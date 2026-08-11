GĐ cấp cao Radisson Đông Nam Á: 'Hạ tầng thay đổi cách du lịch Việt Nam'

PCT Phát triển Radisson Hotel Group ở Đông Nam Á nhìn nhận hạ tầng, du lịch kết hợp làm việc và trải nghiệm bản địa sẽ định hình cách du khách khám phá Việt Nam trong tương lai.

Những tuyến cao tốc mới, các sân bay mở rộng và hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang mở ra một bản đồ du lịch mới cho Đông Nam Á.

Nhưng theo ông Armand Steinmeyer, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh khu vực Đông Nam Á của Radisson Hotel Group, chính sự thay đổi trong kỳ vọng của du khách mới là yếu tố định hình tương lai ngành nghỉ dưỡng.

Trong cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews, ông cho rằng ngành khách sạn đang chuyển từ mô hình "bán phòng" sang "kiến tạo hành trình trải nghiệm", khi du khách ngày càng ưu tiên trải nghiệm bản địa, cá nhân hóa và những kỳ nghỉ có chiều sâu.

Việt Nam, với lợi thế về sự đa dạng điểm đến và tốc độ tăng trưởng, đang trở thành một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng của Radisson tại Đông Nam Á.

Ông Armand Steinmeyer, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh khu vực Đông Nam Á của Radisson Hotel Group. Ảnh: RHG.

Một ngành khách sạn đang đổi vai

Ông nhìn nhận đâu là những động lực lớn nhất đang định hình ngành khách sạn tại Đông Nam Á hiện nay? Và theo ông, xu hướng nào sẽ tạo ra tác động lâu dài nhất trong vài năm tới?

Theo tôi, một trong những động lực lớn nhất là sự phát triển của hạ tầng. Khi các sân bay, đường cao tốc và tuyến đường sắt mới đi vào hoạt động, nhiều điểm đến trước đây khó tiếp cận sẽ mở ra, tạo thêm cơ hội cho ngành du lịch.

Cùng với đó, nhu cầu của du khách cũng thay đổi. Họ không chỉ tìm đến những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng mà còn muốn hòa mình vào văn hóa địa phương, tìm kiếm những trải nghiệm nguyên bản và chân thực. Điều này đòi hỏi các điểm đến phải phát triển theo hướng bền vững để duy trì sức hút lâu dài.

Xu hướng kết hợp công việc và nghỉ dưỡng cũng buộc khách sạn thích ứng. Nếu trước đây không cần không gian làm việc từ xa, thì nay du khách kỳ vọng có Internet ổn định, khu vực làm việc thoải mái tại phòng nghỉ, nhà hàng hay lounge. Nói cách khác, cơ sở vật chất của khách sạn cũng phải thay đổi theo nhu cầu mới.

Bên cạnh đó, khái niệm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở Đông Nam Á, đã mở rộng từ spa sang yoga, thể thao, trị liệu âm thanh và các trải nghiệm wellness toàn diện. Điều này khiến công việc của chúng tôi phức tạp hơn, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành du lịch.

Những điều này chắc chắn khiến công việc của chúng tôi trở nên phức tạp hơn, nhưng tôi cho rằng đây là một tín hiệu tích cực, bởi nó cũng mở ra nhiều cơ hội thú vị hơn cho ngành.

Radisson Blu Resort Cam Ranh là một trong những điểm dừng chân nổi bật của chiến dịch "RHG Road Trip", kết nối trải nghiệm nghỉ dưỡng bên biển với hành trình khám phá cảnh quan, văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

Theo ông, chân dung du khách nghỉ dưỡng tại Đông Nam Á đang thay đổi như thế nào? Và đâu là những nhóm khách hàng đang thúc đẩy nhu cầu chi tiêu cho các trải nghiệm du lịch cao cấp?

Xu hướng làm việc từ xa là một điểm khởi đầu phù hợp để nhìn vào sự thay đổi của du khách. Nếu trước đây có thể phân biệt khá rõ giữa khách công tác và khách nghỉ dưỡng, thì nay ranh giới này ngày càng mờ đi khi nhiều người kết hợp công việc với du lịch, tạo nên những phân khúc khách hàng đa dạng hơn.

Các gia đình đa thế hệ cũng là một phân khúc tăng trưởng nhanh, kéo theo nhu cầu về phòng lớn, suite nhiều phòng ngủ hoặc phòng thông nhau. Bên cạnh đó là nhóm Millennials (sinh năm 1981-1996) kết hợp làm việc và du lịch, các cặp đôi nghỉ dưỡng cao cấp và lượng khách nội vùng Đông Nam Á ngày càng tăng.

Sự đa dạng về thị trường cũng đặt ra yêu cầu mới. Chẳng hạn, Việt Nam đón khách từ châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á, mỗi nhóm lại có kỳ vọng khác nhau về trải nghiệm, nên việc thấu hiểu từng thị trường ngày càng quan trọng.

Bên cạnh đó, mạng xã hội và các nền tảng số cũng góp phần định hình xu hướng du lịch. Du khách tiếp cận nhiều nguồn thông tin hơn và ngày càng mong muốn những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, phù hợp với sở thích của mình.

Các nhóm khách hàng đã tác động như thế nào đến cách Radisson phát triển sản phẩm và định vị các thương hiệu nghỉ dưỡng của mình?

Mọi quyết định của Radisson, từ thiết kế khách sạn, tiện ích đến chương trình trải nghiệm đều bắt đầu từ việc xác định khách hàng mục tiêu.

Ví dụ, Radisson RED hướng đến nhóm khách trẻ, có phong cách sống hiện đại, khả năng chi tiêu cao và phù hợp với các Millennials hay người làm việc từ xa hơn.

Trong khi đó, Radisson Blu Resort mang phong cách nghỉ dưỡng cao cấp truyền thống hơn và thường phù hợp với các gia đình hoặc nhóm khách lớn tuổi.

Bể bơi với tầm nhìn ra biển tại Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay.

Sau cùng, thu hút du khách không còn đơn thuần là xây thêm một khách sạn, mà là tạo ra một sản phẩm phù hợp với từng thị trường cụ thể. Điều đó cũng đúng với các chương trình trải nghiệm mà chúng tôi xây dựng. Dù là hoạt động văn hóa, đêm cocktail hay bất kỳ chương trình nào khác, tất cả đều cần được thiết kế dựa trên kỳ vọng của nhóm khách mà khách sạn muốn phục vụ.

Theo tôi, đó cũng là hướng đi của ngành nghỉ dưỡng trong tương lai: không chỉ cung cấp một nơi lưu trú, mà mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa, phù hợp với từng đối tượng khách hàng và từng điểm đến.

Kể chuyện bản địa qua những cung đường

Những năm gần đây, chúng ta chứng kiến xu hướng xây dựng những hành trình du lịch kết nối nhiều điểm đến, kết hợp văn hóa bản địa và trải nghiệm phong cách sống. Theo ông, điều gì đang thúc đẩy xu hướng này? Chiến dịch "RHG Road trip" hiện nay của Radisson tại Việt Nam đã phản ánh triết lý đó như thế nào?

"RHG Road Trip" là một ví dụ cho cách tiếp cận mới trong phát triển điểm đến. Thay vì quảng bá từng khách sạn riêng lẻ, chúng tôi kết nối các cơ sở trong hệ thống thành một hành trình xuyên suốt, khuyến khích du khách khám phá Việt Nam sâu sắc hơn.

Việt Nam có sự đa dạng hiếm có, từ các đô thị lớn, dải duyên hải miền Trung, vịnh Hạ Long, Phú Quốc đến các tuyến du lịch di sản. Nhiều du khách quốc tế lưu trú hai tuần hoặc lâu hơn nhưng chưa biết nên tiếp tục hành trình ra sao. Đây là khoảng trống mà một tập đoàn khách sạn có thể góp phần lấp đầy.

Với mạng lưới khách sạn của mình, chúng tôi có thể đồng hành cùng du khách trong suốt chuyến đi, không chỉ cung cấp nơi lưu trú mà còn kết nối họ với các trải nghiệm địa phương như ẩm thực, lớp học nấu ăn, workshop hay những hoạt động mang đậm bản sắc vùng miền.

Nếu trước đây những hành trình được thiết kế riêng chủ yếu dành cho khách cao cấp hoặc tour trọn gói, thì nay, nhờ mạng lưới khách sạn và các đối tác địa phương, chúng tôi có thể mang những trải nghiệm đó đến cả các cặp đôi, gia đình và nhóm bạn nhỏ.

Vậy, ông kỳ vọng chiến dịch "RHG Road trip" sẽ để lại dấu ấn gì, không chỉ đối với Radisson mà còn đối với cách du khách khám phá Việt Nam?

Với tư cách một du khách, đây cũng là hành trình tôi mong một ngày được trải nghiệm. Được lái xe khắp các vùng miền Việt Nam, khám phá lịch sử, văn hóa và những vùng đất đa dạng, từ TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long, dọc duyên hải miền Trung đến Hà Nội, Hạ Long hay Sa Pa sẽ là một trải nghiệm rất đặc biệt.

Ở góc độ rộng hơn, tôi hy vọng chiến dịch sẽ truyền cảm hứng để du khách dành nhiều thời gian hơn cho mỗi điểm đến, thay vì chỉ ghé qua. Thông qua ẩm thực, văn hóa và các trải nghiệm bản địa được kết nối xuyên suốt hành trình, chúng tôi mong mỗi chặng dừng chân đều để lại dấu ấn riêng, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn hơn vẻ đẹp và bản sắc của Việt Nam. Theo tôi, đó mới là cách một đất nước nên được khám phá.

Điều quan trọng không phải là đi hết bao nhiêu điểm đến, mà là khám phá Việt Nam theo nhịp độ của riêng mình Ông Armand Steinmeyer

Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể hoàn thành toàn bộ hành trình trong một chuyến đi. Có người sẽ dành 2 tuần để khám phá Việt Nam, trong khi người khác có thể quay lại nhiều lần và trải nghiệm theo từng kỳ nghỉ.

Điều quan trọng không phải là đi hết bao nhiêu điểm đến, mà là "RHG Road trip" mang đến một nguồn cảm hứng và một lộ trình để mỗi người khám phá Việt Nam theo nhịp độ của riêng mình, sâu sắc và trọn vẹn hơn.

Với tôi, đó cũng là ý nghĩa của du lịch: đi chậm hơn, tận hưởng lòng hiếu khách và dành thời gian cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp, văn hóa và con người của mỗi điểm đến.

Không gian xanh tại Radisson Blu Resort Phu Quoc.

"Thời điểm vàng" của ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam

Từ góc độ phát triển kinh doanh, theo ông, điều gì khiến Việt Nam hấp dẫn so với các thị trường trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia?

Điều khiến Việt Nam nổi bật là sự đa dạng hiếm có. Đất nước sở hữu một trong những đường bờ biển dài nhất Đông Nam Á, cùng sự khác biệt rõ nét về văn hóa, khí hậu và cảnh quan giữa các vùng miền. Trải nghiệm ở Hạ Long hay Sa Pa hoàn toàn khác với Đà Nẵng, Phú Quốc hoặc Đồng bằng sông Cửu Long, giúp du khách luôn có những khám phá mới trong cùng một hành trình.

Bên cạnh đó, ẩm thực cũng là một lợi thế lớn. Mỗi địa phương đều có bản sắc riêng, từ văn hóa, con người đến món ăn, khiến hành trình khám phá Việt Nam trở nên phong phú và hấp dẫn hơn.

Một yếu tố quan trọng khác là hạ tầng giao thông đang được cải thiện nhanh chóng. Các tuyến cao tốc, sân bay và hệ thống kết nối mới giúp việc di chuyển giữa các điểm đến thuận tiện hơn, đồng thời mở ra nhiều địa danh trước đây còn ít được biết đến. Sau khi khám phá TP.HCM hay Đà Nẵng, du khách có thể dễ dàng tiếp tục hành trình đến Đà Lạt hoặc nhiều điểm đến khác với những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Theo tôi, chính sự kết hợp giữa tài nguyên du lịch đa dạng, bản sắc văn hóa phong phú và hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất khu vực.

Vậy Việt Nam đang đóng vai trò như thế nào trong kế hoạch mở rộng danh mục của Radisson?

Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Radisson Hotel Group tại Đông Nam Á. Đây là thị trường tăng trưởng nhanh với dư địa phát triển rất lớn, và chúng tôi muốn đồng hành cùng quá trình đó.

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng sự hiện diện đủ rộng để Radisson có thể trở thành một thương hiệu gần gũi như một doanh nghiệp địa phương. Điều đó đồng nghĩa với việc mở rộng mạng lưới dọc theo bờ biển và tại các thành phố trọng điểm, để đồng hành cùng du khách trên toàn bộ hành trình khám phá Việt Nam.

Tầm nhìn của chúng tôi là khi một du khách đặt chân đến TP.HCM, tiếp tục di chuyển dọc bờ biển, rồi đến Hà Nội và Sa Pa, họ đều có thể lưu trú tại các khách sạn Radisson ở mỗi điểm đến.

Điều quan trọng là mỗi khách sạn không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế mà còn phản ánh bản sắc của từng địa phương. Dù là Radisson Collection hay Radisson Blu, mỗi thương hiệu đều được định vị cho những nhóm khách hàng khác nhau, nhưng cùng hướng đến mục tiêu đồng hành với sự phát triển dài hạn của du lịch Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!