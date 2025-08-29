Gác lại giấc mơ của mẹ, thắp sáng nụ cười con

Năm nay khi con trai nhập học, chị Nguyễn Thị Hồng Dung vừa mừng vừa lo vì bao khoản phải chi - từ học phí, mua laptop đến xe máy mới cho con, trong khi ngân sách gia đình hạn hẹp.

Năm nay khi con trai nhập học, chị Nguyễn Thị Hồng Dung vừa mừng vừa lo vì bao khoản phải chi - từ học phí, mua laptop đến xe máy mới cho con, trong khi ngân sách gia đình hạn hẹp.

Nép mình trong con hẻm nhỏ ở xã Củ Chi, TP.HCM, căn nhà cấp bốn đơn sơ của chị Nguyễn Thị Hồng Dung (công nhân khu công nghiệp Đông Nam) lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười trong trẻo của ba đứa trẻ, hòa cùng tiếng máy may vang lên bất kể ngày đêm. Suốt mười năm qua, hình ảnh người mẹ công nhân cần mẫn với từng đường kim mũi chỉ đã trở nên thân thuộc với bà con lối xóm. Những sản phẩm may mặc hoàn thiện không chỉ tạo sinh kế cho cả nhà, mà còn là cách chị Dung bền bỉ dệt nên tương lai tươi đẹp cho các con.

Ít ai biết ẩn sau đôi tay thoăn thoắt và nụ cười hiền hậu của chị Dung là giấc mơ dang dở, một hoài bão thanh xuân buộc phải gác lại vì gánh nặng mưu sinh. “Ngày xưa đi học, tôi ước mơ trở thành giáo viên nhưng không được”, chị trải lòng, giọng nói chất chứa bao nỗi niềm tiếc nuối.

Hình ảnh người giáo viên đứng trên bục giảng, truyền đạt tri thức và tình yêu thương cho các em nhỏ từng là tương lai tươi đẹp mà chị hằng ao ước. Nhưng cuộc sống với muôn vàn lo toan cơm áo gạo tiền khiến chị phải rẽ sang con đường khác, trở thành công nhân may. Dẫu không trọn vẹn, giấc mơ ấy vẫn âm ỉ cháy, tạo động lực để chị thắp sáng con đường học vấn cho các con, với niềm tin rằng chúng sẽ có tương lai tươi sáng hơn, không nhọc nhằn như mẹ.

Với chị Dung, gia đình không chỉ là trách nhiệm, mà còn chứa đựng tất cả yêu thương. Là trụ cột trong gia đình, chị phải quán xuyến mọi việc từ trong ra ngoài. Một ngày của chị bắt đầu từ 6 giờ sáng, tất bật lo cho hai con nhỏ đến trường rồi mới vội vã đến công ty. Gánh nặng tài chính cũng trở thành thử thách với chị khi thu nhập từ công việc hàng ngày không ổn định. Với ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học, nỗi lo lại thêm chồng chất.

“Nhiều tháng thu nhập giảm, tôi buồn lắm, bởi biết chắc tháng tới lại hụt tiền lo cho các con ăn học”, chị tâm sự.

Để trang trải, chị nhận làm thêm đủ việc, từ nấu nước sâm bán, nhận hàng may gia công tại nhà, đến sửa quần áo cho hàng xóm. Có những ngày dài sau khi tăng ca, chị trở về nhà với cơ thể kiệt sức, thậm chí ngất xỉu.

“Khó khăn là thế nhưng khi nhìn vào các con, tinh thần tôi lại được vực dậy. Giờ tôi chỉ ước có thật nhiều sức khỏe để lo cho con”, chị kể về mong ước giản dị nhưng đầy ắp tình yêu thương của một người mẹ.

Ngày con trai Trần Quốc Dương báo tin đỗ đại học với số điểm hơn 26 cũng là ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu. Khoảnh khắc nhận cuộc gọi báo tin của con trai, chị Dung như vỡ òa trong niềm vui, mọi mệt mỏi, lo toan dường như tan biến. Dù phải tăng ca đến 8 giờ tối, chị vẫn không quên mua chiếc bánh kem nhỏ để tạo bất ngờ cho con.

“Tôi tự hào lắm, bởi công sức mà mình bỏ ra không uổng phí”, người mẹ 39 tuổi nghẹn ngào trong hạnh phúc.

Với chị, thành tích học tập của con trai không chỉ thắp lên hy vọng cho cả gia đình, mà còn tiếp nối ước mơ vốn đã dang dở. Giấc mơ ấy dẫu không trọn vẹn trong quá khứ, giờ đây lại được viết tiếp qua sự nỗ lực của cả bốn mẹ con. Thế nhưng, niềm vui qua đi cũng là lúc bao nỗi trăn trở ùa về trong chị.

“Tôi vừa mừng vừa lo khi phải chuẩn bị học phí, kiếm tiền sắm laptop, mua xe máy vì con trai phải đi học xa. Gia cảnh khó khăn nên vay người thân, bạn bè cũng khó”, chị trải lòng.

Giữa muôn vàn nỗi lo toan, cơ duyên đưa chị đến với Home Credit Việt Nam. Trước đó, chị biết đến công ty khi mua trả góp chiếc điện thoại. Nhờ lịch sử thanh toán tốt, chị được duyệt khoản vay tiền mặt với hạn mức cao. Sự chuyên nghiệp, minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục và hỗ trợ nhiệt tình từ nhân viên Home Credit giúp chị thêm an tâm khi lựa chọn khoản vay.

“Khi được Home Credit duyệt khoản vay, tôi thở phào vì có tiền cho con, bớt phần nào gánh nặng tài chính”, chị bày tỏ.

Quyết định này đã trở thành điểm tựa vững chắc cho tương lai của con trai Trần Quốc Dương. Cầm trên tay số tiền vay hơn 40 triệu đồng, chị Dung quyết cất riêng, để dành cho mục đích duy nhất là đóng học phí cho con trai ngay khi có giấy nhập học.

Mùa tựu trường này, không chỉ gia đình chị Dung, nhiều phụ huynh trên cả nước cũng được hỗ trợ để “sẵn sàng tài chính, cùng con tới trường” với Home Credit Việt Nam. Giữa núi rừng Hà Quảng, Cao Bằng, chị Hoàng Thị Hường - người giáo viên dành 24 năm thanh xuân “gieo chữ trồng người”, cũng mang trong mình vô vàn nỗi trăn trở. Nhiều năm qua, gánh nặng tài chính đè lên đôi vai người mẹ đơn thân bởi đồng lương giáo viên chỉ đủ để hai mẹ con trang trải cuộc sống. Nhưng hơn ai hết, chị Hường hiểu rằng chỉ có con đường học vấn mới giúp con trai thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, khi con trai bước vào ngưỡng cửa đại học, nỗi lo về chiếc laptop mới, chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn trở thành bài toán nan giải. Sau quá trình tìm hiểu, chị quyết định sử dụng sản phẩm trả góp của Home Credit Việt Nam để mua cho con chiếc laptop mơ ước. Tính toán xa hơn sau khi con trai vào đại học, nếu cần thiết bị học tập khác, chị có thể mua với hình thức trả góp 0% lãi suất. Để tối ưu phần nào chi phí, chị chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng Home Credit để được ưu đãi thêm 400.000 đồng.

“Nhờ Home Credit hỗ trợ, tôi thấy việc chi tiêu thoải mái hơn, không nặng nề chuyện sinh hoạt phí. Giờ đây, tôi có thể vững tâm hơn để tiếp sức cho con trên con đường học vấn. Hy vọng một ngày không xa con sẽ trở về, đóng góp xây dựng quê hương”, chị tâm sự.

Mùa tựu trường, bên cạnh niềm vui và sự háo hức của con trẻ, là những trăn trở thầm lặng của các bậc cha mẹ. Đó không chỉ là nỗi lo của riêng chị Dung hay chị Hường, mà là tâm sự chung của hàng triệu phụ huynh trên khắp Việt Nam. Thấu hiểu gánh nặng ấy, Home Credit không chỉ mang đến giải pháp tài chính đơn thuần, mà còn trở thành bạn đồng hành, điểm tựa tinh thần vững chắc cho các gia đình.

Ra đời từ sự thấu hiểu, chiến dịch “Tài chính sẵn sàng, cùng con đến trường” của Home Credit cung cấp giải pháp hỗ trợ tài chính thiết thực, giúp các em học sinh có đầy đủ điều kiện học tập để tiếp bước tương lai.

Theo đó, chương trình cung cấp gói vay tiền mặt giải ngân trong ngày, hạn mức linh hoạt 5-250 triệu đồng, cùng thời hạn trả góp linh hoạt lên đến 57 tháng. Lựa chọn sản phẩm này, phụ huynh có thể chủ động đóng học phí và lo chi phí sinh hoạt cho các con trong năm học mới.

Ngoài ra, Home Credit phối hợp Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Honda, Vinfast trên toàn quốc triển khai chương trình trả trước từ 0 đồng, lãi suất trả góp từ 0%, thời hạn linh hoạt đến 24 tháng. Đây là cơ hội để phụ huynh trang bị thiết bị học tập cho con như điện thoại, laptop, máy tính bảng, xe máy xăng, xe máy điện… với chi phí hợp lý và hình thức thanh toán linh hoạt. Dành riêng cho khách hàng sở hữu thẻ tín dụng Home Credit, khi mua hàng tại FPT Shop và CellphoneS, sẽ được giảm 400.000 đồng cho hóa đơn từ 8 triệu đồng. Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 31/8.

Điểm chung của các chương trình do Home Credit triển khai là mang đến giải pháp tài chính linh hoạt và dễ tiếp cận cho nhiều hộ gia đình, với thủ tục nhanh gọn, phê duyệt hồ sơ trong thời gian ngắn. Nhưng hơn cả đơn vị cung cấp tài chính, Home Credit còn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc, cam kết lâu dài với tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.

“Chúng tôi hiểu cha mẹ luôn mong muốn con mình sẵn sàng và tự tin bước vào năm học mới. Do đó, Home Credit không chỉ cung cấp giải pháp hỗ trợ tài chính thiết thực để giảm bớt gánh nặng mua sắm mùa tựu trường, mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam”, ông Jakub Kudrna - Giám đốc Chiến lược Kinh doanh của Home Credit - khẳng định.

Bên cạnh chiến dịch “Tài chính sẵn sàng, cùng con đến trường”, nhiều năm qua, chương trình Home Love của Home Credit góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, bền bỉ kiến tạo môi trường học tập tốt hơn cho trẻ em vùng sâu vùng xa, địa phương còn nhiều khó khăn.

Năm nay, chuyến xe Home Love tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa, khi phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng cải tạo và xây mới điểm trường ở vùng sâu vùng xa tại Thanh Hóa và Điện Biên. Với mỗi hợp đồng mở mới thành công, Home Credit đóng góp 10.000 đồng vào chương trình Home Love, nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự chung tay của cộng đồng là “viên gạch yêu thương”, góp phần xây nên ngôi trường khang trang, chắp cánh cho giấc mơ con chữ.