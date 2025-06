Flamengo chế nhạo Chelsea

Đội bóng Brazil dưới sự dẫn dắt của Filipe Luis chứng minh sức mạnh của mình tại FIFA Club World Cup 2025™ năm nay khi quật ngã đại diện châu Âu là Chelsea. Chiến thắng này không chỉ đưa Flamengo tiến gần đến vòng knock-out mà còn khẳng định rằng các đội bóng Nam Mỹ không chỉ là những khách mời yếu đuối tại giải.

Ngay sau trận đấu, tài khoản X của Flamengo đăng tải những hình ảnh hài hước nhằm vào Chelsea, trong đó có bài đăng về nhiệt độ tại sân vận động Lincoln Financial Field ở Philadelphia. Tài khoản của Flamengo gửi thông điệp: "Quá nóng (hot) cho 'Cold' Palmer". Đây là cách chơi chữ để chế nhạo tiền vệ của Chelsea.

Chưa dừng lại, Flamengo tiếp tục khiêu khích Chelsea bằng cách thay thế hình ảnh sư tử trên huy hiệu Chelsea bằng nhân vật trong bộ phim "A Bug's Life", ám chỉ sự vượt trội của Flamengo so với đối thủ. Tuy nhiên, sau khi bức ảnh này trở nên viral, CLB Brazil đã nhanh chóng xóa bỏ.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử, một đội bóng Nam Mỹ đánh bại đối thủ châu Âu với cách biệt nhiều hơn một bàn trong lịch sử Cúp thế giới các CLB. Trước đó, chỉ có Vasco da Gama làm được điều tương tự khi thắng Manchester United 3-1 vào năm 2000.

Flamengo đang đứng đầu bảng D với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đấu. Đội chỉ cần một trận hòa trong trận đấu cuối cùng với LAFC vào giữa tuần sau để giành một suất vào vòng 16 đội.

Với lối chơi tấn công hấp dẫn và sự tự tin trong từng pha xử lý của các cầu thủ, Flamengo trở thành một trong những đội bóng đáng theo dõi nhất ở FIFA Club World Cup 2025™ này.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.