Giả danh công an để lừa đảo ‘chạy trường’ cảnh sát

Ngày 6/7, VKSND huyện Yên Định (Thanh Hoá) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Khởi (SN 1993), trú tại thôn Tam Đồng, xã Định Tiến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, tháng 11/2023, Nguyễn Văn T. (SN 2002) trú tại thôn Đông Trung, xã Hà Bình, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) sử dụng tài khoản TikTok “T đang đi lính”, kết bạn với tài khoản TikTok “lungmat1360” của Vũ Văn Khởi.

Dù là lao động tự do nhưng những lần liên lạc bằng hình ảnh với Nguyễn Văn T., Vũ Văn Khởi mặc trang phục An ninh Nhân dân và giới thiệu là thượng úy, công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh.

Vũ Văn Khởi và trang phục giả danh thượng uý, công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh.

Biết Nguyễn Văn T. đang đi nghĩa vụ Công an Nhân dân, có nguyện vọng đi học Trung cấp Cảnh sát Nhân dân, Vũ Văn Khởi giới thiệu có mối quan hệ quen biết ở Bộ Công an, có thể xin cho Nguyễn Văn T. đi học theo nguyện vọng nhưng phải chuyển cho Khởi 100 triệu đồng.

Do tin tưởng, từ ngày 21/12/2023 đến ngày 5/4/2024, Nguyễn Văn T. nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển cho Vũ Văn Khởi tổng số tiền trên 128 triệu đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Vũ Văn Khởi cắt liên lạc với Nguyễn Văn T.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Định đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Văn Khởi, thu giữ tang vật là trang phục An ninh Nhân dân do đối tượng Khởi mua qua mạng xã hội sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.