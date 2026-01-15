FBI khám xét nhà riêng phóng viên báo Washington Post

Các đặc vụ FBI đã ập đến nhà riêng của phóng viên Hannah Natanson của tờ Washington Post Natanson và tiến hành khám xét vào sáng 14/1, theo CNN.

Sáng 14/1, các đặc vụ FBI đã đến nhà của Natanson và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp. Theo tờ Washing Post, một điện thoại và hai máy tính đã bị thu giữ.

Vụ việc xảy ra sau khi tháng trước phóng viên Hannah Natanso đã viết một bài viết tự sự về một năm dài làm "người thì thầm của chính phủ liên bang", nhận tin báo từ hàng trăm nhân viên liên bang bị ảnh hưởng bởi cuộc cải tổ chính phủ của Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cáo buộc trong một bài đăng trên X rằng Natanson đã "thu thập và báo cáo thông tin mật bị rò rỉ bất hợp pháp từ một nhà thầu của Lầu Năm Góc".

Cuộc khám xét đột ngột này đã làm dấy lên những cảnh báo gay gắt từ các tổ chức bảo vệ tự do báo chí.

"Việc khám xét tòa soạn và nhà báo là đặc trưng của những thể chế phi tự do. Chúng ta phải đảm bảo rằng các tiền lệ này không trở thành điều bình thường tại đây", Jameel Jaffer, Giám đốc điều hành Viện Tu chính án thứ nhất Knight, nhận định.

Tờ Washington Post chưa có phản hồi ngay lập tức đối với cáo buộc của Bondi. Trước đó, một người phát ngôn của báo cho biết tòa soạn đang theo dõi sát sao tình hình.

FBI hiện chưa có bình luận ngay lập tức. Người phát ngôn của tờ Washington Post cho biết tòa soạn đang theo dõi sát sao tình hình. Tờ New York Times là đơn vị đầu tiên đưa tin về cuộc khám xét này.

Theo nguồn tin thân cận, Natanson được thông báo rằng cô không phải là mục tiêu của cuộc điều tra, điều này cho thấy FBI đang truy tìm một hoặc nhiều nguồn tin của cô. Nữ nhà báo đã xem xét lệnh khám xét của FBI và chuyển tiếp thông tin này cho tòa soạn nơi cô làm việc.

Tờ Washington Post đưa tin: “Lệnh khám xét ghi rõ cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra Aurelio Perez-Lugones, một quản trị viên hệ thống tại Maryland có quyền truy cập an ninh tối mật. Theo FBI, ông này bị buộc tội truy cập và mang về nhà các báo cáo tình báo mật giấu trong hộp cơm trưa và tầng hầm của mình”.

Tuần trước, Perez-Lugones đã bị truy tố về tội lưu giữ trái phép tài liệu mật. Dù không nêu đích danh cá nhân nào trong tuyên bố, bà Bondi cho biết: "Kẻ rò rỉ tin hiện đã ngồi tù".

Bà nói thêm rằng việc khám xét nhà Natanson được thực hiện "theo yêu cầu của Bộ Chiến tranh". "Chính quyền Trump sẽ không dung thứ cho việc rò rỉ trái phép thông tin mật. Khi bị đưa lên mặt báo, những thông tin này gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia và những người đang phục vụ đất nước", bà Bondi khẳng định.

Giới phóng viên ngay lập tức bày tỏ lo ngại về một chiến dịch săn lùng nguồn tin rò rỉ trên diện rộng. Trong bài viết trên tờ Post tháng trước, Natanson cho biết cô có thêm 1.169 liên lạc mới qua Signal từ khắp các cơ quan chính phủ - những người "đã chọn tin tưởng kể cho tôi câu chuyện của họ".

Signal là ứng dụng nhắn tin mã hóa, vốn được xem là phương thức liên lạc an toàn với các nguồn tin. Phóng viên Natanson cũng mô tả nhiều biện pháp khác cô đã thực hiện để bảo vệ tính bảo mật cho những người tin tưởng mình.

Tuy nhiên, một phóng viên của tờ báo giấu tên chia sẻ với CNN: "Tất cả chúng tôi đang phải xoay xở để tìm xem cần thực hiện thêm biện pháp phòng ngừa nào." Một phóng viên khác nói thêm: "Chúng tôi thấy kinh hoàng cho Hannah, một nhà báo tuyệt vời, và thấy sợ cho chính mình khi phải tính toán cách bảo vệ nguồn tin cũng như các thiết bị và dữ liệu tác nghiệp tốt hơn".

Bruce D. Brown, Chủ tịch Ủy ban Phóng viên vì Tự do Báo chí, nhận định: "Việc khám xét trực tiếp thiết bị, nhà riêng và đồ đạc của nhà báo là một trong những biện pháp điều tra xâm phạm đời tư nhất của cơ quan hành pháp".

"Bộ Tư pháp có các quy định và luật liên bang cụ thể nhằm giới hạn việc khám xét chỉ trong những trường hợp cực đoan nhất, bởi chúng gây nguy hiểm cho các nguồn tin mật vượt xa khỏi phạm vi một cuộc điều tra, đồng thời làm suy yếu hoạt động báo chí vì lợi ích công đồng," ông Brown chỉ ra. "Dù chưa rõ lập luận của chính phủ để vượt qua những rào cản pháp lý khắt khe này cho đến khi bản khai được công bố, nhưng đây rõ ràng là một sự leo thang đáng báo động trong việc chính quyền can thiệp vào sự độc lập của báo chí".