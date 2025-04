Fanpage FIFA bất ngờ ca ngợi Công Phượng

Bài đăng ca ngợi khả năng sút phạt của Công Phượng, khi xếp anh chung với những danh thủ như Lionel Messi, Roberto Carlos và Declan Rice. Đi kèm với hình ảnh này là dòng trạng thái: "Nhức nhức cái đầu khi tưởng tượng những chân sút phạt này thi đấu cùng một đội".

Messi và Carlos nổi tiếng với khả năng sút phạt thần sầu, trong khi Rice cũng vừa gây ngỡ ngàng khi lập cú đúp sút phạt vào lưới Real Madrid tại tứ kết lượt đi Champions League.

Hôm 26/4, Công Phượng có lần thứ ba liên tiếp lập công từ tình huống đá phạt tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/25. Bàn thắng đến ở phút 72 khi CLB Bình Phước đối đầu Đồng Tháp. Công Phượng sút chính xác, đưa bóng vượt qua hàng rào và đi thẳng vào lưới, mang về bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Trước đó, ở trận đấu với Hòa Bình, Công Phượng có 2 pha lập công từ đá phạt để giúp đội thắng ngược dòng.

Cựu tiền đạo HAGL đang có phong độ ổn định từ khi gia nhập đội bóng miền Đông Nam Bộ. Cho đến thời điểm hiện tại, chân sút này sở hữu 7 bàn sau 9 trận, đóng góp lớn vào vị trí thứ hai của Bình Phước.

