Gần 400.000 CĐV ký tên đòi đá lại trận Đức - Tây Ban Nha

CĐV bày tỏ sự phẫn nộ với quyết định của tổ trọng tài trong trận Đức thua Tây Ban Nha tại tứ kết EURO hôm 5/7.

Kể từ năm 1988 đến nay, không chủ nhà nào vô địch EURO.

Trên Change.org, tài khoản Erik V tổ chức cuộc thu thập chữ ký với nội dung: “Phút 106, Cucurella ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng với cánh tay dang rộng nhưng không có quả phạt đền nào được trao cho Đức. Trọng tài Anthony Taylor và tổ VAR để trận đấu tiếp tục diễn ra mà không có lời giải thích".

"Phút 77, Niclas Fullkrug bị Nacho đốn ngã sau đường chuyền tầm thấp của Florian Wirtz, trọng tài Taylor cũng không đưa ra quyết định chuẩn xác. Đây là 2 tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu", Erik V cho biết thêm.

Tình huống gây tranh cãi trong trận tứ kết EURO.

Chỉ trong 2 ngày, đã có hơn 375.000 người ký tên hưởng ứng. Con số này sẽ còn tăng lên trong những ngày tiếp theo. Dù vậy, khả năng UEFA tổ chức lại trận tứ kết EURO giữa Đức và Pháp gần như chắc chắn không xảy ra.

Phút 106 trận tứ kết EURO, Jamal Musiala (Đức) sút bóng chạm tay Marc Cucurella trong vùng cấm tuyển Tây Ban Nha nhưng trọng tài Anthony Taylor từ chối cho chủ nhà hưởng phạt đền.

Theo luật mới, một cầu thủ sẽ bị tính là phạm lỗi để bóng chạm tay trong vùng cấm nếu cố ý đưa tay/cánh tay về phía bóng, hoặc cánh tay khiến cơ thể to ra một cách bất thường.

Điều đó cũng đồng nghĩa FIFA chỉ tính lỗi khi cơ thể to ra một cách bất thường. Còn khi cầu thủ vô tình để bóng chạm tay do chuyển động tự nhiên của cơ thể, dẫn đến việc đồng đội ghi bàn hoặc trong một tình huống đối phương có thể ghi bàn (ngăn chặn bàn thắng tiềm năng) lại không bị coi là lỗi. Đây là lý do trọng tài Anthony Taylor không cho Đức hưởng phạt đền, dù bóng đập vào tay Cucurella.

Vào thời điểm chạm bóng, tay Cucurella không ở gần người, nhưng đang ở vị trí tự nhiên, khi cầu thủ này hạ trọng tâm và đang thu tay vào thân. Hậu vệ thuộc biên chế Chelsea cũng không nhìn vào bóng.

Một lý do khác cũng có thể khiến trọng tài Taylor không trao phạt đền đi cho Đức, đó là Fullkrug đã việt vị khi tham gia tình huống tấn công.