Giá trông giữ xe, ăn uống tại các điểm du xuân dự báo tăng

Các điểm vui chơi lớn, khu vực tâm linh chuẩn bị đón lượng khách lớn. Bộ Tài chính dự báo giá các loại dịch vụ tại đây có thể tăng để bù đắp chi phí hoạt động ngày Tết.

Các điểm du xuân sẽ đón lượng khách lớn theo thông lệ hàng năm. Ảnh: Việt Linh.

Theo báo cáo nhanh về tình tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán ngày 28/1 (29 tháng Chạp), Bộ Tài chính cho biết tình hình cung cầu thị trường trong ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn diễn ra bình thường, nguồn cung hàng hóa vẫn phong phú, đa dạng mẫu mã đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân.

Hiện nhu cầu vẫn tập trung chủ yếu ở một số mặt hàng phục vụ thờ cúng và tiêu dùng dịp Tết như hoa quả, rau xanh, các loại thực phẩm tươi sống, bánh kẹo rượu bia và nước ngọt có ga.

Tại Hà Nội, giá một số loại trái cây ngon để trưng lễ trong dịp Tết như cam canh, quýt đường, thanh long, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa... có xu hướng tăng nhẹ.

Điển hình như thanh long dao động 50.000-55.000 đồng/kg; xoài cát 50.000-60.000 đồng/kg; cam canh 55.000-65.000 đồng/kg; bưởi diễn 20.000-35.000 đồng/kg...

Riêng với hoa đào bày Tết giá dao động 300.000-500.000 đồng/cành cao 1,2 m; cây quất cảnh giá 250.000-450.000 đồng/cây cao 1,2 m.

Trong khi đó ở TP.HCM, lượt khách đến các chợ tập trung vào buổi sáng giảm 15% so với ngày trước đó và giảm 20% so cùng kỳ năm trước.

Ở khu vực các chợ đầu mối, lượng hàng về chợ đã giảm hẳn do nhiều tiểu thương đã ngưng kinh doanh và nghỉ Tết. Giá các mặt hàng thịt gia cầm tương đối ổn định, riêng mặt hàng thủy hải sản tăng do việc ngừng đánh bắt trong khi mặt hàng rau củ, trái cây đa số giảm giá do tiểu thương muốn giải phóng hàng tồn.

Tại các chợ lẻ, một số mặt hàng phục vụ Tết như thịt heo tăng 0,8-2,2%; thịt gà ta tăng 1,2-1,3%; giá các mặt hàng rau củ quả giảm 0,6-3,6%.

Hiện thịt heo đùi dao động 122.000-128.000 đồng/kg; thịt heo nạc đùi 145.000-155.000 đồng/kg; thịt heo ba rọi 160.000-173.000 đồng/kg; thịt vai và thịt nách 120.000-127.000 đồng/kg; thịt cốt lết 120.000-130.000 đồng/kg; sườn già 140.000-150.000 đồng/kg; gà ta 120.000-130.000 đồng/kg; gà công nghiệp 75.000 đồng/kg…

Tương tự, TP Đà Nẵng cũng ghi nhận Lượng người đi mua sắm tại các chợ giảm dần so với hôm qua.

Hàng hóa tại chợ có nguồn cung dồi dào đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Giá các mặt hàng thiết yếu, hàng phục vụ Tết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ổn định so với hôm qua, riêng một số mặt hàng như trái cây, rau, củ quả có xu hướng giảm nhẹ.

Điển hình như giá bắp cải giảm 500 đồng xuống 11.000-15.000 đồng/kg; giá khoai tây tăng 1.000 đồng lên 33.000-35.000 đồng/kg; giá cải xanh giảm 500 đồng lên 12.000-22.000 đồng/kg.

Bộ Tài chính dự báo giá cả thị trường trong ngày 29/1 (mùng 1 Tết) không có sự biến động bất thường do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm không nhiều, người dân đa phần đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước Tết.

Nguồn cung hàng hóa vẫn đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu do tại các tỉnh/thành phố lớn, một số siêu thị cửa hàng phục vụ xuyên Tết và một số cũng sẽ dần mở cửa đầu xuân từ trưa cùng ngày.

Theo quy luật hàng năm, người dân thường có nhu cầu đi lễ, đi chơi đầu năm. Các điểm vui chơi lớn, khu vực tâm linh trên cả nước sẽ thu hút một lượng khách đến tham quan trong những ngày Tết sắp tới.

Do đó, Bộ dự báo giá các dịch vụ như trông giữ xe, ăn uống và đồ dâng lễ thắp hương khả năng sẽ tăng bởi khách tham quan phải trả phí phụ thu để thanh toán chi phí và lương cho người lao động phục vụ trong thời gian nghỉ Tết.

Một số mặt hàng nước giải khát có ga, bia và nước ngọt gần các tụ điểm du lịch vui chơi do các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phục vụ khách du xuân cũng có thể tăng giá.