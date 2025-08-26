Galaxy A17 5G nổi bật trong phân khúc phổ thông với thiết kế cao cấp

Galaxy A17 5G tiếp tục là một lựa chọn điện thoại tầm trung cho người ưu tiên cái đẹp, gọn nhẹ, có 5G hiện đại và cần sử dụng máy lâu dài.

Samsung vừa chính thức giới thiệu Galaxy A17 5G - mẫu điện thoại tầm trung mới thuộc dòng Galaxy A, có giá chỉ hơn 6 triệu đồng nhưng được trang bị nhiều tính năng đáng chú ý. Trong đó, màu xám bạc là một điểm nhấn nổi bật, với mặt lưng nhám ánh kim sang trọng và tinh tế, gợi cảm hứng từ các dòng máy cao cấp, cụ thể là mẫu Z Fold7 Silver Shadow.

Không chỉ nổi bật ở ngoại hình, Galaxy A17 5G còn gây ấn tượng với cam kết cập nhật phần mềm đến 6 năm - một chính sách vốn chỉ thấy trên các dòng flagship của Samsung. Đây là bước đi khiến mẫu máy này trở nên đặc biệt trong phân khúc 6 triệu đồng, giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài mà không lo bị “bỏ rơi” về phần mềm.

Thiết kế cao cấp và màn hình lớn

Samsung Galaxy A17 5G sở hữu thiết kế mặt lưng phẳng cùng khung viền vuông vức, tạo cảm giác cứng cáp và hiện đại. Máy có độ dày chỉ 7,5 mm và trọng lượng 192 g, cầm trên tay nhẹ nhàng, thoải mái.

Galaxy A17 5G là mẫu máy tầm trung mới được cam kết cập nhật phần mềm đến 6 năm.

Cụm phím chức năng được đặt nổi lên thành một cụm riêng biệt gọi là “Key Island”, tạo điểm nhấn tinh tế cho phần thân máy. Mặt lưng phủ nhám bóng, hạn chế bám vân tay. Cụm camera sau được gom gọn theo dạng viên thuốc giống thiết kế của các máy cao cấp hơn như Galaxy A56.

Cụm camera được thiết kế dạng viên thuốc là điểm nhấn tinh tế.

Máy được trang bị màn hình Super AMOLED 6,7 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 90 Hz. Màn hình hiển thị màu sắc tươi, góc nhìn rộng, phù hợp các tác vụ xem phim, đọc báo hay chơi game cơ bản.

Máy sở hữu màn hình Super AMOLED 6,7 inch với tần số quét 90 Hz.

Camera 50 MP có chống rung quang học

Galaxy A17 5G sở hữu bộ 3 camera sau gồm cảm biến chính 50 MP hỗ trợ chống rung OIS, camera góc rộng 5 MP và camera macro 2 MP. Nhờ công nghệ ổn định hình ảnh quang học, máy cho khả năng chụp ảnh rõ nét và hạn chế tình trạng nhòe mờ khi thiếu sáng hoặc đang di chuyển. Camera selfie 13 MP đáp ứng tốt nhu cầu gọi video và chụp chân dung cơ bản.

Camera selfie 13 MP đáp ứng tốt nhu cầu gọi video và chụp chân dung cơ bản.

Hiệu năng ổn định với chip Exynos 1330, dung lượng pin ấn tượng

Máy sử dụng vi xử lý Exynos 1330 tiến trình 5 nm, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Hiệu năng đủ đáp ứng các tác vụ phổ thông như duyệt web, lướt mạng xã hội, xem video hay chơi các tựa game như Liên Quân Mobile, PUBG Mobile ở mức đồ họa trung bình khá, hoặc mượt mà ở mức thấp. Điểm Antutu đạt khoảng 450.000 tương đương với các máy tầm trung hiện nay.

Galaxy A17 5G cài sẵn Android 15 và giao diện One UI 7. Samsung cam kết 6 năm cập nhật phần mềm, trong đó có 4 bản cập nhật hệ điều hành lớn và 2 năm cập nhật bảo mật, vốn hiếm gặp ở phân khúc phổ thông.

Vi xử lý Exynos 1330 cho hiệu năng ổn định.

Viên pin 5.000 mAh đi kèm sạc nhanh 25 W giúp Galaxy A17 5G duy trì thời lượng sử dụng tốt trong cả ngày dài. Với các tác vụ kết hợp như nghe gọi, xem video, dùng mạng xã hội, máy có thể trụ được 6-8 giờ on-screen liên tục.

Với mức giá chỉ 6,19 triệu đồng, Samsung Galaxy A17 5G là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc tầm trung. Máy có thiết kế đẹp, đặc biệt là phiên bản màu xám bạc tinh tế hiếm thấy ở dòng máy phổ thông.

Với thiết kế cao cấp và màn hình Super AMOLED rực rỡ, Galaxy A17 5G là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc điện thoại tầm trung nhưng vẫn đậm chất sang trọng và tiện ích. Màn hình lớn 6,7 inch với tần số quét 90 Hz mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà, sống động, không chỉ phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mà còn đáp ứng tốt khi giải trí. Thiết kế mỏng nhẹ cùng khung viền vuông vức cho cảm giác cầm nắm thoải mái và chắc chắn, đồng thời tạo điểm nhấn tinh tế với cụm phím chức năng độc đáo.