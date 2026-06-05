Garena Việt Nam công bố mảng đầu tư mạo hiểm, đồng hành game studio

Garena Việt Nam mở rộng cam kết với ngành game nội địa thông qua hoạt động đầu tư, ươm tạo và xây dựng cộng đồng cho các nhà phát triển game tại Việt Nam.

Sáng kiến này thể hiện cam kết dài hạn của Garena trong việc góp phần nuôi dưỡng thế hệ nhà phát triển game Việt. Qua đó, Garena hỗ trợ đội ngũ sáng tạo trên hành trình xây dựng sản phẩm chất lượng phục vụ người dùng trong nước, cũng như từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường phát triển game năng động tại Đông Nam Á, với cộng đồng lập trình viên, họa sĩ, nhà thiết kế và studio trẻ giàu tiềm năng. Trong bối cảnh ngành game ngày càng đòi hỏi sự kết hợp giữa sáng tạo, công nghệ, năng lực vận hành và hiểu biết thị trường, Garena mong muốn đóng vai trò đối tác đồng hành, không chỉ cung cấp nguồn vốn, mà còn chia sẻ kinh nghiệm, mạng lưới, nguồn lực cần thiết để các studio phát triển bền vững hơn.

Garena Việt Nam chính thức công bố mảng đầu tư mạo hiểm.

Thông qua mảng đầu tư mạo hiểm, Garena Việt Nam sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào game studio có tầm nhìn rõ ràng, năng lực sản phẩm nổi bật và khát vọng xây dựng những trải nghiệm giải trí có khả năng chinh phục người chơi trong nước cũng như quốc tế. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Garena kỳ vọng có thể đồng hành các studio trong nhiều khía cạnh quan trọng như định hướng sản phẩm, phát hành, vận hành, phát triển cộng đồng, dữ liệu người dùng và chiến lược tăng trưởng.

“Chúng tôi tin Việt Nam sở hữu thế hệ nhà phát triển game đầy sáng tạo, bản lĩnh và có khả năng tạo ra sản phẩm cạnh tranh trên bản đồ game toàn cầu. Với mảng đầu tư mạo hiểm, Garena mong muốn góp phần tạo thêm bệ phóng cho các studio Việt Nam, giúp đội ngũ tài năng tiếp cận nguồn lực phù hợp, phát triển sản phẩm tốt và đi xa hơn cùng cộng đồng game”, ông Lê Minh Trí, Giám đốc Đầu tư Mạo hiểm Garena Việt Nam, chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động đầu tư trực tiếp, Garena triển khai nhiều chương trình hướng đến xây dựng và kết nối cộng đồng game studio tại Việt Nam. Loạt hoạt động dự kiến gồm Game Jam - chương trình ươm tạo studio game (Incubation), các buổi gặp gỡ cộng đồng, workshop chuyên môn và sáng kiến kết nối giữa nhà phát triển, chuyên gia, nhà phát hành cùng nhiều đối tác trong hệ sinh thái.

Chương trình Vietnam Game Jam 2026 chính thức mở đơn đăng ký, đánh dấu lần đầu tiên sân chơi sáng tạo game chuyên nghiệp do Garena tổ chức đến với Việt Nam sau khi được triển khai tại nhiều thị trường như Indonesia, Thái Lan và Singapore. Các đội thi và cá nhân quan tâm có thể truy cập website chương trình để đăng ký tham gia hoặc tìm đồng đội. Người quan tâm có thể theo dõi thêm thông tin qua fanpage Vietnam Game Jam.

Thông tin chi tiết về tiêu chí đầu tư, chương trình ươm tạo và lịch hoạt động cộng đồng sẽ được Garena Việt Nam công bố trong thời gian tới. Các studio, đội ngũ phát triển game hoặc nhà sáng lập quan tâm đến cơ hội hợp tác và đầu tư có thể liên hệ qua email investment@garena.vn.