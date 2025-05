FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng FIFA Club World Cup 2025.

FIFA Club World Cup sẽ diễn ra từ ngày 14/06 đến 13/07 tại Mỹ với sự thay đổi lớn về thể thức. Lần đầu tiên, giải sẽ có 32 đội tham gia, tăng từ 7 đội như trước đây, với các CLB hay nhất từ sáu Liên đoàn bóng đá khu vực. Điều này hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn và kịch tính.

Phó Tổng Giám đốc FPT Play, bà Tô Nam Phương, chia sẻ: “Việc trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền FIFA Club World Cup 2025 tại Việt Nam là thành quả của sự quyết tâm và nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng giải đấu sẽ là món quà thú vị dành cho người hâm mộ, mang đến những trải nghiệm mới mẻ so với các giải đấu đã quen thuộc".

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều đội bóng hàng đầu thế giới, bao gồm Real Madrid của Tây Ban Nha, Chelsea và Manchester City của Anh, cùng các CLB xếp tốp đầu như Bayern Munich (Đức), PSG (Pháp), Inter Milan (Ý), Porto (Bồ Đào Nha), Benfica (Bồ Đào Nha), Borussia Dortmund (Đức), Juventus (Ý), Atletico Madrid (Tây Ban Nha) và Red Bull Salzburg (Áo).

FIFA Club World Cup 2025 sẽ diễn ra tại nhiều sân vận động nổi tiếng, trong đó trận khai mạc sẽ diễn ra tại sân Hard Rock ở Miami. Trận chung kết dự kiến được tổ chức tại sân MetLife ở New York. Các đội thi đấu sẽ được phân chia thành 8 bảng, với hai đội dẫn đầu mỗi bảng tiến vào vòng loại trực tiếp nhằm tìm ra nhà vô địch cuối cùng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ USD , một con số ấn tượng cho một giải đấu tầm cỡ quốc tế.

FPT Play hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Budweiser và Samsung để triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong suốt giải đấu. Tất cả các nỗ lực này đều hướng đến mục tiêu tối ưu hóa quyền lợi và chất lượng dịch vụ dành cho khán giả.

FPT Play cũng hy vọng sẽ mang đến những nội dung độc quyền và sáng tạo, giúp người xem có cái nhìn sâu sắc hơn về các đội bóng và cầu thủ tham gia. Với sự đầu tư mạnh mẽ và chiến lược rõ ràng, FPT Play đang khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực phát sóng thể thao tại Việt Nam.

