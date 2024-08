GenAI Summit 2024 bàn về cơ hội của Việt Nam trong kỷ nguyên AI

GenAI Summit 2024 với chủ đề “Chân trời mới” mang đến góc nhìn đa chiều về sự phát triển, tầm ảnh hưởng của AI cùng tiềm năng lẫn thách thức của Việt Nam trong kỷ nguyên này.

Từ góc nhìn chuyên gia, AI là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển công nghệ, kinh tế toàn cầu. GenAI Summit 2024 tập trung vào 3 chủ đề chính: “Mô hình nền tảng của GenAI”, “Ứng dụng thực tiễn của GenAI” và “Cơ hội cho Việt Nam”. Theo đó, hơn 1.000 khách tham dự đã lắng nghe hàng loạt mô hình AI và các ứng dụng thực tiễn vào đời sống. Cuối cùng, từ bức tranh toàn cảnh đó, Việt Nam hiện diện với vị thế đặc biệt, sẵn sàng vươn lên để bắt nhịp làn sóng AI.

Công nghệ phải đi cùng trách nhiệm và đạo đức

Tiến sĩ Jeff Dean - Giám đốc Khoa học của Google, đồng sáng lập của Google Brain, Google Translate, Gemini và nhiều sản phẩm đã giúp Google thống trị ngành công nghệ toàn cầu - đã có phiên trình bày đầy cảm hứng tại GenAI Summit 2024.

Tiến sĩ Jeff Dean mở màn hội nghị với hàng loạt thông tin mới ấn tượng. Ông tiết lộ tiến bộ vượt bậc của Google trong lĩnh vực AI tạo sinh (Generative AI), đặc biệt với mô hình Gemini 1.5 Pro - một “siêu AI” có khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ và tạo ra nội dung đa phương tiện chất lượng cao. Từ đây, bức tranh toàn cảnh hơn về AI, tầm nhìn và sứ mệnh của những nhà phát triển trí tuệ nhân tạo cũng được mở ra một cách mới mẻ, sâu sắc.

Tiến sĩ Jeff Dean mở màn hội nghị với phần trình bày giàu cảm hứng.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Jeff Dean cũng chia sẻ về những tiến bộ của AI trong việc hỗ trợ con người giải quyết các vấn đề cấp bách: Dự đoán nguy cơ cháy rừng, giám sát sức khỏe của đàn gia súc, hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư. Càng mang đến những lợi ích to lớn, các ứng dụng AI càng cần được đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về tính an toàn và tin cậy.

Đối với tiến sĩ Jeff Dean, AI không chỉ là một công nghệ tiên tiến, thay đổi cách con người xử lý dữ liệu và ra quyết định. Đây sẽ là công cụ mang lại lợi ích to lớn, tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn khi được phát triển đúng cách, đòi hỏi những nhà phát triển phải luôn duy trì tiêu chuẩn cao về đạo đức và trách nhiệm xã hội. AI mang đến những cơ hội lớn chưa từng có cho thế giới. Tiến sĩ Jeff Dean trình bày tầm nhìn của Google về việc phát triển AI một cách có trách nhiệm, tuân thủ 7 nguyên tắc đạo đức, bao gồm tính công bằng, an toàn và trách nhiệm với xã hội.

Ông nhấn mạnh: “Để AI thực sự phát huy tiềm năng, chúng ta cần đầu tư vào giáo dục và tạo điều kiện cho những tài năng trẻ tiếp cận công nghệ này. Đây không chỉ là trách nhiệm của các công ty công nghệ mà còn của toàn xã hội”.

Vị thế đặc biệt của Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Tiến sĩ Vũ Duy Thức cùng thạc sĩ Wendy Uyên Nguyễn - nhà đồng tổ chức sự kiện, đại diện ban tổ chức - gửi thông điệp: “Điều khác biệt của GenAI Summit 2024 là có sự tham gia của những nhà khoa học nổi tiếng thế giới và cả các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu về AI”.

Từ giao điểm kết nối quan trọng này, sự kiện mang đến bức tranh tổng quan và sâu sắc về tính ứng dụng của AI trong nhiều ngành của hệ sinh thái, mở ra cơ hội viết tên Việt Nam trên bản đồ công nghệ AI toàn cầu.

Tiến sĩ Vũ Duy Thức cùng thạc sĩ Wendy Uyên Nguyễn nhấn mạnh sự có mặt của các chuyên gia hàng đầu tạo nên giao điểm kết nối cho GenAI Summit 2024.

Các diễn giả đồng ý Việt Nam có nhiều lợi thế trong việc phát triển AI nhờ vào thị trường, nguồn nhân lực và hệ sinh thái khởi nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại các thách thức như chi phí lao động thấp, sự cần thiết phải đầu tư vào giáo dục và đào tạo AI để tăng năng lực cạnh tranh.

Về chính sách hỗ trợ, thị trường Việt Nam đang nhận được trợ lực rất lớn từ Chính phủ, các tập đoàn trong nước như Viettel, Vingroup để có thể đón làn sóng AI. Tiến sĩ Lê Viết Quốc - chuyên gia cấp cao từ Google - cho biết: “Chính phủ Việt Nam đã và đang đưa ra nhiều chính sách khuyến khích khởi nghiệp, đầu tư vào công nghệ. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp AI phát triển và cạnh tranh trên thị trường quốc tế”.

Các doanh nghiệp AI Việt nhận trợ lực lớn để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam có sự kết nối với các tập đoàn công nghệ lớn. Đơn cử, Google cam kết dành 40.000 học bổng Google Career Certificates và đào tạo 200 công ty khởi nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan đến AI thông qua Google AI Startups Masterclass, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp AI. Việc này giúp xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực AI.

Tiến sĩ Lương Minh Thắng đánh giá cao nguồn nhân lực AI trẻ của Việt Nam.

Về hệ sinh thái, theo thống kê, Việt Nam đã thu hút hơn 1 tỷ USD đầu tư vào các startup công nghệ trong năm 2023. Sự tăng trưởng nhanh chóng của hệ sinh thái khởi nghiệp đã ở mức trưởng thành tương đương Singapore và Malaysia, cho thấy tiềm năng đổi mới cùng khả năng tạo ra các giải pháp AI đột phá.

Về nguồn nhân lực, các diễn giả tin Việt Nam có truyền thống giáo dục tốt, đặc biệt trong lĩnh vực toán học và khoa học, tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành AI. “Sinh viên Việt Nam có niềm đam mê mạnh mẽ với toán học. Điều này giúp họ có vị thế tốt để tỏ ra vượt trội trong kỷ nguyên mới của lý luận do AI thúc đẩy”, tiến sĩ Lương Minh Thắng - nhà nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind - chia sẻ.

Trong khi đó, tiến sĩ Vũ Duy Thức - người lấy bằng tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Stanford (Mỹ), Founder OhmniLabs - đánh giá Việt Nam có lợi thế lớn về con người và nguồn nhân lực trong lĩnh vực AI. Các tập đoàn lớn trên thế giới đều đang có người Việt nắm giữ các vị trí quan trọng.

Tiến sĩ Vũ Duy Thức khẳng định Việt Nam có lợi thế về con người trong lĩnh vực AI.

Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức trong xây dựng cơ sở hạ tầng AI, thu hút nhân tài, đặc biệt trong lĩnh vực toán học và khoa học. Thạc sĩ Wendy Uyên Nguyễn - Chủ tịch Rethink Healthcare Foundation (RHF), chuyên gia trong lĩnh vực y tế - nhấn mạnh sự cần thiết phải đào tạo và giáo dục về AI, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đây là nơi AI có thể tạo ra tác động đáng kể.

Các diễn giả đề xuất việc hợp tác giữa các trường đại học, doanh nghiệp và Chính phủ để xây dựng một hệ sinh thái AI mạnh mẽ. Việt Nam dự kiến cần thêm 100.000 chuyên gia AI trong vòng 5 năm tới để đáp ứng nhu cầu thị trường.

GenAI Summit 2024 là cơ hội và điểm chạm để thúc đẩy các lợi thế, hiện thực hóa tiềm năng, gắn kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp công nghệ AI. “GenAI Summit 2024 mang đến cơ hội hợp tác quý giá để cộng đồng AI trong nước có thể làm việc với cộng đồng AI hàng đầu trên toàn cầu”, tiến sĩ Vũ Duy Thức đánh giá.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là nơi AI có thể tạo tác động đáng kể.

Các chuyên gia hàng đầu đặt niềm tin vào AI

Bên cạnh tiến sĩ Jeff Dean, sự kiện còn có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu đang định hình tương lai của AI, những “ông trùm” doanh nghiệp và nhiều nhà trí thức tiên phong trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

Các diễn giả giới thiệu và phân tích những mô hình nền tảng của GenAI; trình bày về các thuật toán tiên tiến, cấu trúc mạng nơ-ron sâu và cách những mô hình này đang được cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhiều ứng dụng thực tế. Tiến sĩ Lương Minh Thắng chia sẻ: “Việc hiểu rõ và tối ưu hóa các mô hình nền tảng là chìa khóa to lớn để khai thác tiềm năng của AI”.

Tiếp đến, từ lý thuyết sang thực tiễn, các diễn giả giới thiệu những ứng dụng cụ thể của GenAI trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục và kinh doanh.

Thạc sĩ Wendy Uyên Nguyễn nhấn mạnh tiềm năng to lớn của AI trong việc cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là phát triển thuốc mới và dịch thuật y khoa. AI có thể giúp giảm chi phí, tăng tốc độ nghiên cứu và cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân, mang đến nhiều cơ hội chữa trị hơn cho người dân ở nông thôn. “GenAI có thể giúp cải thiện lĩnh vực y tế. Các bác sĩ về cơ bản chỉ cần tập trung vào chuyên môn của họ”, thạc sĩ Wendy Uyên Nguyễn đánh giá.

Các chuyên gia hàng đầu về AI góp mặt tại sự kiện.

Cũng trong lĩnh vực y tế, ông Trương Quốc Hùng - CEO VinBrain - trình bày về ứng dụng của AI trong y học cá nhân hóa và quản lý dữ liệu y tế. Ông nhấn mạnh vai trò của AI trong việc phân tích dữ liệu lớn để xác định các nhóm bệnh nhân phù hợp từng phương pháp điều trị cụ thể, từ đó nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

Trong khi đó, ở lĩnh vực toán học, tiến sĩ Lương Minh Thắng nhấn mạnh sự chuyển dịch của AI từ kỷ nguyên “mô phỏng” sang kỷ nguyên “khám phá”, khi lý luận toán học đóng vai trò then chốt. AlphaGeometry 2 ứng dụng AI đã giải quyết một bài toán hình học tại Olympic Toán học Quốc tế (IMO) chỉ trong 19 giây.

AI trong lĩnh vực toán học đang chuyển từ kỷ nguyên “mô phỏng” sang kỷ nguyên “khám phá”.

Cùng chủ đề toán học, Po-Shen Loh - Giáo sư Toán học tại Đại học Carnegie Mellon, huấn luyện viên đội tuyển Olympic Toán Quốc tế Hoa Kỳ giai đoạn 2014-2023 - chia sẻ về các phương pháp sáng tạo để làm việc học toán trở nên hấp dẫn, hiệu quả hơn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng giữa tư duy logic và sáng tạo.

Giáo sư Po-Shen Loh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng giữa tư duy logic và sáng tạo.

Elsa Speak - ứng dụng học tiếng Anh dựa trên AI - mang đến một ví dụ điển hình về cách GenAI có thể cá nhân hóa việc học.

CEO Văn Đinh Hồng Vũ chia sẻ Elsa Speak sử dụng GenAI và LLM (mô hình ngôn ngữ lớn) để cá nhân hoá lộ trình, giáo trình, nội dung dành cho từng người học, mang đến kết quả học tập tiếng Anh tốt hơn. Khoảng 1,5 tỷ người học tiếng Anh trên toàn cầu tiếp cận và chuyển đổi phương pháp học sang trải nghiệm được cá nhân hóa cao, mang lại hiệu quả ấn tượng nhờ AI.

CEO Văn Đinh Hồng Vũ của Elsa Speak đưa ví dụ về cách GenAI có thể cá nhân hóa việc học.

Ông Chris Malone - đối tác của Dalberg Advisors - mang đến góc nhìn mới mẻ rằng AI có thể giúp thu hẹp khoảng cách năng suất, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, phó giáo sư Diyi Yang của Đại học Stanford - người nhận học bổng nghiên cứu Sloan năm 2024 - mang đến ý tưởng thú vị về việc dùng AI để đào tạo kỹ năng xã hội cho con người thông qua mô phỏng tình huống giao tiếp thực tế.

Dù đến từ nhiều lĩnh vực, điểm chung của những diễn giả này là nền tảng khoa học - toán học với chuyên môn về khoa học máy tính, công nghệ hoặc kinh doanh, bên cạnh kinh nghiệm thực tiễn trong các tập đoàn công nghệ hàng đầu hay đã thành lập và điều hành nhiều công ty khởi nghiệp thành công. Họ có tầm nhìn toàn cầu, tiên phong ứng dụng công nghệ và AI để giải quyết các vấn đề của cuộc sống, tạo ra tác động tích cực đến xã hội.

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ: “Theo nghiên cứu của Thundermark Capital, Việt Nam và Singapore là 2 đại diện của Đông Nam Á góp mặt trong top 30 thế giới về nghiên cứu AI. Vì vậy, GenAI Summit 2024 là một sự kiện lớn, rất có ý nghĩa để các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và những bên liên quan cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm tiếp tục nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ AI thế giới”.

GenAI Summit 2024 với chủ đề “Chân trời mới” đã thành công trong việc mang đến một bức tranh toàn diện và đầy cảm hứng về AI cho người Việt. Sự kiện không chỉ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của AI, mà còn khơi dậy niềm đam mê và thúc đẩy hành động trong cộng đồng. Với những kiến thức và định hướng thu được từ hội nghị, Việt Nam có thể tự tin bước vào kỷ nguyên mới của công nghệ, nơi AI sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai.

