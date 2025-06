G-Dragon đăng video diễn dưới mưa ở sân Mỹ Đình

G-Dragon cảm ơn khán giả Việt và cho biết anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc trên sân khấu Mỹ Đình.

Sáng 23/6, G-Dragon chia sẻ clip anh biểu diễn dưới mưa cùng lời nhắn: “We’re up all night for good fun. We’re up all night for get lucky. Thank Hà Nội. Yours truly” (Tạm dịch: Chúng ta bên nhau cả đêm để hạnh phúc. Chúng ta bên nhau để tận hưởng niềm may mắn. Cảm ơn Hà Nội”.

Sau đêm diễn ở sân Mỹ Đình, G-Dragon lập tức trở lại Hàn Quốc vào trưa 22/6.

Trước đó, các nghệ sĩ như DPR IAN và CL cũng gửi lời cảm ơn fan Việt sau đêm diễn đáng nhớ. Trong đó, CL viết: “Thank you Ha Noi. Loved dancing in the rain” (tạm dịch: Cảm ơn Hà Nội. Nhảy múa dưới mưa rất tuyệt).

G-Dragon biểu diễn dưới cơn mưa lớn ở Hà Nội. Ảnh: Fansite.

Đêm nhạc tại sân vận động Mỹ Đình tối 21/6 có sự tham gia của G-Dragon, CL, DPR IAN, nhóm Tempest, TripleS và Quang Hùng MasterD. Nhiều sao Việt như Phương Ly, RHYDER, Diệp Lâm Anh, Diệu Nhi… cũng tới thưởng thức đêm nhạc.

Trời đổ mưa lớn trong suốt thời gian sự kiện diễn ra nhưng các nghệ sĩ vẫn biểu diễn hết mình. Đêm nhạc còn nhiều hạn chế về âm thanh, khâu tổ chức, MC, phiên dịch… nhưng năng lượng và các phần trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ vẫn làm thỏa mãn khán giả.

G-Dragon biểu diễn cuối cùng, vào thời điểm mưa to nhất. Nam rapper hạn chế giao lưu với khán giả nên cũng gây hụt hẫng, tiếc nuối. Đổi lại, trưởng nhóm Big Bang cống hiến cho khán giả Việt những màn trình diễn bùng nổ sân khấu. G-Dragon với thần thái lôi cuốn, kỹ năng trình diễn, làm chủ sân khấu tốt đã khuấy động bầu không khí.