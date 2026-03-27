FPT khởi động chương trình ươm mầm tài năng công nghệ trẻ mùa 3

Trở lại với diện mạo mới sau 2 mùa thành công, chương trình thực tập sinh tài năng FPT chính thức khởi động mùa 3 với tên gọi FPT FutureTech Talents.

Với tổng giá trị học bổng lên đến 2 tỷ đồng , chương trình trao cơ hội học tập và phát triển trong môi trường doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam tại lĩnh vực công nghệ như AI, Cloud, Cyber Security và Quantum.

FPT FutureTech Talents chính thức khởi động vào cuối tháng 3.

Trải qua 2 mùa với gần 1.000 hồ sơ chất lượng, 3 vòng tuyển chọn khắt khe và một thế hệ tài năng công nghệ trẻ đang trưởng thành, chương trình chứng tỏ sức hút với nhiều Gen Z tài năng. FPT Smart Cloud Young Talent trở lại năm 2026 với tên gọi mới - FPT FutureTech Talents - đánh dấu sự hợp tác của FPT Smart Cloud và Viện Quantum AI and Cyber Security của Tập đoàn FPT.

Năm nay, chương trình tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm và trao quyền cho nhân tố trẻ đam mê công nghệ, khát khao chinh phục và làm chủ công nghệ tân tiến, tập trung vào 4 lĩnh vực mũi nhọn: Trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud), an ninh mạng (Cyber Security) và điện toán lượng tử (Quantum).

Nếu là sinh viên năm 3 đến năm 5 thuộc ngành công nghệ liên quan đến 4 lĩnh vực mũi nhọn, bạn có thể đăng ký để thử sức. Thời gian nhận hồ sơ là 26/3-10/4.

FPT FutureTech Talents mang đến cơ hội học tập và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Khung chương trình được xây dựng bài bản, mục tiêu rõ ràng cùng nhiều đặc quyền dành cho nhân tài trẻ. Chương trình trao các mức học bổng tài năng với giá trị 40-90 triệu đồng dựa trên kết quả tổng thể của thực tập sinh sau khi vượt qua 3 vòng thi: Hồ sơ, đánh giá năng lực và phỏng vấn chuyên sâu với hội đồng chuyên gia.

Với quy mô mở rộng trong năm 2026, chương trình đặt mục tiêu tiếp cận hơn 600 ứng viên tiềm năng, từ đó lựa chọn khoảng 40-60 thực tập sinh xuất sắc. Trong 6 tháng, các thực tập sinh được: Tham gia trực tiếp vào dự án công nghệ thực tế quy mô lớn tại FPT; làm việc cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhà nghiên cứu; tham gia hoạt động nghiên cứu, hướng đến công nghệ tại hội nghị quốc tế và tạp chí khoa học uy tín. Thực tập sinh tài năng được dẫn dắt và đào tạo chuyên sâu bởi đội ngũ chuyên gia FPT là giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, chuyên gia công nghệ FPT, diễn giả uy tín tại nhiều sự kiện công nghệ lớn.

Qua đó, thực tập sinh không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn, mà còn phát triển tư duy hệ thống, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực tạo ra giá trị thực tiễn. Điều này hướng đến việc kiến tạo thế hệ kỹ sự và nhà nghiên cứu có khả năng cạnh tranh ở khu vực và quốc tế.

Không chỉ đào tạo kiến thức bài bản, chương trình lan tỏa tinh thần sáng tạo, tiên phong bứt phá, bằng cách trao quyền cho tài năng trẻ trong đề xuất ý tưởng mới trước ban lãnh đạo, hiện thực hóa sáng kiến tiềm năng. Từ đó, tài năng công nghệ trẻ không chỉ giỏi về chuyên môn, mà còn có tư duy, bản lĩnh và định hướng phát triển trong lĩnh vực công nghệ.