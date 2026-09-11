'Gai' trong 'ba gai' nghĩa là gì?

Từ "ba gai" thường được sử dụng nhiều trong đời sống miền Nam. Theo Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, "ba gai" là bướng bỉnh, hay sinh chuyện gây gổ. Nhiều người lập luận "gai" trong "ba gai" là cái gai, nên người mang nhiều gai mới trở nên khó ưa, cứng đầu.

Tuy nhiên, trong Việt Nam tự điển của học giả Lê Văn Đức, học giả có giảng "ba gai" xuất phát từ "pagaille" của tiếng Pháp, nghĩa là ương ngạnh, làm xáo trộn trật tự. Như vậy, "ba gai" là phiên âm tiếng Việt của "pagaille", nghĩa là "sự lộn xộn".

Trong cuốn Tiếng Việt ân tình , tác giả Lê Trọng Nghĩa còn dẫn một số ví dụ các từ trong tiếng Việt chứa từ "ba" nhưng không liên quan tới "số ba". Có thể kể tới "ba gác", vốn là phiên âm của "bagage", rút ngắn từ "triporteur à bagages", tức loại xe ba bánh để chở hành lý trong tiếng Pháp.

Một ví dụ thú vị khác là "ba láp", vốn là phiên âm của "palabre" trong tiếng Pháp, nghĩa là "cuộc nói chuyện dài dòng".