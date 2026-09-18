Gần 20.000 khách nhận sớm iPhone 18 Pro tại TopZone

Từ sáng 18/9, những chiếc iPhone 18 Pro đầu tiên được TopZone trao tận tay khách hàng. Không khí tại TopZone Hàm Nghi (TP.HCM) sôi động khi đông đảo Apple fan có mặt từ sớm.

Ngay từ 6h sáng, TopZone Hàm Nghi đã bắt đầu đón những khách hàng đầu tiên, nhanh chóng tạo nên không khí sôi động tại cửa hàng. Nhiều Apple fan có mặt từ sớm, háo hức chờ đợi khoảnh khắc nhận máy và tự tay “đập hộp” iPhone 18 Pro ngay trong ngày mở bán.

Hàng trăm khách hàng đã có mặt tại TopZone Hàm Nghi từ sớm, háo hức chờ đón những chiếc iPhone 18 Pro đầu tiên.

Có mặt tại sự kiện từ khoảng 6h, chị Phạm Thùy Phương Thanh (27 tuổi) chia sẻ: “Mỗi năm tôi đều đổi điện thoại vì rất thích Apple, đặc biệt năm nay tôi ấn tượng với màu đỏ nên đã đặt trước chiếc iPhone 18 Pro Max 256 GB tại TopZone. Nhân viên tiếp đón rất nhiệt tình, đây cũng là thương hiệu rất lớn và uy tín nên tôi hoàn toàn yên tâm”.

Hoạt động tương tác, tặng quà hâm nóng bầu không khí, biến sự kiện mở bán thành một ngày hội giao lưu.

Đúng 8h, những chiếc iPhone 18 Pro đầu tiên lần lượt được TopZone trao tận tay khách hàng trong tiếng vỗ tay và sự phấn khởi của người có mặt. Sau khi hoàn tất thủ tục, nhiều người dùng không giấu được sự phấn khích, lập tức "đập hộp" và hào hứng ghi lại những bức ảnh đầu tiên bên chiếc iPhone 18 Pro khiến không khí tại cửa hàng càng thêm sôi động.

Trong ngày đầu tiên, hệ thống TopZone và Thế Giới Di Động giao gần 20.000 chiếc iPhone 18 Pro tới khách hàng trên toàn quốc.

Những chiếc iPhone 18 Pro đầu tiên được TopZone trao đến khách hàng đúng thời gian đã thông báo.

Trên tay chiếc iPhone 18 Pro, anh Lê Nguyễn Hoàng Vũ (32 tuổi) vui mừng chia sẻ: “Tôi đến TopZone từ 4h sáng, được suất đặc biệt nhận máy sớm nên tôi thấy rất vui. Tôi đã nhiều lần mua hàng tại TopZone, quá trình nhận máy luôn nhanh gọn, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình, xứng đáng là hệ thống bán lẻ sản phẩm Apple top 1 của Việt Nam hiện nay nên tôi rất tin tưởng ủng hộ”.

Niềm vui của anh Lê Nguyễn Hoàng Vũ (thứ ba từ phải sang) khi trở thành một trong những chủ nhân đầu tiên của iPhone 18 Pro tại Việt Nam.

Trước thềm giao máy, TopZone ghi nhận lượng đặt trước kỷ lục với 160.000 lượt đặt cọc chỉ sau 20 phút mở chương trình và đạt tổng cộng 182.631 lượt đặt, gấp đôi so với năm ngoái. Cột mốc này không chỉ phản ánh sức hút của iPhone 18 Pro mà còn cho thấy sự tin chọn của đông đảo Apple fan dành cho TopZone - hệ thống bán lẻ ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam.

Trong giai đoạn mở bán iPhone 18 Pro, TopZone tiếp tục tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, người dùng được hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 0 đồng với kỳ hạn lên đến 18 tháng cùng chính sách thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được giảm thêm đến 5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví điện tử (áp dụng theo số lượng ưu đãi của chương trình), tặng phiếu mua hàng 500.000 đồng để tậu sim data đến 500 GB/tháng và giảm đến 50% cho phụ kiện mua kèm.

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục và bắt đầu trải nghiệm thiết bị mới.

Hơn cả một sự kiện mở bán, buổi sáng tại TopZone Hàm Nghi trở thành ngày hội của cộng đồng yêu công nghệ. Từ bước chân háo hức khi trời còn sớm đến nụ cười rạng rỡ khi tự tay “bóc seal” iPhone mới, niềm vui của khách hàng càng trọn vẹn khi được sớm nhận iPhone 18 Pro ngay trong đợt giao đầu tiên.

Với TopZone, sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo ý nghĩa nhất cho thành công của một mùa iPhone. Đằng sau kỷ lục đặt cọc là sự chuẩn bị kỹ lưỡng để từng đơn hàng được trao đến tay khách hàng đúng cam kết, qua đó biến sự tin tưởng của Apple fan thành trải nghiệm mua sắm trọn vẹn và đáng nhớ.