Fiato Airport City dự kiến khởi công Block Fiesta dịp Quốc khánh

Fiato Airport City dự kiến khởi công Block Fiesta trong dịp lễ Quốc khánh, vinh dự là một trong 8 công trình trọng điểm được tỉnh Đồng Nai lựa chọn.

Công trình thuộc dự án Khu dân cư Thăng Long Home - Hiệp Phước (tên thương mại Block Fiesta, thuộc dự án Fiato Airport City), được phát triển bởi Thang Long Real Group (TLRG) dự kiến khởi công trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Fiato Airport City - dấu ấn trong đại lễ Quốc khánh

Block cao 18 tầng gồm 435 căn, tọa lạc ngay mặt tiền đường Tôn Đức Thắng (25B) - tuyến đường huyết mạch kết nối thẳng đến sân bay Long Thành trong 10 phút. Dự án có lợi thế khi cả hai đầu đều tiếp giáp với hai ga Metro (chỉ cách 500 m), giúp rút ngắn thời gian đến sân bay Long Thành còn 5 phút và về trung tâm TP.HCM chỉ hơn 25 phút.

Block Fiesta dự kiến khởi công trong dịp Quốc khánh, tiếp nối tiến độ của Block Galaxy vừa cất nóc đầu tháng 8.

Fiato Airport City là dự án tư nhân duy nhất được tỉnh Đồng Nai lựa chọn trong số 8 công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ngoài ra, còn có các dự án hạ tầng - năng lượng quan trọng khác: Dự án Thành phần 1, dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP); nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng; mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành thuộc tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và nhà ở xã hội thuộc Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo.

Ngoài ra, dịp này cũng sẽ diễn ra lễ động thổ dự án xây dựng cầu Mã Đà và lễ khánh thành dự án Thành phần 1A, dự án Đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 - TP.HCM.

Sự kiện khởi công Block Fiesta của Fiato Airport City sắp tới là minh chứng về năng lực, uy tín và sự chuẩn chỉnh pháp lý của TLRG. Với tầm nhìn chiến lược, dự án được đánh giá cao bởi khả năng đóng góp vào sự phát triển đô thị và kinh tế của Nhơn Trạch, đáp ứng nhu cầu an cư lạc nghiệp của cộng đồng chuyên gia và cư dân.

Tiếp nối thành công từ Block Galaxy đã cất nóc ngày 3/8 và dự kiến bàn giao quý IV/2026, Block Fiesta đang từng bước khẳng định quyết tâm nâng tầm chuẩn sống tại đô thị sân bay Long Thành. Đây cũng là bước tiến quan trọng trên hành trình của TLRG - từ “khai mở” đến “nâng chuẩn” giá trị bền vững cho sự phát triển của địa phương.

Hành trình khai mở và tư duy khác biệt

Đầu thập niên 2010, Nhơn Trạch vẫn là ẩn số của thị trường bất động sản. Dù dẫn đầu Đồng Nai về phát triển công nghiệp với 10 khu công nghiệp trên tổng quy mô khoảng 3.500 ha, khu vực này lại thiếu vắng không gian sống chất lượng cao.

Block Galaxy tại Fiato Airport City cất nóc vào ngày 3/8.

Trong khi nhiều chủ đầu tư còn e ngại, TLRG sớm nhìn thấy tiềm lực từ nhu cầu ở thực dồi dào như các KCN Nhơn Trạch 1 (449 ha), Nhơn Trạch 2 (với các phân khu D2D, Lộc Khang, Nhơn Phú), Nhơn Trạch 3 (697 ha), Nhơn Trạch 5 (309,4 ha) và Nhơn Trạch 6… Các KCN đã đi vào hoạt động, thu hút hơn 120.000 người, trong đó có khoảng 5.000 đội ngũ chuyên gia và quản lý cần “tổ ấm” chất lượng. Bên cạnh đó, hàng nghìn nhân sự logistics tại cảng Phước An, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, trung tâm Tân Hiệp, cùng 14.000 nhân sự sân bay quốc tế Long Thành cũng đang tạo nên nhu cầu nhà ở cấp thiết.

Với tư duy khai mở đó, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu không chỉ xây những ngôi nhà, mà còn dựng xây cả cộng đồng. Hành trình này được đánh dấu bằng dự án SunFlower City (năm 2013). Đến Thang Long Home - Phước An (năm 2015), tỷ lệ lấp đầy đạt 95%, trở thành tổ ấm lý tưởng và khởi nguồn chuẩn sống hiện đại cho đội ngũ quản lý tại các KCN Nhơn Trạch.

Tiếp nối là Thang Long Home - Hiệp Phước (gần 10 ha). Đến nay, khu đô thị đón 65% cư dân văn minh về an cư (trong đó có 40% là chuyên gia nước ngoài). Sự hiện diện của cộng đồng tinh hoa này định hình chuẩn sống dành cho đội ngũ CEO và chuyên gia tại Nhơn Trạch, minh chứng cho tầm nhìn chiến lược đúng đắn của TLRG.

KĐT Thang Long Home - Hiệp Phước với hơn 70% diện tích (40.000 m2) dành cho mảng xanh và tiện ích.

Thành công này là lời khẳng định rằng tư duy khai phóng của TLRG đã tạo ra giá trị thực, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của đô thị Nhơn Trạch và là cơ sở để họ tự hào tiếp tục hành trình “nâng chuẩn” về sau.

Thang Long Real Group kiên định sứ mệnh “Xây tổ ấm - dựng cộng đồng”, cam kết đồng hành Nhơn Trạch kiến tạo trung tâm sống hiện đại, tiện nghi. Mỗi dự án là minh chứng trong hành trình “nâng chuẩn”, khẳng định TLRG là đối tác chiến lược, kiến tạo đô thị sân bay văn minh, hiện đại.