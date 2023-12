Fanfiction của 'Chúa Nhẫn' gậy ông đập lưng ông vì kiện tác quyền

Demetrious Polychron phải hủy các bản sách fanfiction "The Fellowship of the King" sau cuộc chiến pháp lý về tác quyền với bên quản lý tài sản thừa kế của Tolkien.

Tòa án cho rằng đơn kiện của Polychron là "vô lý" và "phù phiếm" vì tác phẩm của ông hoàn toàn dựa trên các nhân vật trong Chúa tể của những chiếc nhẫn. Ảnh: New Line Cinema/Sportsphoto/Allstar. Tác giả người Mỹ Demetrious Polychron đã xuất bản The Fellowship of the King - cuốn sách ông mô tả là phần tiếp theo "hoàn hảo" của Chúa tể những chiếc nhẫn (Loạt truyện của J.R.R Tolkien). Demetrious Polychron dự định đây sẽ là phần đầu tiên trong bộ 7 sách lấy cảm hứng từ loạt truyện. Nhưng vào tháng 4 vừa qua, Polychron đã kiện đơn vị quản lý tài sản thừa kế của Tolkien và Amazon vì cho rằng series phim truyền hình The Rings of Power đã vi phạm bản quyền cuốn sách của mình. Một tòa án ở California đã bác bỏ vụ kiện sau khi thẩm phán ra phán quyết rằng tác phẩm của Polychron trên thực tế đã vi phạm với phần tiền truyện của Amazon, được phát hành vào tháng 9/2022. Bên quản lý tài sản thừa kế của Tolkien sau đó đã đệ đơn kiện riêng Polychron yêu cầu tiêu hủy tất cả ấn bản sách giấy và kỹ thuật số của The Fellowship of the King, cũng như lệnh cấm vĩnh viễn không cho phép phát hành bất kỳ phần tiếp theo nào của bộ truyện fanfiction này. Tòa án Mỹ cũng yêu cầu bồi thường phí luật sư tổng cộng 134.000 USD cho bên quản lý tài sản thừa kế của Tolkien và Amazon liên quan đến vụ kiện của Polychron. Trong kết luận của tòa, Thẩm phán Wilson gọi đơn kiện ban đầu của Polychron về việc bảo vệ bản quyền là “vô lý” và “phù phiếm” vì tác phẩm của ông hoàn toàn dựa trên các nhân vật trong Chúa tể của những chiếc nhẫn. Steven Maier - luật sư Anh đại diện bên quản lý tài sản thừa kế của Tolkien - cho biết: “Đây là một thành công quan trọng đối với bên quản lý tài sản thừa kế của Tolkien, họ sẽ không cho phép các tác giả và nhà xuất bản trái phép kiếm tiền từ các tác phẩm được nhiều người yêu thích của J.R.R Tolkien theo cách này". Ông cũng nhấn mạnh sự vụ liên quan đến việc vi phạm nghiêm trọng bản quyền Chúa tể của những chiếc nhẫn, được tiến hành vì mục đích "trục lợi thương mại". Bên quản lý tài sản thừa kế hy vọng rằng việc đưa ra lệnh cấm vĩnh viễn và phí luật sư sẽ đủ răn đe những người khác nhen nhóm ý định tương tự. Đọc được sách hay, hãy gửi review cho ZNews Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. ZNews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@zingnews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại. Trân trọng.