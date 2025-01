ESPN: Tuyển Việt Nam khẳng định vị thế trong khu vực

Trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan) tối 5/1, Việt Nam vượt qua Thái Lan với chiến thắng 3-2, qua đó giành chức vô địch lần thứ ba trong lịch sử với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận.

Dẫn trước 2-1 từ trận lượt đi, Việt Nam có thể lựa chọn một lối chơi phòng ngự an toàn. Nhưng thay vì phòng ngự co cụm, đội bóng áo đỏ tiếp tục chủ động và mở tỷ số chỉ sau 8 phút bằng cú dứt điểm tinh tế của Phạm Tuấn Hải.

Thái Lan nhanh chóng đáp trả với hai bàn thắng của Ben Davis và Supachok Sarachat, đưa trận đấu về thế cân bằng. Tuy nhiên, pha phản lưới nhà của Pansa Hemviboon và bàn ấn định tỷ số từ giữa sân của Nguyễn Hải Long ở phút bù giờ mang về chiến thắng lịch sử cho Việt Nam.

Chiến thắng này không chỉ giúp Việt Nam trả món nợ trước Thái Lan sau thất bại năm 2022, mà còn chấm dứt tham vọng lập kỷ lục ba lần vô địch liên tiếp của đội chủ nhà.

Ngay từ đầu trận, Thái Lan được kỳ vọng sẽ tràn lên tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, Việt Nam mới là đội gây bất ngờ. Một đường bóng dài từ phần sân nhà vượt qua nỗ lực cản phá của Jonathan Khemdee, và Tuấn Hải tận dụng tình huống một cách hoàn hảo để tâng bóng qua đầu thủ môn Patiwat Khammai, mở tỷ số cho đội khách.

Nhưng lợi thế của Việt Nam không kéo dài lâu. Chỉ 20 phút sau, Thái Lan gỡ hòa. Tận dụng sai lầm của Doãn Ngọc Tân khi mất bóng gần vòng cấm, Ben Davis tung cú sút cong đầy kỹ thuật, đưa bóng vào góc thấp khung thành Nguyễn Đình Triệu.

Bi kịch ập đến với Việt Nam ngay sau đó. Xuân Son, ngôi sao sáng nhất của đội với 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận, dính chấn thương nghiêm trọng ở phút 33. Trong một pha bứt tốc, đầu gối của anh bất ngờ gập lại dưới trọng lượng cơ thể, nghi ngờ bị đứt dây chằng chéo trước (ACL). Xuân Son buộc phải rời sân, để lại một khoảng trống lớn trên hàng công của Việt Nam.

Dù thiếu vắng nhân tố chủ lực, Việt Nam vẫn giữ vững thế trận nhờ sự xuất sắc của hàng phòng ngự và khả năng bọc lót tuyệt vời từ các cầu thủ. Tuy nhiên, Thái Lan đã vượt lên ở phút 50 bằng một tình huống gây tranh cãi lớn.

Sau khi thủ môn Đình Triệu ném bóng ra ngoài để hỗ trợ cầu thủ bị đau, Thái Lan không trả bóng từ quả ném biên. Supachok Sarachat, tận dụng sự bất ngờ, tung cú sút xa từ 35 mét, đưa bóng vào lưới. Dù VAR mất nhiều thời gian để xem xét, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng, khiến các cầu thủ Việt Nam phản đối kịch liệt.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 74 khi Thái Lan chỉ còn 10 người trên sân. Weerathep Pomphan nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Vũ Văn Thanh. Lợi thế hơn người giúp Việt Nam gia tăng áp lực và được đền đáp ở phút 82.

Từ một tình huống phối hợp khéo léo của Quang Hải, Tuấn Hải tung cú sút không quá mạnh nhưng khiến Pansa Hemviboon, trong nỗ lực cản phá, vô tình đưa bóng vào lưới nhà. Đội trưởng kỳ cựu của Thái Lan, người từng là biểu tượng của sự vững chãi, trở thành nhân vật chính trong pha phản lưới định mệnh.

Thái Lan không bỏ cuộc. Suphanan Bureerat dứt điểm dội xà ngang, và Pansa nỗ lực cứu vãn tình thế nhưng không thể thành công. Ở phút bù giờ cuối cùng, trong một pha phạt góc, Thái Lan đưa cả thủ môn Patiwat lên tham gia tấn công. Nhưng Việt Nam phá bóng thành công và tổ chức phản công nhanh.

Nguyễn Hai Long, nhận bóng gần giữa sân, bình tĩnh tung cú sút xa vào khung thành trống. Trái bóng chậm rãi lăn qua vạch vôi trong sự bất lực của các hậu vệ Thái Lan đang chạy về. Đó là khoảnh khắc đưa Việt Nam lên đỉnh cao Đông Nam Á, khép lại một trận đấu kịch tính đến phút cuối.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa trả lại ngôi vương mà còn đánh dấu lần thứ ba Việt Nam vô địch Đông Nam Á, sau các chức vô địch vào năm 2008 và 2018. Điều đặc biệt, cả ba lần đăng quang của Việt Nam đều gắn với những chiến thắng trước Thái Lan.

Sân Rajamangala, nơi Thái Lan từng thống trị, nay trở thành biểu tượng cho sự trỗi dậy của Việt Nam. Sau 16 năm, đội tuyển Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế của mình tại khu vực, mang lại niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ cả nước.

