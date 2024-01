Giá cước container tăng mạnh, Bộ GTVT yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp

Trước tình hình giá cước vận tải biển tăng mạnh, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu.

Từ tháng 1, một loạt hãng tàu biển đã thông báo tăng giá cước vận chuyển đi Mỹ, EU và các nước. Ảnh: Phạm Ngôn.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Cục Hàng hải Việt Nam liên quan tới việc hỗ trợ doanh nghiệp trước tình trạng giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container đi châu Âu, châu Mỹ tăng cao.

Theo báo giá của một số hãng tàu, giá cước từ Việt Nam đi bờ Tây Mỹ (LA) tăng 800- 1.250 USD /chuyến. Cụ thể trong tháng 1, giá cước đã tăng lên mức 2.873- 2.950 USD /chuyến, tăng 55-60% so với cuối năm 2023.

Tương tự, giá cước đi bờ Đông Mỹ cũng lên 4.100- 4.500 USD /chuyến, tăng 58-73%. Riêng giá cước vận chuyển bằng container sang EU đã tăng gấp 3-4 lần so với cuối năm ngoái, chẳng hạn đi Hamburg (Đức) đã tăng khoảng 3,5 lần, lên 4.350- 4.450 USD /chuyến trong tháng 1.

Do đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

"Bảo đảm hệ thống cảng biển thông suốt trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, nghiên cứu, triển khai ngay các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải", Bộ yêu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh thủ tục ra, vào cảng và việc xếp, dỡ hàng hóa đối với tàu thuyền vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng container đi châu Mỹ, châu Âu. Cùng đó, khẩn trương làm việc với hãng tàu có tuyến vận tải đi châu Mỹ, châu Âu để kêu gọi và thu hút các hãng tàu duy trì tuyến, bổ sung chỗ, vỏ container về Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa...

Thống kê về chỉ số giá vận chuyển container của trang Drewry (Trung tâm Nghiên cứu hàng hải độc lập cung cấp thông tin về thị trường hàng hải), giá dịch vụ vận tải container từ châu Á đi châu Âu, châu Mỹ trong tuần đầu của tháng 1 ghi nhận biến động lớn.

Cụ thể, giá dịch vụ vận tải container từ châu Á đi châu Âu, châu Mỹ tăng khoảng 60% so với thời điểm cuối năm 2023, và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện, mức giá cao hơn khoảng 88% so với trước đại dịch Covid-19 và thấp hơn khoảng 1-2% so với mức giá trung bình của 10 năm gần đây.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, kể từ cuối năm 2023, do xung đột tại khu vực Biển Đỏ, các hãng tàu đã phải thay đổi tuyến đường, không đi qua kênh đào Suez mà phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng, khiến hành trình tàu kéo dài 10-14 ngày so với trước, phát sinh thêm nhiều chi phí vận chuyển, dẫn tới giá vận chuyển tăng cao và hiện tượng thiếu container có thể xảy ra.

Trước đây, với tuyến vận tải từ châu Á đi châu Âu, hành trình tàu đi qua Biển Đỏ và kênh đào Suez là tuyến đường ngắn nhất với chi phí tối ưu.

Ngày 8/1, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản - VASEP cũng đã có công văn gửi Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương, đề nghị Cục này tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công Thương hoặc có các giải pháp, tác động để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung giảm áp lực lớn về chi phí vận tải tăng cao như hiện nay.