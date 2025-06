FIFA bị chỉ trích

Tổ chức này cho rằng lịch thi đấu hiện tại bị kéo giãn đến mức phi lý, khiến giới cầu thủ bị vắt kiệt sức. Trong thông cáo đầy bức xúc, UNFP khẳng định: “Sự phi lý của tình hình hiện nay là điều ai cũng nhận ra, trừ ông Infantino và những người xung quanh ông. Việc tổ chức giải World Cup các CLB trong bối cảnh này cho thấy sự khẩn cấp của việc cần phải dừng lại cuộc tàn phá sức khỏe cầu thủ”.

Theo UNFP, lịch thi đấu quốc tế và cấp câu lạc bộ đang bị chồng chéo đến mức mất kiểm soát. Họ lấy dẫn chứng rằng Paris Saint-Germain sẽ bước vào trận đấu thứ 62 trong mùa giải vào cuối tuần này, trong khi nhiều đội bóng khác tại Ligue 1 đã bắt đầu tập luyện cho mùa giải mới. Nếu PSG tiến sâu tại giải Club World Cup - với trận chung kết diễn ra vào ngày 13/7 tại New York - con số này có thể lên tới 65 trận chỉ trong vòng hơn 11 tháng.

UNFP đặt câu hỏi về thời gian nghỉ ngơi tối thiểu dành cho cầu thủ: “Phần lớn các thỏa thuận đều quy định ba tuần nghỉ ngơi giữa hai mùa giải, vậy thì làm sao có thể đảm bảo điều đó nếu lịch thi đấu bị đẩy sát đến giữa tháng 7?”.

Họ nhấn mạnh rằng cầu thủ cần được đảm bảo quyền lợi về nghỉ ngơi và hồi phục, nhất là sau một mùa giải kéo dài và căng thẳng chưa từng có.

Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại về việc các HLV, từ cấp CLB như Luis Enrique đến cấp đội tuyển quốc gia như Didier Deschamps, sẽ không có đủ thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới hoặc các giải đấu quốc tế quan trọng, nếu FIFA tiếp tục thúc đẩy lịch thi đấu với mật độ dày đặc như hiện tại.

UNFP kết luận: “FIFA đang đặt lợi nhuận lên trên hết, bất chấp tác động tiêu cực đến sức khỏe và phong độ của cầu thủ. Việc tổ chức thêm giải đấu trong một lịch trình vốn đã quá tải không chỉ làm suy kiệt thể lực cầu thủ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bóng đá”.

Dù không nêu rõ hành động cụ thể tiếp theo, UNFP kêu gọi FIFA và các bên liên quan cần nghiêm túc xem xét lại lịch thi đấu toàn cầu, đảm bảo yếu tố con người được đặt đúng vị trí trong hệ sinh thái bóng đá chuyên nghiệp.

