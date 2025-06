Giá vàng bất ngờ lao dốc

Giá vàng thế giới đang hướng đến tuần giảm thứ hai liên tiếp, hiện đã giảm mạnh hơn 1%, kéo giá lùi sâu xuống dưới vùng 3.300 USD/ounce.

Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đang có xu hướng giảm mạnh, trên đà ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Giá kim quý suy yếu trong bối cảnh thị trường dần lạc quan hơn sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran cũng như tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Điều này khiến nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn suy yếu, trong khi giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng từ Mỹ.

Bất ngờ giảm mạnh

Hiện giá vàng giao ngay đã giảm 41 USD (-1,3%), xuống còn 3.284 USD /ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới đã mất tới 2,3%.

Theo bà Soni Kumari, chiến lược gia hàng hóa tại ANZ, tâm lý thị trường đang nghiêng về phía các tài sản rủi ro, từ đó tạo áp lực giảm lên giá vàng. Bà đánh giá việc căng thẳng Trung Đông dịu bớt sau thỏa thuận ngừng bắn, cùng với tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc, đã giúp giảm mức độ bất ổn toàn cầu và kéo giá dầu đi xuống.

Ở một diễn biến khác, một quan chức Nhà Trắng nói rằng Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc cũng phần nào xoa dịu tâm lý nhà đầu tư.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cuộc khảo sát mới nhất của Reuters đưa dự báo chỉ số này sẽ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định lạm phát đang trong tầm kiểm soát, do đó Fed nên hạ lãi suất. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có hai nhà hoạch định chính sách của Fed ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 7 tới. Còn giới đầu tư nhận định khả năng Fed giảm lãi suất sẽ bắt đầu vào tháng 9.

Giá vàng thế giới xuyên thủng mốc 3.300 USD /ounce. Ảnh: TradingView.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay cũng giảm 0,5% xuống còn 36,44 USD /ounce; giá bạch kim lao dốc 2,8% xuống 1.378 USD /ounce sau khi chạm mức cao nhất trong gần 11 năm. Ngược lại, giá palladium tăng 0,3% lên 1.135 USD /ounce, chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2024.

Vàng nhẫn trong nước rớt nửa triệu đồng/lượng

Biến động rớt thảm của giá vàng thế giới cũng là nguyên nhân chính tác động tới thị trường vàng trong nước, mà vàng nhẫn là sản phẩm rớt giá mạnh nhất.

Theo đó, vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã giảm 400.000 đồng so với chốt phiên liền trước, hiện rơi xuống vùng 113,4 - 115,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý cũng lần lượt giảm giá vàng nhẫn trong chiều nay, phổ biến thấp hơn khoảng 300.000-500.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Sau khi điều chỉnh, PNJ neo giá vàng nhẫn ở 113,7 - 116,5 triệu/lượng; Phú Quý niêm yết tại 113,5 - 116,5 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh vùng 114,5 - 117,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Công ty Mi Hồng tại TP.HCM lại neo giá vàng nhẫn 999 ở mức 112,5 - 114,2 triệu/lượng. Mức giá này không thay đổi ở chiều mua nhưng đã tăng 500.000 đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên ngày 26/6.

Với vàng miếng, SJC cũng giảm 300.000 đồng, hiện giao dịch ở mức 117,7 - 119,7 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá mà PNJ, Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết chiều nay.

Mi Hồng tiếp tục là doanh nghiệp duy nhất tăng 300.000 đồng giá bán vàng miếng, hiện cố định ở mức 118,8 triệu/lượng; ở chiều mua vào, doanh nghiệp này giảm 300.000 đồng xuống còn 117 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC SUY YẾU Nguồn: SJC. Nhãn 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 Giá mua triệu đồng/lượng 117.4 117.7 117.7 117.7 117.5 117.5 118 117.7 Giá bán

119.4 119.7 119.7 119.7 119.5 119.5 120 119.7

Trên biểu đồ giá hàng ngày, đây là phiên biến động mạnh nhất của giá vàng trong nước trong vòng một tuần qua.

Thị trường vàng trong nước đã ghi nhận xu hướng trầm lắng sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012 theo hướng bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng, mở cơ chế cho ngân hàng, doanh nghiệp được nhập khẩu vàng nguyên liệu sản xuất vàng miếng và tiến tới mở Sở Giao dịch vàng quốc gia tại Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Kết thúc quý I, báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu vàng của Việt Nam tuy thấp hơn các thị trường lớn như Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ nhưng vẫn vượt nhiều quốc gia châu Á khác.

Tuy nhiên tiêu thụ vàng trang sức trong quý I giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, dù vẫn tăng 5% so với quý IV/2024. Nguyên nhân chính vẫn là do giá vàng cao, khiến người tiêu dùng Việt hạn chế chi tiêu.