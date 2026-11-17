Việc Jack (J97) xuất hiện trên Fanos để tạo thêm không gian tương tác hai chiều là ví dụ về cách nền tảng số hỗ trợ nghệ sĩ phát triển trải nghiệm quanh cộng đồng người hâm mộ.

Thay vì chỉ theo dõi hoạt động của Jack (J97) qua các trang mạng xã hội, giờ đây, fan có thêm một ứng dụng tập trung những nội dung và hoạt động liên quan đến thần tượng. Sự xuất hiện của Jack (J97) nhanh chóng thu hút cộng đồng người hâm mộ quan tâm. Theo cập nhật từ Fanos, cộng đồng Đom Đóm trên nền tảng này vượt mốc 5.800 thành viên cùng 23.600 lượt tương tác trên bài đăng đầu tiên. Số liệu cho thấy sức hút của nam ca sĩ, đồng thời phản ánh nhu cầu của người hâm mộ về một không gian riêng để kết nối, tương tác và đồng hành thần tượng.

Dư địa phát triển ngành công nghiệp văn hóa

Tại cuộc họp ngày 14/7, Cục trưởng Cục Bản quyền Tác giả cho biết các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang phục hồi tích cực, với mức đóng góp ước tính khoảng 4,8-5,2% GDP trong giai đoạn 2024-2025 và 5 tháng đầu năm 2026; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 7-8% mỗi năm.

Định hướng này tiếp tục được nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội ngày 24/10 về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Thủ tướng Chính phủ đề cập yêu cầu kết hợp bảo tồn giá trị văn hóa với khai thác tiềm năng kinh tế, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng của đất nước.

Fandom là nguồn lực phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Để hiện thực hóa mục tiêu, bên cạnh hoạt động sáng tạo và sản xuất nội dung, Việt Nam cần phát triển đồng bộ hệ sinh thái sáng tạo, hạ tầng, nhân lực, thị trường. Việc ứng dụng công nghệ số, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và mở rộng khả năng khai thác các sản phẩm phái sinh cũng được xem là những yếu tố quan trọng.

Trong chuỗi giá trị này, fandom là một nguồn lực đáng chú ý. Một sản phẩm âm nhạc không chỉ tạo ra giá trị tại thời điểm phát hành, mà còn có thể tiếp tục phát triển thông qua cộng đồng người hâm mộ. Họ tham gia lan tỏa sản phẩm, tạo ra các nội dung liên quan, đóng góp ý kiến, tham gia sự kiện, duy trì sức hút của nghệ sĩ trong thời gian dài.

Điều này giúp kéo dài vòng đời của sản phẩm văn hóa, đồng thời tạo thêm nhu cầu về vé concert, vật phẩm lưu niệm, nội dung độc quyền và những trải nghiệm gắn với nghệ sĩ. Khi được tổ chức bài bản, fandom không chỉ là nhóm khán giả tiếp nhận sản phẩm, mà còn trở thành bộ phận tham gia vào quá trình tạo dựng và mở rộng giá trị văn hóa.

Nền tảng số tạo hạ tầng kết nối nghệ sĩ và fandom

Để phát huy nguồn lực từ cộng đồng người hâm mộ, thị trường cần những nền tảng có khả năng duy trì tương tác và tổ chức các hoạt động fandom một cách xuyên suốt.

Trên thế giới, Weverse và b.stage là những ví dụ về mô hình nền tảng số chuyên biệt dành cho nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ. Thay vì chỉ tập trung phân phối nội dung đến lượng khán giả rộng, các nền tảng này hướng đến xây dựng không gian riêng, nơi nghệ sĩ có thể chia sẻ thông tin, tổ chức hoạt động và phát triển những trải nghiệm dành cho thành viên.

Jack (J97) chính thức có “ngôi nhà riêng” trên ứng dụng Fanos.

Tại Việt Nam, Fanos phát triển theo định hướng tương tự các tính năng chia sẻ nội dung, cập nhật thông tin, quản lý cộng đồng và triển khai quyền lợi thành viên. Nền tảng hướng đến tập hợp những hoạt động vốn phân tán trên nhiều kênh vào hệ thống thống nhất.

Với Jack (J97), việc có không gian riêng trên Fanos giúp cộng đồng Đom Đóm có thêm địa điểm tập trung để theo dõi và tương tác. Từ những hoạt động ban đầu, nền tảng có thể tiếp tục mở rộng các hình thức kết nối giữa nam ca sĩ và người hâm mộ, thay vì giới hạn trải nghiệm ở việc theo dõi bài đăng.

“Mình muốn biết đến sự hiện diện của những ‘Đóm sáng’ đã luôn bên cạnh, những đóng góp, những lần gặp gỡ và hành trình chúng ta đã cùng nhau đi qua. Mình đã tìm kiếm và chuẩn bị cho ‘ngôi nhà’ này từ rất lâu”, Jack (J97) chia sẻ.

Ở góc độ phát triển công nghiệp văn hóa, vai trò của nền tảng không chỉ nằm ở khả năng truyền tải thông tin. Khi cộng đồng được tổ chức trên cùng một hệ thống, nghệ sĩ có thêm điều kiện duy trì mối quan hệ với người hâm mộ, triển khai các hoạt động dành riêng và ghi nhận mức độ tham gia của từng thành viên. Đây cũng là cơ sở để hình thành những mô hình khai thác giá trị fandom dài hạn. Trong đó, quyền lợi của người hâm mộ được gắn với mức độ đồng hành và đóng góp cho cộng đồng.

Từ trải nghiệm fandom đến giá trị kinh tế

Một trong những yếu tố giúp fandom trở thành nguồn lực kinh tế là khả năng chuyển sự quan tâm thành những hoạt động và trải nghiệm cụ thể. Người hâm mộ không chỉ theo dõi nghệ sĩ, mà còn có thể tham gia bình chọn, đóng góp ý tưởng, tiếp cận nội dung độc quyền và nhận những quyền lợi gắn với hành trình đồng hành thần tượng.

Trên Fanos, hoạt động của người dùng được ghi nhận thông qua XP, điểm thưởng và điểm tín nhiệm. Nền tảng cũng hướng đến số hóa những dấu ấn đồng hành như vé tham dự, check-in và bình chọn, tạo cơ sở để phát triển các quyền lợi thành viên như ưu tiên mua vé hoặc tham gia trải nghiệm đặc biệt cùng nghệ sĩ.

Một ví dụ điển hình là tính năng Fan’s Choice - nơi người hâm mộ được bình chọn kiểu tóc và màu sắc trang phục của Hoàng Dũng trong tiết mục mở màn tại concert Xoay tròn day 3. Hoạt động ghi nhận hơn 2.000 lượt bình chọn trong 5 ngày, giúp cộng đồng Bạn Nhạc trực tiếp đóng góp vào một phần nội dung biểu diễn, cho thấy khả năng kết nối tương tác trên nền tảng số với trải nghiệm văn hóa trực tiếp.

Số liệu ấn tượng tại concert Xoay tròn day 3 của Hoàng Dũng.

Thông qua những hoạt động như vậy, trải nghiệm fandom có thể được duy trì xuyên suốt trước, trong và sau sự kiện. Người hâm mộ có cơ hội tham gia vào quá trình chuẩn bị, lưu giữ dấu ấn đồng hành và tiếp tục kết nối nghệ sĩ sau mỗi chương trình. Trong khi đó, dữ liệu tương tác cung cấp thêm cơ sở để nghệ sĩ và đơn vị tổ chức phát triển nội dung, sự kiện, quyền lợi phù hợp cộng đồng.

Sự xuất hiện của Jack (J97) trên Fanos, hay những hoạt động từng được triển khai với Hoàng Dũng cho thấy tiềm năng của mô hình tổ chức fandom trên nền tảng số tại Việt Nam. Khi nghệ sĩ, người hâm mộ và nền tảng được kết nối trong cùng một hệ sinh thái, giá trị của sản phẩm văn hóa không chỉ nằm ở nội dung ban đầu, mà còn được mở rộng thông qua sự tham gia, đóng góp của cộng đồng fan.

Về dài hạn, những nền tảng chuyên biệt như Fanos có thể góp phần hình thành các mô hình phát triển fandom bền vững, mở rộng trải nghiệm cho người hâm mộ và tạo thêm giá trị kinh tế xoay quanh các sản phẩm sáng tạo. Đây cũng là một hướng khai thác nguồn lực cộng đồng trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.