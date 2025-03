Giá nhà phố, villa TP Thủ Đức cao kỷ lục

Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM chuyển mình, TP Thủ Đức nổi lên như nam châm hút đầu tư phân khúc thấp tầng cao cấp nhờ quy hoạch bài bản và hạ tầng hiện đại.

Theo bảng giá đất mới của UBND TP.HCM (Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND, áp dụng từ 31/10/2024 đến 31/12/2025), giá đất tại TP.HCM cao nhất là 687 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, theo công cụ lịch sử giá của Batdongsan.com.vn, trong tháng 12/2024, giá nhà liền thổ TP.HCM tại các khu được quy hoạch bài bản, đa tiện ích trong khu vực Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) đã vượt 800 triệu đồng/m2 - tiệm cận 1 tỷ đồng /m2.

Một nghiên cứu từ Cushman & Wakefield chỉ ra phân khúc nhà thấp tầng của toàn khu vực TP.HCM trong quý II/2024 có giá bình quân khoảng 19.146 USD (480 triệu đồng) mỗi m2. Đây là mức cao kỷ lục ghi nhận được trong thập niên qua.

Riêng TP Thủ Đức, theo Avison Young, trong quý cuối năm 2024, phân khúc nhà liền thổ ghi nhận thanh khoản sôi nổi. Mức giá sơ cấp lên đến 10.000 USD /m2 (hơn 250 triệu đồng) nhưng tỷ lệ hấp thụ vẫn vượt trên 80%.

Bất động sản thấp tầng TP Thủ Đức vào "tầm ngắm"

Bất động sản nhà ở luôn nằm trong "tầm ngắm" của nhà đầu tư nhờ khả năng tăng giá dài hạn. Khi thị trường ấm lên, yếu tố tâm lý được giải tỏa. Nhiều chuyên gia nhận định dù có thêm nguồn cung, nhu cầu với phân khúc bất động sản gắn liền với đất vẫn lớn hơn.

Anh Thanh Hải, nhà đầu tư chuyên "săn" nhà thấp tầng tại TP.HCM nhiều năm nay, cho biết khi giá nhà ở quận 1, quận 3 tăng quá cao, nhà đầu tư lựa chọn TP Thủ Đức để đón đầu hạ tầng tỷ USD của khu đông. Tuy nhiên, anh cho biết: "Không dễ tìm nhà thấp tầng ở TP Thủ Đức ngay cả thời điểm thị trường trầm lắng, dù là nhà trong khu dân cư hiện hữu hay các khu đô thị, dự án được quy hoạch. Tiềm năng nhà thấp tầng sẽ luôn tăng cùng với tiềm năng của thành phố. Chưa kể năm nay, thị trường có nhiều dấu hiệu khởi sắc trở lại, giá trị nhà thấp tầng sẽ còn tăng cao", anh Hải đánh giá.

Một góc TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần.

Avison Young dự báo năm 2025, TP.HCM có khoảng 800 sản phẩm, 65% trong số này ở TP Thủ Đức. Nguồn cung tăng nhưng như "muối bỏ bể" so với nhu cầu khi khu đông đang là thị trường chủ đạo, thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư và khách mua cá nhân.

Sức bật từ quy hoạch

Theo bộ phận nghiên cứu Savills TP.HCM, khu vực phía đông TP.HCM thu hút sự quan tâm nhờ chiến lược đầu tư mạnh mẽ nhiều năm qua. Quy hoạch mới của thành phố cũng định hình các phân khu chiến lược như An Phú, Thảo Điền, Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, các đô thị vệ tinh tiếp tục được phát triển, sẵn sàng thu hút dòng vốn đầu tư, tạo cơ hội việc làm và mở rộng khu dân cư.

Một góc khu vực quy hoạch khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, gần khu đô thị mới, được quy hoạch bài bản. Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo phê duyệt quy hoạch TP Thủ Đức đến năm 2040, khu vực này là trung tâm phía đông về kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo. Không gian quy hoạch được chia thành 9 khu vực phát triển. Trong đó, nổi bật là phân khu 1 và 8 với các phường Thủ Thiêm, Thảo Điền, An Khánh, An Phú được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa của TP.HCM, khu vực và có vị thế quốc tế. Quy hoạch chiến lược không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời.

Hạ tầng nâng giá bất động sản

Diện mạo đô thị là điểm sáng của TP Thủ Đức nếu so sánh với khu vực khác. TP Thủ Đức vừa giáp trung tâm quận 1, vừa kết nối với Bình Dương, Đồng Nai - các địa phương có kinh tế năng động.

"Dòng chảy" kinh tế - xã hội của khu vực được thúc đẩy bởi nhiều trục đại lộ, metro số 1, cao tốc, đường vành đai, cảng quốc tế... Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường đô thị đang được đầu tư mở rộng, nâng cấp như Đỗ Xuân Hợp, Liên Phường, nút giao An Phú để giải bài toán giao thông, khơi thông động lực kinh tế. Nổi bật, nút giao An Phú với vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng dự kiến thông xe một phần dịp 30/4 và hoàn thành trong năm nay. Tuyến đường Liên Phường, đoạn thi công mới sẽ hoàn thiện và thông xe kỹ thuật trong quý I. Sau khi các công trình hoàn thiện, cư dân An Phú mất hơn 5 phút để di chuyển tới Thảo Điền và 15 phút để vào quận 1.

Trong tương lai, TP còn kết nối sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến có chuyến bay đầu tiên nhân dịp 2/9/2026, thúc đẩy du lịch và giao thương quốc tế cho cả khu vực.

Không chỉ giao thông, TP Thủ Đức trong tương lai sẽ dần hoàn thiện chức năng và diện mạo. Địa phương đang mời gọi đầu tư vào 535 dự án với tổng vốn trên 800.000 tỷ đồng , trong đó có 9 dự án trọng điểm quy mô hàng trăm ha. Những định hướng này biến TP Thủ Đức thành đô thị hoàn chỉnh, đa chức năng, góp phần thu hút dân cư, đón làn sóng giãn dân.

Dự kiến, cư dân tại đây là chuyên gia, người có thu nhập cao, lãnh đạo doanh nghiệp. Đây cũng là động lực để tăng dòng tiền chảy vào bất động sản, nhất là sản phẩm cao cấp, hạng sang, thấp tầng.

Bất động sản TP Thủ Đức quanh tuyến metro số 1 được quan tâm. Ảnh: Quỳnh Trần.

Chị Phương Nga (quận 3) chia sẻ nỗi ngán ngẩm khi sống nhiều năm trong một căn nhà phố thuộc ngõ nhỏ quận trung tâm: "Ngày xưa tôi bỏ tiền mua nhà trong trung tâm để tiện đi lại, giờ thấy chẳng còn gì tiện nữa. Có chiếc ôtô cũng phải mang ra bãi đỗ cách nhà 2 km. Vì là nhà hiện hữu nên diện tích khá hạn chế, xung quanh nhà cũng không có khu vui chơi cho các con".

Chị Nga là một trong nhiều người dân "khó tính" có xu hướng dịch chuyển về khu nhà thấp tầng tại các khu đô thị được quy hoạch bài bản, đầy đủ tiện ích phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Họ đòi hỏi không gian sống có thêm nhiều mảng xanh trong vườn nhà, công viên... để tăng tính kết nối với thiên nhiên. Tuy nhiên, họ ưu tiên ở ngay trung tâm vì không muốn hàng ngày mất nhiều thời gian di chuyển để đến nơi làm việc hay trường học của con cái.

"Quy hoạch không gian phát triển chi tiết đồng nghĩa với quỹ đất trong tương lai không còn nhiều. Do đó, bất động sản gắn liền với đất trở thành tài sản đảm bảo giá trị. Lúc này, yếu tố quyết định không còn là giá bán mà là tiềm năng dài hạn", anh Thanh Hải cho biết thêm.

Theo DKRA Group, mặt bằng giá sơ cấp biệt thự, nhà phố dự kiến tăng nhẹ so với năm 2024 do áp lực của các loại chi phí đầu vào. Dự án được hoàn thiện pháp lý, đảm bảo tiến độ thi công và có liên kết vùng thuận tiện sẽ là điểm sáng trong thanh khoản.

Đặc biệt, những dự án thấp tầng ven sông, với lợi thế cảnh quan tự nhiên và không gian sống thoáng đãng, cùng đơn vị phát triển uy tín bảo đảm về pháp lý và tiến độ bàn giao đang trở thành tâm điểm săn đón tại TP Thủ Đức.