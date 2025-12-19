Gia đình ở Đà Nẵng gặp nạn trên đường cao tốc, bé 9 tháng tuổi tử vong

Gia đình 4 người ở Đà Nẵng đi chung ô tô, khi lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên thì xảy ra tai nạn khiến cháu bé 9 tháng tuổi tử vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người trong một gia đình ở Đà Nẵng thương vong. Ảnh: Tiền Phong

Trưa 19-12, lãnh đạo Trung tâm Y tế Nam Đông (TP Huế) cho biết đang tiến hành kiểm tra, chăm sóc sức khỏe 3 nạn nhân cùng một gia đình bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Vào khoảng 11h30 cùng ngày, Trung tâm Y tế Nam Đông tiếp nhận 4 nạn nhân, gồm vợ chồng anh Ngô Minh Hải N. (SN 2003) - chị Trần Thị Diễm H. (SN 2005), con trai Ngô Minh Q. (9 tháng tuổi) và cha ruột anh N. là ông Ngô Văn H. (SN 1975; cùng trú tại đường Hà Nam Đông, xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng), được xe cấp cứu của Đội 0 đồng Huế - SOS75 chuyển tới. Vào thời điểm tiếp nhận, cháu Q. đã tử vong; 3 người còn lại bị chấn thương phần mềm, được các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm Y tế Nam Đông đã trình báo với cơ quan chức năng để tiến hành các bước điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, cả 4 người này cùng đi trên một ô tô con (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km 13 đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế thì xe mất lái, tông vào vật cứng nên dẫn đến tai nạn.

Nhận được tin báo, Trung tâm Y tế Nam Đông, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 TP Huế và Đội 0 đồng Huế - SOS75 nhanh chóng điều phương tiện, nhân viên đến hiện trường cứu nạn.

Tại hiện trường, chiếc ôtô con bị hư hỏng nặng phần đầu, lốp bên ghế phụ bị nổ, nhiều cấu kiện văng xa và có dấu hiệu tông vào khối bê tông ở bên đường. Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên là một phần của dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hiện mới hoàn thành giai đoạn 1 với 2 làn xe dành cho 2 chiều lưu thông. Gia đoạn 2 mở rộng dự án lên 4 làn xe, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, vừa được khởi công.