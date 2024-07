Giá bán Rolex tiếp tục giảm

Thị trường đồng hồ Rolex đã trải qua hơn 2 năm biến động với giá bán lại giảm liên tục.

Theo chỉ số Watch Charts Market Index, giá Rolex đã giảm thêm 2,2% trong quý vừa qua, đánh dấu quý thứ 9 liên tiếp giảm. Đây là hệ quả của cơn sốt đầu cơ thời kỳ đại dịch, khiến giá một số mẫu đồng hồ tăng cao bất thường.

Tuy nhiên, thị trường đang điều chỉnh lại với nguồn cung dồi dào hơn. Các nhà phân tích cho rằng giá Rolex sẽ tiếp tục giảm, chưa có dấu hiệu ổn định trong thời gian tới, Business Insider đưa tin.

Dù giá giảm, gần 2/3 mẫu Rolex vẫn có giá trị trên thị trường thứ cấp cao hơn giá bán lẻ. Điều này có thể thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang mua đồng hồ mới, thay vì tìm kiếm trên thị trường thứ cấp như trước đây.

Xu hướng này mang đến cơ hội cho giới mộ điệu sở hữu các mẫu Rolex mới với giá cả hợp lý. Song, về phía các nhà bán lẻ đồng hồ Thụy Sĩ, họ có thể đối mặt với thách thức về doanh số.

"Giá thị trường thứ cấp khó có thể ổn định trong tương lai gần", Edouard Aubin, nhà phân tích của Morgan Stanley, nhận định. Ông dự báo tình hình này sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán lẻ đồng hồ Thụy Sĩ mới, với mức giảm 5% trong thời gian tới.

Trong giai đoạn đỉnh cao của thị trường, các mẫu đồng hồ Rolex như Cosmograph Daytona và Sky-Dweller đã tăng giá chóng mặt, đẩy chỉ số thương hiệu tăng tới 40% chỉ trong hơn 1 năm.

Sau khi đạt đỉnh, giá cả đã đảo chiều nhanh chóng khi nguồn cung đồng hồ đã qua sử dụng tăng mạnh, gấp 3 lần so với trước đó. Lượng lớn đồng hồ đổ vào thị trường thứ cấp đã tạo áp lực giảm giá, làm giảm sức nóng của cơn sốt Rolex.

Hiện nguồn cung đồng hồ đã qua sử dụng tăng gấp 4 lần so với đầu năm 2021. Điều này cho thấy thị trường đang trong quá trình tự điều chỉnh để đạt được sự cân bằng giữa cung và cầu. Theo các nguyên tắc kinh tế cơ bản, nguồn cung tăng sẽ tiếp tục đẩy giá giảm cho đến khi thị trường đạt được điểm cân bằng mới.

Một hệ quả đáng chú ý khác của việc thị trường hạ nhiệt là việc mua Rolex mới tại cửa hàng trở nên dễ dàng hơn, theo Morgan Stanley.

Trước đây, khi giá bán lại cao hơn nhiều so với giá bán lẻ, nhiều nhà sưu tập đã đầu cơ, tạo nên tình trạng khan hiếm hàng. Khi lợi nhuận từ việc đầu cơ giảm, người mua hàng cũng không còn bỏ nhiều thời gian chờ đợi để sở hữu Rolex.

Đây có lẽ là tin vui đối với CEO của Rolex, Jean-Frédéric Dufour, người từng mô tả bong bóng giá là "có vấn đề" trong một cuộc phỏng vấn. Ông khẳng định Rolex tạo ra sản phẩm, không phải công cụ đầu tư.

"Tôi không thích khi mọi người so sánh đồng hồ với cổ phiếu. Điều đó truyền tải thông điệp sai lầm và nguy hiểm. Chúng tôi tạo ra sản phẩm chứ không phải đầu tư", CEO nói.

Với nhiều lựa chọn hơn và giá cả linh hoạt hơn, nhà phân tích Edouard Aubin nhận định người mua đang có lợi trên thị trường đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ.

Hiện tại, việc mua Rolex mới từ cửa hàng trở nên dễ dàng hơn do nhu cầu đầu cơ giảm. Ảnh minh họa: Bloomberg.

Không riêng Rolex, làn sóng giảm giá đang lan rộng trên thị trường đồng hồ xa xỉ. Các mẫu đồng hồ cổ điển vốn được săn đón trên thị trường thứ cấp như Audemars Piguet và Patek Philippe cũng đối mặt với tình trạng này.

Mẫu Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Ultra Thin ghi nhận mức giảm giá đáng kể lên tới 35%, với giá bán trung bình hiện tại là 71.692 USD .

Giá Patek Philippe Nautilus Travel Time trên thị trường thứ cấp cùn đã sụt giảm 28% chỉ trong năm 2022, theo Bloomberg.

