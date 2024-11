Gerardo Martino đột ngột chia tay Inter Miami

Cựu thuyền trưởng của Barcelona và đội tuyển Mexico sẽ tổ chức buổi họp báo chia tay vào ngày 22/11, cùng đồng sở hữu đội bóng Jorge Mas và Chủ tịch Điều hành Bóng đá Raúl Sanllehi.

Sự ra đi của Martino diễn ra chỉ vài tuần sau khi Lionel Messi và Inter Miami bị loại ở vòng đầu tiên của vòng play-off MLS. Đội bóng thất bại trước Atlanta United FC (hạt giống số 9) trong loạt ba trận đấu.

Martino được bổ nhiệm vào tháng 6/2023, thay thế Phil Neville. Trong khoảng thời gian hơn một năm rưỡi dẫn dắt đội bóng, ông mang về nhiều danh hiệu đáng chú ý, bao gồm chức vô địch Leagues Cup 2023, danh hiệu Supporters’ Shield 2024, và lập kỷ lục điểm số cao nhất trong một mùa giải MLS.

Dù thành công ở giải quốc nội, Inter Miami gặp khó khăn tại các giải đấu khu vực, như việc bị Monterrey loại ở tứ kết Concacaf Champions Cup và dừng bước ở vòng 16 đội Leagues Cup 2024.

Việc chiêu mộ Martino là một phần trong chiến lược nâng tầm câu lạc bộ, cùng với những bản hợp đồng đình đám như Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba và Luis Suárez.

Martino từng dẫn dắt Atlanta United giành chức vô địch MLS vào năm 2018 và nhận giải Huấn luyện viên xuất sắc năm. Tại Inter Miami, bất chấp việc Messi vắng mặt gần nửa mùa giải MLS vì chấn thương và nghĩa vụ quốc gia, Martino vẫn giúp đội bóng đạt được thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Inter Miami kết thúc mùa giải với 74 điểm, phá vỡ kỷ lục 73 điểm của New England thiết lập năm 2021. Với thành tích 22 thắng, 4 hòa, và 8 thua, đội bóng đạt tỷ lệ chiến thắng 76,5%, một kỷ lục khác của MLS. Đội cũng trở thành một trong tám đội bóng duy nhất trong lịch sử giải đấu chỉ thua 4 trận trong một mùa.

Người kế nhiệm Martino ở Inter Miami sẽ đối mặt với một mùa giải 2025 đầy thử thách. Lịch trình dày đặc bao gồm chuyến du đấu quốc tế tiền mùa giải, 34 trận đấu MLS, và Club World Cup, giải đấu sẽ khởi tranh vào tháng 6.

