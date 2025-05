Flick làm rung chuyển Barcelona như thế nào

Hansi Flick lần đầu tiếp xúc với bóng đá khi còn là một cậu bé ở Mückenloch - thị trấn nhỏ nơi ông lớn lên. Ngay từ khi còn nhỏ, ông mang trong tim mình hình bóng của Barcelona. Mùa hè vừa rồi, phóng viên báo AS có chuyến thăm tới CLB địa phương quê hương ông, nơi phòng thay đồ được phủ kín bằng những từ ngữ như: begeisterung (đam mê), vertrauen (niềm tin), wille (ý chí), và spass (niềm vui).

Những giá trị tưởng chừng giản đơn ấy chính là tinh thần cốt lõi của Barcelona thời Flick - một tập thể vô địch mang dấu ấn không thể nhầm lẫn của người đàn ông sinh ra ở Heidelberg 60 năm trước.

Câu chuyện về chức vô địch La Liga lần thứ 28 của Barcelona khởi đầu tại nước Anh - khi Deco và Bojan tới London gặp mặt Hansi Flick tại nhà riêng của Pini Zahavi ở khu Mayfair. Sau khi lắng nghe bài thuyết trình chi tiết và đầy thuyết phục của ông, Deco gọi điện báo với Chủ tịch Laporta: “Chúng ta tìm được HLV rồi”.

Flick chinh phục bộ phận thể thao không chỉ bởi sự hiểu biết sâu sắc về đội hình mà còn bởi quyết tâm và tư duy đồng điệu với Deco - rằng đội hình hiện tại của Barca có thể chơi tốt hơn nữa. Chỉ hai ngày sau, Flick chính thức được bổ nhiệm, vượt qua ứng viên nội bộ Rafa Marquez.

Và ông bắt tay vào việc ngay lập tức. Cựu thuyền trưởng Bayern Munich chủ động gọi điện nói chuyện trực tiếp với Frenkie De Jong, nhắn tin trao đổi với những cầu thủ khác đang thi đấu tại Euro 2024 - trong đó có Lamine Yamal. Cùng lúc, ban huấn luyện cải tổ toàn diện bộ phận thể lực, bổ sung những chuyên gia hàng đầu như Pepe Conde, Rafa Maldonado và Germán Fernandez dưới sự dẫn dắt của Julio Tous.

Chuyến du đấu tại Mỹ là nơi Flick bắt đầu "cuộc cách mạng chiến thuật" của mình. Ông tuyên bố với các học trò rằng họ sẽ chơi pressing nghẹt thở, phòng ngự dâng cao, triển khai bóng nhanh. Lúc đầu, cầu thủ còn nghi ngờ. Nhưng chỉ sau vài trận, họ đã hiểu: Đây không chỉ là thay đổi chiến thuật - mà là thay đổi toàn bộ tư duy.

Flick nghiêm khắc và kỷ luật tuyệt đối - đặc biệt là về giờ giấc. Nhưng ông cũng gần gũi và đầy thấu cảm. Không cần họp báo rình rang, ông tin rằng thành công sẽ đến từ bên trong - từ sự đồng lòng trong tập thể. Ngay cả việc thu đồng phục sau mỗi trận đấu, ông cũng xem là một yếu tố tạo nên sự đoàn kết.

Ông không viện cớ cho khó khăn tài chính. Dani Olmo (và Pau Victor) là những tân binh hiếm hoi, và thậm chí không thể ra sân đầu mùa. Trận thắng Valencia là một minh chứng cho tinh thần đó - với tuyến giữa do hai cái tên vô danh Marc Bernal và Marc Casado điều phối.

Nhưng từ trong sự ngẫu nhiên ấy, Barcelona dần hình thành bản sắc rõ rệt: tốc độ, quyết liệt, tấn công không khoan nhượng. Trong sơ đồ 4-2-3-1, Inigo Martinez trở thành thủ lĩnh hàng thủ, Pedri làm trái tim khu trung tuyến.

Trận thắng Real Madrid với tỷ số 4-0 ở vòng 11 là cú sốc - nhưng cũng là cú hích. Đó không còn là đội bóng “chơi bóng như trẻ con”, mà là một tập thể sẵn sàng học hỏi và vượt lên. Flick từng trải qua “tháng 11 đen tối” và tháng 12 tệ hại - với 4 thất bại trong 7 trận, thậm chí bị truất quyền chỉ đạo trước Real Betis. Nhưng ông không chệch khỏi con đường đã chọn.

Flick vượt qua mọi biến động, từ chuyện lùm xùm của Olmo dịp Giáng sinh, chấn thương của những trụ cột như Ter Stegen, Christensen, Bernal hay Casado. Nhà cầm quân người Đức không bao giờ tìm cớ. Và rồi, năm 2025 chứng minh ông đúng: từ bị dẫn 7 điểm, Barcelona lội ngược dòng để kết thúc mùa giải với cách biệt +7 điểm - một cú nước rút không tưởng trong 5 tháng. Họ thắng ngược Atletico, Celta Vigo, Real Madrid - bằng bản lĩnh và lửa chiến đấu đúng chất Flick.

Flick biến Barcelona thành một đội bóng không chỉ giỏi chơi bóng, mà còn có tinh thần thép. Thất bại trước Milan tại bán kết UEFA Champions League cho thấy họ vẫn là con người, nhưng tinh thần thì vô địch.

Một trong những điểm sáng lớn nhất ở Flick chính là sự thẳng thắn. Ngay từ tiền mùa giải, ông nói thẳng với Gundogan rằng không thấy anh phù hợp với đội hình cần di chuyển không ngừng - điều mà ông lại thấy ở Gavi hay Fermin Lopez.

Flick gây tranh cãi khi thay Szczesny bắt chính thay Inaki Pena, và sẵn sàng để De Jong dự bị cho đến khi Casado thực sự trưởng thành. Thậm chí, Araujo - một đội phó - cũng phải ngồi ngoài vì Cubarsi và Inigo chơi ổn định hơn.

Chính sự công bằng, minh bạch và quyết liệt ấy khiến phòng thay đồ “phục” Flick tuyệt đối. Các cầu thủ biết rằng ông đang nâng tầm họ. Chỉ sau một mùa, giá trị đội hình tăng thêm gần 140 triệu euro - nhưng quan trọng hơn, là sự kết nối chân thật giữa HLV và học trò. Đây chính là cốt lõi của một tập thể chiến thắng.

Giờ đây, ông chuẩn bị gia hạn đến năm 2027. Câu hỏi vẫn còn đó: Làm sao một HLV 60 tuổi, với tầm nhìn và triết lý sắc bén đến vậy, lại chỉ mới có vài năm huấn luyện đỉnh cao? Có lẽ, Barcelona chính là định mệnh của ông. Và cuộc cách mạng Flick - giờ mới chỉ bắt đầu.

