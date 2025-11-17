Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mưa lớn làm gãy cây cầu duy nhất đến hai thôn ở Quảng Ngãi

  • Thứ hai, 17/11/2025 11:02 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Sáng 17/11, mưa lớn kéo dài làm cầu Nước Bao xã Sơn Hà bị gãy một đoạn dài khoảng 3 mét, gây chia cắt do cầu Nước Bao là con đường duy nhất để lên hai thôn Măng Nà, Nước Bôi.

Gay cau Quang Ngai anh 1

Cầu Nước Bao xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị gãy một nhịp. Nguồn: TTXVN.

Vào khoảng 1h sáng nay 17/11 một trận lốc xoáy làm tốc mái nhà dân ở xã Nguyễn Nghiêm (Quảng Ngãi).

Cụ thể, lốc xoáy làm tốc mái 5 nhà dân tại thôn Phước Lợi, Tân Sơn xã Nguyễn Nghiêm bị tốc mái nặng.

Cùng với đó, lốc làm nhiều trụ điện bị đổ ngã. Hiện tại, lực lượng chức năng gồm công an, dân quân xã Nguyễn Nghiêm đang hỗ trợ dân khắc phục lại hậu quả.

Ngoài ra, trong sáng 17/11 do mưa lớn kéo dài làm cầu Nước Bao xã Sơn Hà bị gãy một đoạn dài khoảng 3 mét, gây chia cắt. Vị trí gãy ở sát mép sông. Cầu Nước Bao là con đường duy nhất để lên hai thôn Măng Nà, Nước Bôi.

Việc cầu bị gãy làm hơn 280 hộ của hai thôn bị chia cắt. Hiện con suối Nước Bao vẫn đang lớn, lượng rác thượng nguồn trôi về nhiều.

Bản tin lúc 7h15 sáng 17/11 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong 24 giờ qua khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to: Sơn Mùa (xã Sơn Tây Thượng) 331,4 mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 329,4 mm, Long Môn (xã Minh Long) 317,8 mm, Sơn Tây (xã Sơn Tây) 305,2 mm, Sơn Hải (xã Sơn Thủy) 276,6 mm, Đăk Lô (xã Kon Plông) 225,8 mm, Ba Cung (xã Ba Tơ) 222,0 mm, Sơn Hà (xã Sơn Hà) 188,8 mm...

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các xã trong tỉnh.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

