triệu/lượng, Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở 115 - 118 triệu/lượng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh về 115,8 - 118,8 triệu/lượng, trong khi Công ty Mi Hồng hạ giá niêm yết còn 115,5 - 117 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay vừa giảm từ vùng 3.374 USD /ounce xuống còn 3.350 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,3 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

So với giá trong nước, vàng thế giới hiện thấp hơn gần 15 triệu/lượng so với vàng miếng SJC, và thấp hơn khoảng 11-13 triệu đồng so với vàng nhẫn.

Dù xu hướng giảm đã xuất hiện, giới phân tích cho rằng thị trường vàng vẫn đang dao động trong biên độ rộng và chưa cho thấy tín hiệu rõ ràng. Biến động giá hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật, trong bối cảnh các yếu tố lớn như chính sách lãi suất của Mỹ, căng thẳng địa chính trị và xu hướng tìm kiếm tài sản trú ẩn vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Do đó, nhà đầu tư cá nhân được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến quốc tế và không nên mua đuổi khi giá đang biến động nhanh.