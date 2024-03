Gây tranh cãi vì chở miễn phí người say rượu, bia về nhà

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Giao thông Italy đề xuất người say rượu nên được đi taxi miễn phí từ hộp đêm về nhà. Ý tưởng vấp phải một số tranh cãi.

Trong nỗ lực tiên phong nhằm hạn chế tình trạng lái xe khi say rượu và ngăn chặn tai nạn giao thông gây chết người, Italy đã phát động một sáng kiến ​​mang tính đột phá - cung cấp các chuyến taxi miễn phí cho người say rượu rời khỏi hộp đêm, theo The Drinks Business.

Được dẫn dắt bởi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Giao thông Matteo Salvini vào năm 2023, chương trình này đặc biệt hướng đến tệp khách thường xuyên lui tới hộp đêm ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm Puglia ở phía Nam, Tuscany và Veneto ở phía Bắc - 3 vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng của "đất nước hình chiếc ủng".

Vì thế, vào giữa năm 2023, 6 hộp đêm nằm rải rác ở các khu vực đã được chọn làm nơi thí điểm chương trình taxi miễn phí chở người say về nhà với hy vọng sự thành công là tiền đề để lan tỏa sáng kiến đến các khu vực khác.

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh"

Cơ chế của dự án thực chất rất đơn giản nhưng có khả năng đạt hiệu quả cao trong việc đảm bảo an toàn cho mọi người.

Theo đó, những người bước chân ra khỏi hộp đêm với dáng vẻ say xỉn đều bị kiểm tra nồng độ cồn ngay tại chỗ.

Nếu nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép, nhân viên hộp đêm sẽ gọi taxi đưa họ về nhà. Người say rượu không cần trả phí chuyến đi bởi chính phủ sẽ thanh toán khoản phí này. Kinh phí chủ yếu do Bộ Giao thông Vận tải Italy chịu trách nhiệm.

Sáng kiến trên được đánh giá là cách tiếp cận chu đáo, không chỉ ngăn chặn việc lái xe khi say mà còn đưa ra giải pháp thay thế khả thi cho những người có thể chọn được người khác chở về khi cơ thể suy nhược vì quá chén.

Người say rượu ở Italy được taxi chở miễn phí về nhà. Ảnh minh họa: Unsplash.

Về hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến, Bộ trưởng Matteo Salvini cho biết: "Ý tưởng này ra đời sau các cuộc họp tại Bộ Giao thông vận tải Italy về an toàn đường bộ. Nó sẽ giúp những người say về nhà an toàn và ngăn chặn bi kịch trên đường. Hơn thế nữa, tiền phạt và luật pháp là không đủ để ngăn chặn tai nạn - chúng ta cần thu hút người dân chủ động phòng tránh".

Bằng cách đưa ra giải pháp thiết thực cho một vấn đề lâu dài, Italy đang thể hiện cam kết thúc đẩy giao thông đường bộ an toàn hơn cho mọi người.

Chủ nhân thực sự của ý tưởng là Nikita Pelizon, cựu thí sinh chương trình Big Brother VIP, nhìn thấy tương lai đầy lạc quan của sáng kiến nói riêng, sự hợp tác giữa chính phủ và người trẻ nói chung.

"Tôi rất vui vì ông Matteo Salvini sẵn sàng mở lòng nói chuyện với những người có ảnh hưởng và thế hệ trẻ - những người đồng trang lứa với con ông ấy. Đây là bước tiến lớn khi người trẻ tuổi có quyền nêu lên quan điểm cá nhân và đi đến mối quan hệ hợp tác tích cực giữa 2 thế hệ", cô chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với FanPage.it vào tháng 8/2023.

Ý kiến trái chiều

Theo báo chí địa phương, sáng kiến ​​trên ​​phần lớn được đón nhận nồng nhiệt.

"Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay vì có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trên khắp cả nước khi mọi người ra ngoài nhảy múa và uống rượu. Dự án thí điểm như vậy có thể giải quyết được vấn đề”, một thanh niên tên Marco nói với tờ Il Gazzettino trong khi đứng bên ngoài hộp đêm gần thị trấn Jesolo.

Sáng kiến mới nhằm tạo điều kiện cho người say rượu bia ở Italy có thể vui tới bến mà vẫn an toàn về nhà. Ảnh minh họa: Freepik.

Samuele Bucciol, chủ sở hữu hộp đêm, cho biết 21 người say xỉn đã sử dụng taxi trong đêm đầu tiên của chương trình. “Tôi thực sự vui mừng vì chính phủ đã quan tâm đến chúng tôi. Đó là sáng kiến ​​thông minh. Mọi người đến đây để vui chơi, muốn quên đi những vấn đề của mình nên có thể uống quá chén. Taxi sẽ đưa họ về nhà an toàn", Samuele phấn khởi.

Đồng quan điểm, một người dùng mạng xã hội X cho rằng mọi người giờ đây có thể uống rượu tới bến mà không chịu hậu quả gì, hơn nữa được nhà nước chi trả phí di chuyển từ hộp đêm về tận nhà.

Tuy nhiên, tranh cãi cũng nổ ra từ đây bởi một số nhà phê bình đánh giá sáng kiến chẳng khác nào "phần thưởng" dành cho những người tiêu thụ rượu bia quá mức, còn những người khác cũng tỏ ra phẫn nộ vì thuế của họ sẽ góp phần tài trợ hoạt động chở người say rượu bia.

Sau cùng, Bộ trưởng Matteo Salvini khẳng định rằng mỗi tai nạn được ngăn chặn và mỗi mạng người được cứu sống mới là ý nghĩa cao cả của sáng kiến đưa người say về nhà, theo trang tin Trouw.